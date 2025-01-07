FETÖ'nün "para" trafiğine operasyon! “Yusuf/Yusuf Ailesi” detayı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün finansal yapılanmasına yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

"YUSUF YUSUF AİLESİ" DETAYI

Soruşturma kapsamında FETÖ'nün şirketler yapılanması ve söz konusu şirketler aracılığıyla yerine getirilen terörizmin finansmanı eylemleri ile ilgili olarak "Yusuf/Yusuf Ailesi" olarak adlandırılan, örgüt mensubiyetinden dolayı kamu görevinden çıkarılmış/adli işlem görmüş ve örgüt üyeliğinden cezaevinde bulunan örgüt üyeleri ve ailelerine, temin ettikleri paraları kurye aracılığıyla elden veya ATM lerden kartsız işlemler aracılığıyla dağıttığı, bu şekilde örgüte maddi destek sağladığı tespit edilen ve aktif olarak finans yapılanmasında eylemlerde bulundukları tespit edilen 37 gözaltına alınmalarına karar verildi.

22 GÖZALTI

Şüphelilerin 22'si yakalanırken diğerlerinin yakalanmasına ilişkin çalışmaların sürdüğü bildirildi.