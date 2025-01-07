Kerimcan Durmaz yasa dışı bahisten gözaltında

Ünlü fenomen hakkında, yasa dışı bahis reklamı yaptığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Dün gece telefonunun sinyal verdiği adreste gözaltına alınan Kerimcan Durmaz , yasa dışı bahis siteleriyle ilişkilendirilen bir konserde sahne almıştı.

Takvim Foto Arşiv

KERİMCAN DURMAZ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Mynet'te yer alan habere göre, Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de aralarında bulunduğu bazı isimlere yönelik soruşturma sürerken;Durmaz'ın da yasa dışı bahis sitesinin reklamı için düzenlenen konserde sahne aldığı ortaya çıkmıştı. Söz konusu konser görüntüleri sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hızlı bir şekilde harekete geçti.