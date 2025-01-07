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Yenidoğan Çetesi'nde kan donduran detay! Halime bebeği ölüme terk etmişler

Türkiye’nin günlerce konuştuğu Yenidoğan Çetesi hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan fezlekedeki yeni detaylar kan dondurdu. Hemşire Bahar Kınık ifadesinde, Halime Alkara bebeğin durumunun ağırlaştığını elebaşı Fırat Sarı’ya bildirdiğini ancak Sarı’nın “müdahaleyi bırakın” dediğini söyledi. Kınık, Fırat Sarı’nın denetimde doktor olmadığı halde “sigara molasında” demesini istediğini de aktardı.

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Giriş Tarihi :07 Ocak 2025 , 08:55 Güncelleme Tarihi :07 Ocak 2025 , 09:10
Yenidoğan Çetesi’nde kan donduran detay! Halime bebeği ölüme terk etmişler

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    İstanbul'da Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin Yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen, organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı ile hareket eden 18 şüpheli tespit edilmişti.

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    İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Aralık'ta düzenledikleri operasyonda, aralarında 5 doktor, 3 hemşire, 5 sağlık çalışanı ve 1 sivilin yer aldığı 14 şüpheliyi yakalamıştı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet", "kasten öldürmenin ihmali davranış ile işlenmesi" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanmış, 11 şüpheli tutuklanmış, 3'ü hakkında ise adli kontrol şartı uygulanmıştı.

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    BEBEK ÖLÜRKEN FIRAT SARI İŞİM VAR DİYEREK HASTANEYE GELMEDİ

    Büyükçemece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2. Dalgaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan fezlekede 18 şüpheli hakkında ceza istendi.

    Hemşire Bahar Kınık (Sabah)Hemşire Bahar Kınık (Sabah)

    Hazırlanan fezleke Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Şüpheli Çorlu Reyap Hastanesi Başhekim'i İbrahim Oktay hakkında konuşan hemşire Bahar Kınık'ın ifadeleri ise kan dondurdu.

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    Sabah'tan Oğuzhan Uysal'ın haberine göre, Halime Alkara bebeğin öldüğü gün ölmeden önce durumunun ağırlaşması üzerine doktor Fırat Sarı'yı arayarak durumdan haberdar ettiğini söyleyen Bahar Kınık, Fırat Sarı'nın kendisine İşi olduğunu kötü bir bebek ile ilgilendiğini ifade edip gelmediğini belirtti.

    KAN DONDURAN İFADELER: MÜDAHALEYİ BIRAKIN

    Fırat Sarı'nın gelmemesi üzerine bu durumdan yönetime ve başhemşire Hilal Vatansever ve başhekim İbrahim Oktay'ı hastane telefonuyla arayıp bildirdiğini söyleyen Bahar Kınık, "Bebek öldüğünde ben ve diğer ekip arkadaşlarım vardı. Bebeğin başında doktor yoktu. Biz yine bebeğe gerekli müdahaleleri yaptık. Fırat Sarı ile görüşen arkadaşım Ecem'e artık müdahaleyi bırakın demiş ancak arkadaşlarım ve ben doktor olmadığı için müdahaleyi bırakmadık" ifadelerini kullandı.

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    HASTANEYE GELMEYEN DOKTORA SİGARA MOLASINDA DEDİ

    Bahar Kınık ifadesinin devamında, "İl Sağlık Müdürlüğünün yaptığı denetim esnasında doktorun sigara molasında olduğunu söyledim. Bunu başhekim, başhemşire, mesul müdür Yaşar bey ve Fırat Sarı böyle söylememi istedi" dedi.

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    İLAÇ SATIŞINDAN 370 BİN LİRA GELİR

    Yenidoğan çetesinin en önemli gelir kaynaklarından olan ilaç satışından yüzbinlerce lira gelir elde etti. Şüpheli Meryem Küçükoğlu ile tutuklu sanık Hüseyin Gündüz arasındaki hesap hareketleri ise fezlekede yer aldı. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu raporunda hastaneye ait curosorf ilaçları kendisine satılması yönünde de tespitler olduğu belirtildi.

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    Tutuklu sanık Hüseyin Gündüz'ün 12 Kasım 2023 günü Meryem Küçükoğlu'na 370 bin 54 lira gönderdi. Meryem Küçükoğlu'nın gönderilen 370 bin lira dışında Hüseyin Gündüz ile 18 adet daha hesap hareketinin olduğu fezlekede yer alırken şüpheli Küçükoğlu bu hesap hareketlerini açıklayamadı.

    Meryem Küçükoğlu ifadesinde Hüseyin Gündüz'ün evine temizliğe gittiğini ve bunun karşılığında bin lira aldığını iddia etmesine karşında hesabına gelen yüzlerce bin lirayı açıklayamadı.

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