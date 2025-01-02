Tarihi buluşma: Soykırıma öfke mazluma dua! Galata Köprüsü'nde toplanan 450 bin kişi "Özgür Filistin" sloganları attı

İstanbul'da yeni yılın ilk gününde tarihin en büyük mitinglerinden biri düzenlendi. Milli İrade Platformu tarafından "Dünyayı Uyandırıyoruz", "Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa" ve "Bir Güneş Doğuyor" sloganları eşliğinde İsrail'in aylardır soykırım uyguladığı Filistin halkı için vatandaşlar bir araya geldi.

308 STK'nın desteklediği yürüyüşe 450 bin kişinin katıldığı bildirildi. Yürüyüş ve mitingde, İsrail'in yaptığı soykırıma ve batının verdiği desteğe dikkat çekildi. Soykırımcı Netanyahu'ya yönelik protestolar yükseldi.



- Gazeteci Sadık Albayrak: Türk bayrağı ile beraber Filistin bayrağı burada dalgalanıyor. Bu, tekrar dirilmektir.

- Dr. Esra Albayrak: Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu, soykırımın karşısında olduğumuzu İstanbul'dan bir kez daha güçlü bir şekilde duyurmak için buradayız.

- TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci: Gazze'nin her metrekaresi şehit kanlarıyla sulandı. Üzerine kan dökülmüş bu dava bizlere kaldı.

- TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar: Soykırımcı Siyonazi Netanyahu belasını bulacak.



Bilal Erdoğan, "Ayasofya hayaldi, bugün kapıları ardına kadar açık. Dün Emevi Camii'nde namaz kılmak hayal idi, bugün hem Şam hem Halep Emevi Camii'nin kapıları açık, minareleri, minberleri, özgür. Bugün Kudüs, hayal gibi gelebilir, öyle değil. İnşallah bu millet, bu ümmet tarihte yaptığı gibi bugün de Mescid-i Aksa'yı özgürleştirecektir" dedi.