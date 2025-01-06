Adana’da FETÖ operasyonu! Muhbir firari yüzbaşı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ üyeliğinden aranan kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda, örgüt üyeliğinden hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski yüzbaşı A.E.E.'nin kentte olduğunu tespit eden ekipler, saklandığı eve operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan A.E.E., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Öte yandan, A.E.E.'nin örgüt içerisinde sürekli üstlerine rapor verdiği, örgüt ağabeyi tarafından takip edilerek sohbet toplantılarına katıldığı ve uzun yıllardır örgütte aktif olduğu öğrenildi.