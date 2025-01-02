Özgür Özel’den Başkan Erdoğan’a telefon! CHP’den İmralı temasına destek: Üzerimize düşeni yapacağız

Bu ziyarette teröristbaşı Abdullah Öcalan, "Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekebilirim" mesajı verdi.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan (Takvim.com.tr)

"ÇAĞRI YAPMAYA HAZIRIM"

Daha sonra DEM Partili Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, Öcalan'la İmralı'da görüştü. Elebaşı bu ziyarette de "Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Erdoğan'ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim. Gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım" dedi.

Ancak beklenen "PKK silah bıraksın" çağrısı gelmedi. Pervin Buldan'ın da "PKK'ya silah bırakma çağrısı olmadı" beyanı üzerine "İmralı-DEM heyeti pazarlık peşinde mi?" sorusu önem kazandı.

İmralı çağrısının ve peşi sıra gerçekleşen görüşmelerin yankısı devam ederken, CHP'nin bu konudaki tutumu da merak konusu oldu.

CHP'DEN DESTEK GELDİ

Sabah'tan Yavuz Donat'a konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuyla ilgili olarak "Ülkede barış olacaksa bu bağlamdaki sözlere kıymet veriyoruz. Terörün bitmesine biz tam destek vereceğiz." ifadelerini kullandığı öğrenildi.