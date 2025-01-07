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FETÖ'nün "para" trafiğine operasyon! “Yusuf/Yusuf Ailesi” detayı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, FETÖ'nün finansal yapılanmasına yönelik kritik bir operasyon gerçekleştirildi. "Yusuf/Yusuf Ailesi" olarak adlandırılan örgüt mensuplarının, cezaevindeki üyeler ve ailelerine kartsız ATM işlemleri ve kuryeler aracılığıyla maddi destek sağladıkları belirlendi. Operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi :07 Ocak 2025 , 09:21 Güncelleme Tarihi :07 Ocak 2025 , 09:24
FETÖ’nün para trafiğine operasyon! Yusuf/Yusuf Ailesi detayı

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    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün finansal yapılanmasına yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

    "YUSUF YUSUF AİLESİ" DETAYI
    Soruşturma kapsamında FETÖ'nün şirketler yapılanması ve söz konusu şirketler aracılığıyla yerine getirilen terörizmin finansmanı eylemleri ile ilgili olarak "Yusuf/Yusuf Ailesi" olarak adlandırılan, örgüt mensubiyetinden dolayı kamu görevinden çıkarılmış/adli işlem görmüş ve örgüt üyeliğinden cezaevinde bulunan örgüt üyeleri ve ailelerine, temin ettikleri paraları kurye aracılığıyla elden veya ATM lerden kartsız işlemler aracılığıyla dağıttığı, bu şekilde örgüte maddi destek sağladığı tespit edilen ve aktif olarak finans yapılanmasında eylemlerde bulundukları tespit edilen 37 gözaltına alınmalarına karar verildi.

    22 GÖZALTI
    Şüphelilerin 22'si yakalanırken diğerlerinin yakalanmasına ilişkin çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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