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Kerimcan Durmaz yasa dışı bahisten gözaltında

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında ünlü isimler gözaltına alınmaya devam ediyor. Daha önce Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç gibi isimlerin de gözaltına alındığı soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı. Fenomen Kerimcan Durmaz, yasa dışı bahis reklamı iddialarıyla gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi :07 Ocak 2025 , 10:42 Güncelleme Tarihi :07 Ocak 2025 , 10:44
Kerimcan Durmaz yasa dışı bahisten gözaltında

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    Ünlü fenomen hakkında, yasa dışı bahis reklamı yaptığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Dün gece telefonunun sinyal verdiği adreste gözaltına alınan Kerimcan Durmaz, yasa dışı bahis siteleriyle ilişkilendirilen bir konserde sahne almıştı.

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    KERİMCAN DURMAZ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

    Mynet'te yer alan habere göre, Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de aralarında bulunduğu bazı isimlere yönelik soruşturma sürerken;Durmaz'ın da yasa dışı bahis sitesinin reklamı için düzenlenen konserde sahne aldığı ortaya çıkmıştı. Söz konusu konser görüntüleri sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hızlı bir şekilde harekete geçti.

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    Yasa dışı bahis reklamı iddialarına yönelik olarak yapılan soruşturma kapsamında, Kerimcan Durmaz'ın bulunduğu evde yapılan operasyonda gözaltına alındığı bildirildi.