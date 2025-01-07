Yenidoğan Çetesi’nde kan donduran detay! Halime bebeği ölüme terk etmişler

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Sabah'tan Oğuzhan Uysal'ın haberine göre, Halime Alkara bebeğin öldüğü gün ölmeden önce durumunun ağırlaşması üzerine doktor Fırat Sarı'yı arayarak durumdan haberdar ettiğini söyleyen Bahar Kınık, Fırat Sarı'nın kendisine İşi olduğunu kötü bir bebek ile ilgilendiğini ifade edip gelmediğini belirtti.

KAN DONDURAN İFADELER: MÜDAHALEYİ BIRAKIN

Fırat Sarı'nın gelmemesi üzerine bu durumdan yönetime ve başhemşire Hilal Vatansever ve başhekim İbrahim Oktay'ı hastane telefonuyla arayıp bildirdiğini söyleyen Bahar Kınık, "Bebek öldüğünde ben ve diğer ekip arkadaşlarım vardı. Bebeğin başında doktor yoktu. Biz yine bebeğe gerekli müdahaleleri yaptık. Fırat Sarı ile görüşen arkadaşım Ecem'e artık müdahaleyi bırakın demiş ancak arkadaşlarım ve ben doktor olmadığı için müdahaleyi bırakmadık" ifadelerini kullandı.