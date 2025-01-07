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Dünyanın trafiği en sıkışık ili İstanbul! New York'u bile solladı

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İstanbul'da vatandaşın en büyük sorunu trafik oldu. Sabah saatlerinde ya da iş çıkış saatlerinde yaşanan yoğunluk İstanbulluyu canından bezdirdi. Megakentin trafik sorunu artık raporlara yansıdı. Inrix'in 2024 Küresel Trafik Puan Kartı'na göre İstanbul, dünyanın trafiği en sıkışık ili seçildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Ocak 2025 , 10:11 Güncelleme Tarihi :07 Ocak 2025 , 10:25
Dünyanın trafiği en sıkışık ili İstanbul! New York’u bile solladı

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    Megakent İstanbul'da trafik sorunu her geçen gün artıyor.

    Özellikle sabah saatleri ile iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 70'lere çıkıyor.

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    Hele bir de yağış varsa trafik resmen duruyor.

    İstanbul'da trafik sorununu çözme vaadiyle İBB'nin başına gelen Ekrem İmamoğlu yönetiminde yoğunluk iyice kontrolden çıktı.

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    İSTANBUL İLK SIRAYA YERLEŞTİ

    Öyle ki söz konusu yoğunluk, Inrix'in 2024 Küresel Trafik Puan Kartı'na bile yansıdı.

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    İstanbul 2024'te dünyanın trafiği en sıkışık şehri seçildi ve rapora göre sürücüler trafikte yıl boyunca ortalama 105 saat kaybetti.

    Rapora göre Türkiye'nin en büyük metropolünde trafikte 2023'e kıyasla %15'lik bir gecikme artışı olduğunu görüldü. İstanbul'un ardından New York City ve Chicago küresel olarak ikinci sırayı paylaşıyor ve her iki ABD şehrindeki sürücüler sıkışıklığa yılda ortalama 102 saatlerini veriyor.

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    İngiltere'nin başkenti Londra'da yılda 101 saatlerini trafikte geçirerek dördüncü sırada yer alıyor. Mexico City ise sürücü başına 97 saat ile ilk beşi tamamlayan şehir oldu.

    "BENZERSİZ ZORLUKLARLA BOĞUŞUYORLAR"

    Londra, üst üste ikinci yıl Avrupa'nın en sıkışık şehri unvanını elinde tuttu ve Birleşik Krallık'taki tüm trafik gecikmelerinin yaklaşık %50'sini oluşturdu.

    Ulaşım analisti ve raporun yazarı Bob Pishue, "Londra'nın sıkışıklık büyümesi %2 gibi bir oranla mütevazı olsa da, İstanbul'daki %15'lik artış, hızlı genişleme yaşayan şehirler üzerindeki baskıyı vurguluyor" dedi.

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    NEW YORK'TA YENİ TRAFİK UYGULAMASI

    ABD'nin trafiği en yoğun eyaleti New York'ta trafik sıkışıklığının önüne geçmek amacıyla yeni bir uygulamaya geçildi. Yeni uygulamaya göre, Central Park'ın güneyinde yer alan Empire State, Times Square ve Wall Street çevresindeki bölgelere araçlarıyla girecek kişiler, artık günlük 9 dolara kadar ücret vermek zorunda. Sürücüler diğer saatlerde de 2,25 dolar ödeme yapacak. Trafik yoğunluğu ücretinin 2028'e kadar 12 dolara, 2031'e kadar 15 dolara çıkarılması planlanıyor.

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