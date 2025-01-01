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Ayasofya'dan Netanyahu'ya lanet okudu! Takvim.com.tr mikrofonuna haykırdı: "Allah kafirlere fırsat vermeyecek"

Yeni yılın ilk sabahında İstanbul'da güneş Gazze için doğdu. Yüz binlerce vicdan sahibi soykırıma lanet edip kıyama durdu. Takvim.com.tr, tarihi anlara anbean tanıklık etti. Mikrofonomuza konuşan bir amca Ayasofya'dan Netanyahu'ya lanet okudu. "Allah kafirlere fırsat vermeyecek" diye haykıran amca "Bütün Arap ülkelerine sesleniyorum yazıklar olsun size! Uyumayın..." dedi.

Fatma Gül Fatma Gül
Giriş Tarihi :01 Ocak 2025 , 08:50 Güncelleme Tarihi :01 Ocak 2025 , 09:04
Ayasofya’dan Netanyahu’ya lanet okudu! Takvim.com.tr mikrofonuna haykırdı: Allah kafirlere fırsat vermeyecek

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    İstanbul yeni yılın ilk sabahında Gazze için kıyama durdu.

    "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa" yürüyüşü kapsamında yüz binlerce vicdan sahibi bir araya geldi. Sabah namazını eda eden Müslümanlar, Ayasofya, Sultanahmet, Fatih Camii'nden tekbirlerle Galata Köprüsü'ne yürüdü.



    Takvim.com.tr, tarihi anlara anbean tanıklık etti. Editörümüz Fatma Gül Ayasofya'daki Gazze kıyamının nabzını tuttu.

    Takvim.com.tr Ayasofya'daki Gazze kıyamının nabzını tuttuTakvim.com.tr Ayasofya'daki Gazze kıyamının nabzını tuttu



    NETANYAHU'YA LANET

    Takvim.com.tr mikrofonuna konuşan vicdan sahibi bir amca, Gazze kasabı Netanyahu'ya lanet okudu.

    "BU MÜSLÜMANLARIN ÖCÜ SİZE KALMAYACAK!"

    "Allah kafirlere fırsat vermeyecek" diye haykıran amca, "Bu Müslümanlara hakaret, küfür, zulüm yapan kafirlere sesleniyorum. Bu Müslümanların öcü size kalmayacak! Allah-u Ekber diyoruz! Allah-u Ekber! Allah kafirlere fırsat vermeyecek! Bu kadar Müslüman geldi Ayasofya'ya" dedi.

    Takvim.com.tr Ayasofya'daki Gazze kıyamının nabzını tuttuTakvim.com.tr Ayasofya'daki Gazze kıyamının nabzını tuttu



    ARAP ÜLKELERİ UYUMAYIN!

    Sözlerinin devamında soykırım karşısında 3 maymunu oynayan Arap ülkelerine haklı bir serzenişte bulundu:

    Bütün Arap ülkelerine sesleniyorum yazıklar olsun size! Uyumayın... Ayaklarında ayakkabı yok ya, yazık günah. Çadırları bombalıyorlar, orayı burayı vuruyorlar! Nereye gitsinler, memleketlerini yok ettiler! Perişan ettiniz adamları! Alçaklar, ne istiyorsunuz?

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