Özgür Özel’den Başkan Erdoğan’a telefon! CHP’den İmralı temasına destek: Üzerimize düşeni yapacağız

Türkiye, terörün kökünü kurutmakta kararlı.
Başkan Erdoğan'ın "iç cephe vurgusu" ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Öcalan çıksın PKK'yı lağvetsin" çağrısının ardından yıllar sonra İmralı'nın kapıları açıldı.
Türkiye, terörün kökünü kurutmakta kararlı.
Başkan Erdoğan'ın "iç cephe vurgusu" ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Öcalan çıksın PKK'yı lağvetsin" çağrısının ardından yıllar sonra İmralı'nın kapıları açıldı.
Önce Ömer Öcalan, 43 ay sonra 23 Ekim tarihinde PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı İmralı'da ziyaret etti.
Bu ziyarette teröristbaşı Abdullah Öcalan, "Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekebilirim" mesajı verdi.
"ÇAĞRI YAPMAYA HAZIRIM"
Daha sonra DEM Partili Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, Öcalan'la İmralı'da görüştü. Elebaşı bu ziyarette de "Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Erdoğan'ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim. Gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım" dedi.
Ancak beklenen "PKK silah bıraksın" çağrısı gelmedi. Pervin Buldan'ın da "PKK'ya silah bırakma çağrısı olmadı" beyanı üzerine "İmralı-DEM heyeti pazarlık peşinde mi?" sorusu önem kazandı.
İmralı çağrısının ve peşi sıra gerçekleşen görüşmelerin yankısı devam ederken, CHP'nin bu konudaki tutumu da merak konusu oldu.
CHP'DEN DESTEK GELDİ
Sabah'tan Yavuz Donat'a konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuyla ilgili olarak "Ülkede barış olacaksa bu bağlamdaki sözlere kıymet veriyoruz. Terörün bitmesine biz tam destek vereceğiz." ifadelerini kullandığı öğrenildi.
Donat'ın 'CHP'nin tavrı ne olacak?' sorusuna Özgür Özel, "İyi niyetli olarak üzerimize düşeni yapacağız" yanıtını vererek, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:
Samimi ve şeffaf olarak yürütülecek yeni sürece 'Evet' diyorum. Tek şartım var... Türkiye Büyük Millet Meclisi dışlanmasın. Hiçbir parti dışlanmasın. Ne yapacaksam... Ne söyleyeceksem... Her aşamada, şehit aileleri ile gazilerin gözlerinin içine bakacağım.
ÖZEL'DEN BAŞKAN ERDOĞAN'A TELEFON
Özel'in yeni yıl dolayısıyla Başkan Erdoğan'ı telefonla aradığı da öğrenildi.
Özel'in görüşmede Başkan Erdoğan'a "Sayın Cumhurbaşkanım... Zor bir yılı geride bıraktık... Yeni yılda size en iyi dileklerimi sunuyorum." sözlerini kullandığı bilgisine ulaşıldı.
"TÜRKİYE'DE TERÖR SONA ERSİN"
CHP Genel Başkanı Özel'in "Atatürk'ün iki koltuğundan birinde oturuyorum" diyerek şunları söyledi:
Atatürk, 'Yurtta barış, dünyada barış' demişti... Yeni yılda bütün çatışmaların sona ermesini diliyorum... Türkiye'de terör sona ersin... Artık anneler ağlamasın... Türkiye, yeni şehitlerin acısı ile yanmasın.