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Adana’da FETÖ operasyonu! Muhbir firari yüzbaşı yakalandı

Adana’da 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan FETÖ firarisi yüzbaşı A.E.E. saklandığı evde yakalandı. A.E.E.’nin üst yöneticilere örgüt içi hakkında rapor verdiği öğrenildi.

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Giriş Tarihi :06 Ocak 2025 , 09:49 Güncelleme Tarihi :06 Ocak 2025 , 09:52
Adana’da FETÖ operasyonu! Muhbir firari yüzbaşı yakalandı

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    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ üyeliğinden aranan kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürdü.

    Bu kapsamda, örgüt üyeliğinden hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski yüzbaşı A.E.E.'nin kentte olduğunu tespit eden ekipler, saklandığı eve operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan A.E.E., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

    Muhbir firari yüzbaşı yakalandı

    Öte yandan, A.E.E.'nin örgüt içerisinde sürekli üstlerine rapor verdiği, örgüt ağabeyi tarafından takip edilerek sohbet toplantılarına katıldığı ve uzun yıllardır örgütte aktif olduğu öğrenildi.

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