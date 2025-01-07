Bakan Göktaş açıkladı: Başkan Erdoğan’ın ailelere müjdesi olacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş , Beştepe'deki Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Göreve geldiği günden bu yana yaptıkları çalışmalarla aile konusuna gösterdikleri önemin altını çizen Göktaş, 8'inci Aile Şurasını gerçekleştirdiklerini ve şura çıktılarını kullanarak, "Ailenin Korunması Ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı"nı yürürlüğe koyduklarını aktardı.



2024-2028 yıllarını kapsayan bu eylem planının Cumhuriyet tarihinde ilk olma özelliğini taşıdığına dikkati çeken Göktaş, "Cumhurbaşkanımızın BM kürsüsünde 'Aileye sahip çıkmak, insana ve insanlığın istikbaline sahip çıkmaktır.' ifadeleriyle, ailenin korunmasının önemine işaret eden ilk lider olmasını takiben, biz de böyle bir ilki gerçekleştirdik. Bu yıl yine Sayın Cumhurbaşkanımızın Kabine sonrası açıkladığı gibi ailenin korunması ve güçlendirilmesi için bir ilki daha gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.



AİLE BAĞLARI VE DAYANIŞMASI GÜÇLÜ BİR MİLLETİZ

Bakan Göktaş, Türk milletinin aile konusuna özel bir hassasiyeti olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:



"Aile bağları ve dayanışması güçlü bir milletiz. Fakat özellikle son dönemlerde küresel bazı dinamiklerin de etkisiyle sosyal bazı değişimler yaşadığımız, bu değişimlerden ailemizin de etkilendiği bir gerçek. Ailemizin birliğini, bütünlüğünü, refahını etkileyen ve toplumumuzun geleceğini doğrudan ilgilendiren bu gelişmelere karşı devlet olarak gereğini yapmamız gerektiğine şüphe yok. Dolayısıyla aile kurumunun bütünlüğünü ve işlevselliğini güçlendirmek, aile bireylerinin huzur, mutluluk ve refahını sağlamak geleceğimiz açısından kritik önem arz ediyor."