Dünyanın trafiği en sıkışık ili İstanbul! New York’u bile solladı

Takvim Foto Arşiv İstanbul 2024'te dünyanın trafiği en sıkışık şehri seçildi ve rapora göre sürücüler trafikte yıl boyunca ortalama 105 saat kaybetti. Rapora göre Türkiye'nin en büyük metropolünde trafikte 2023'e kıyasla %15'lik bir gecikme artışı olduğunu görüldü. İstanbul'un ardından New York City ve Chicago küresel olarak ikinci sırayı paylaşıyor ve her iki ABD şehrindeki sürücüler sıkışıklığa yılda ortalama 102 saatlerini veriyor.

Takvim Foto Arşiv İngiltere'nin başkenti Londra'da yılda 101 saatlerini trafikte geçirerek dördüncü sırada yer alıyor. Mexico City ise sürücü başına 97 saat ile ilk beşi tamamlayan şehir oldu. "BENZERSİZ ZORLUKLARLA BOĞUŞUYORLAR" Londra, üst üste ikinci yıl Avrupa'nın en sıkışık şehri unvanını elinde tuttu ve Birleşik Krallık'taki tüm trafik gecikmelerinin yaklaşık %50'sini oluşturdu. Ulaşım analisti ve raporun yazarı Bob Pishue, "Londra'nın sıkışıklık büyümesi %2 gibi bir oranla mütevazı olsa da, İstanbul'daki %15'lik artış, hızlı genişleme yaşayan şehirler üzerindeki baskıyı vurguluyor" dedi.

Takvim Foto Arşiv NEW YORK'TA YENİ TRAFİK UYGULAMASI ABD'nin trafiği en yoğun eyaleti New York'ta trafik sıkışıklığının önüne geçmek amacıyla yeni bir uygulamaya geçildi. Yeni uygulamaya göre, Central Park'ın güneyinde yer alan Empire State, Times Square ve Wall Street çevresindeki bölgelere araçlarıyla girecek kişiler, artık günlük 9 dolara kadar ücret vermek zorunda. Sürücüler diğer saatlerde de 2,25 dolar ödeme yapacak. Trafik yoğunluğu ücretinin 2028'e kadar 12 dolara, 2031'e kadar 15 dolara çıkarılması planlanıyor.