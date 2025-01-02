Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan DEAŞ ve YPG/PKK açıklaması: "Yabancı teröristler Suriye'yi terk etsin"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika Dışişleri, Avrupa İşleri, Dış Ticaret ve Federal Kültürel Kurumlar Bakanı Bernard Quintin ile Ankara'da bir araya geldi.

Bakanlar görüşmenin ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda), Belçika Dışişleri, Avrupa İşleri, Dış Ticaret ve Federal Kültürel Kurumlar Bakanı Bernard Quintin (solda) ile Ankara'da bir araya geldi. (AA)



BÜTÜN YABANCI TERÖRİSTLER SURİYE'Yİ TERK ETSİN



Suriye'de terörist istemediklerini belirten Bakan Fidan, "Kamplarda DEAŞ'lıları tutmak için PKK/YPG'nin bekçi olarak desteklenmesi kabul edilemez. Sadece DEAŞ'lı yabancı teröristlerin değil, PKK/YPG'li yabancı teröristlerin de Suriye'yi terk etmesini istiyoruz." dedi.

Fidan'ın açıklamalarından satır başları:



"Suriye'nin yeni yönetimi azınlıklar konusunda çok hassas. Ancak biz zaten zulmün kime yapıldığına bakılmaksızın mazlumun yanındayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuda çok hassas. Eğer azınlıklara yönelik bir zulüm olursa biz onlara da sahip çıkarız."