Ayasofya'dan Netanyahu'ya lanet okudu! Takvim.com.tr mikrofonuna haykırdı: "Allah kafirlere fırsat vermeyecek"

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İstanbul yeni yılın ilk sabahında Gazze için kıyama durdu.



"Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa" yürüyüşü kapsamında yüz binlerce vicdan sahibi bir araya geldi. Sabah namazını eda eden Müslümanlar, Ayasofya, Sultanahmet, Fatih Camii'nden tekbirlerle Galata Köprüsü'ne yürüdü.



Takvim.com.tr, tarihi anlara anbean tanıklık etti. Editörümüz Fatma Gül Ayasofya'daki Gazze kıyamının nabzını tuttu.

Takvim.com.tr Ayasofya'daki Gazze kıyamının nabzını tuttu







NETANYAHU'YA LANET



Takvim.com.tr mikrofonuna konuşan vicdan sahibi bir amca, Gazze kasabı Netanyahu'ya lanet okudu.



"BU MÜSLÜMANLARIN ÖCÜ SİZE KALMAYACAK!"



"Allah kafirlere fırsat vermeyecek" diye haykıran amca, "Bu Müslümanlara hakaret, küfür, zulüm yapan kafirlere sesleniyorum. Bu Müslümanların öcü size kalmayacak! Allah-u Ekber diyoruz! Allah-u Ekber! Allah kafirlere fırsat vermeyecek! Bu kadar Müslüman geldi Ayasofya'ya" dedi.