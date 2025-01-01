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Bilal Erdoğan'dan Galata'da Filistin mesajı: Batı'nın maskesi Gazze'de düşüyor!

ilistin'deki katliamın durdurulması amacıyla yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşunun iştirakiyle Galata Köprüsü'nde tarihi bir duruş sergilendi. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan yaptığı konuşmada Türkiye'nin her zaman Filistin'in yanında olduğunu belirterek, "Siyonist İsrail, masum bebekleri, insanları katlediyor. Üniversiteleri harap ediyor, camileri ve kiliseleri hedef alıyor. Bazıları susarak bu insanlık suçuna ortak oluyor. Batı'nın maskesi Gazze'de düşüyor. Her şey önce inanmakla başlar, sonra çok çalışacağız." ifadelerini kullandı. Bilal Erdoğan, "Ayasafoya gibi Emevi camii gibi Gazze de Mescid-i Aksa da inşallah özgür olacak" dedi.

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Giriş Tarihi :01 Ocak 2025 , 09:53 Güncelleme Tarihi :01 Ocak 2025 , 10:09
Bilal Erdoğan’dan Galata’da Filistin mesajı: Batı’nın maskesi Gazze’de düşüyor!

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    Milli İrade Platformunca, Filistin'deki katliamın durdurulması amacıyla yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşunun iştirakiyle İstanbul'da tarihi bir duruş sergilendi.

    GALATA KÖPRÜSÜ'NE AKIN EDİLDİ
    Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, "Dünyayı uyandırıyoruz", "Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa" ve "Bir güneş doğuyor" sloganlarıyla yapılan eylem için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet, Eminönü Yeni, Fatih ve Süleymaniye camilerinin önlerinde toplanan vatandaşlar sabah namazının ardından Galata Köprüsü'ne yürüdü.

    ''Emevi gibi Gazze de, Mescid-i Aksa da inşallah özgür olacaktır''

    BİLAL ERDOĞAN: BATI'NIN MASKESİ DÜŞTÜ
    İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan alanda önemli açıklamalar yaptı.

    Bilal Erdoğan şunları söyledi:

    "Siyonist İsrail, masum bebekleri, insanları katlediyor. Üniversiteleri harap ediyor, camileri ve kiliseleri hedef alıyor.

    Bazıları susarak bu insanlık suçuna ortak oluyor. Batı'nın maskesi Gazze'de düşüyor. Her şey önce inanmakla başlar, sonra çok çalışacağız.

    Bu muhteşem topluluğun içinden, Gazze'ye, Filistin'e ve Suriye'ye sesleniyorum; Biz buradayız sizleri unutmadık, unutmayacağız. Acılarınız bizim acımız, sevinciniz bizim sevincimiz. Hep yanınızdayız, hep yanınızda kalacağız.

    Her zaman yanlarında olacağız. Allah'tan Filistin ve Gazze için de zafer niyaz ediyoruz."

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