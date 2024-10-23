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Geberen Fetullah Gülen Pensilvanya'da toprağı kirletecek! 'Yazılı miras' iddiası... Yeni iblis olarak Suat Yıldırım mı işaret edilecek?

ABD'de vatansız olarak geberen elebaşı Fetullah Gülen'in cenaze programı belli oldu. İblis, ihanet karargahı olan Pensilvanya'da kendi işaret ettiği mezarlık alanda toprağı kirletecek. İblis başının leşini gömmeye hazırlanan örgüt mensupları, çiftliğe iş makinesi getirdi. Cenaze namazını ise taht yarışında ismi geçen Suat Yıldırım kıldıracak. Gülen'in yazılı bir miras bıraktığı örgüt üyeleri arasında konuşulurken cenaze namazını kıldıracak olan Suat Yıldırım ile ilgili "Yeni iblis olarak o mu işaret edilecek?" sorusu önem kazandı. Bilindiği üzere Yıldırım, Gülen'in yokluğunda örgüt toplantılarına yöneten bir isim.

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Giriş Tarihi :22 Ekim 2024 , 12:32 Güncelleme Tarihi :23 Ekim 2024 , 09:37
Geberen Fetullah Gülen Pensilvanya’da toprağı kirletecek! ’Yazılı miras’ iddiası... Yeni iblis olarak Suat Yıldırım mı işaret edilecek?

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Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen, 20 Ekim 2024 saat 21.20'de Pensilvanya'da 'vatansız' olarak geberdi.

İblis başı daha toprağa düşmeden FETÖ'de taht kavgası başlarken cenaze programı da belli oldu.

İblis başı Fetullah Gülen geberdi (Takvim.com.tr / Arşiv)İblis başı Fetullah Gülen geberdi (Takvim.com.tr / Arşiv)


PENSİLVANYA'DA TOPRAĞI KİRLETECEK

Cenazenin ne zaman olacağı, kimlerin katılacağı, nereye gömüleceği ve cenaze namazını kimin kıldıracağı ile ilgili örgüt içindeki anlaşmazlıklar, örgüt yönetimindeki isimlerin baskıları ile ortaya çıktı.

Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in cenazesi Perşembe günü Pensilvanya'da örgütün merkezi sayılan kampta yapılacak.

Teröristbaşının önceden kazılan mezarı (Takvim.com.tr / Arşiv)Teröristbaşının önceden kazılan mezarı (Takvim.com.tr / Arşiv)


KENDİ İŞARET ETTİĞİ ALANDA
Gülen, kamp içinde yer alan daha önce kendi "işaret ettiği" yere gömülecek. Cenaze namazını Suat Yıldırım kıldıracak. Seyahat sorunu yaşamayan üst düzey örgüt mensupları ABD'ye doğru yola çıktı. Fetullah Gülen'in aile üyeleri cenazeye bir arada katılarak birlik mesajı verecek.

Örgüt, Gülen'in son anlarını da daha sonra yazılı bir şekilde paylaşacak.

Geberen Fetullah Gülen Pensilvanya’da toprağı kirletecek! ’Yazılı miras’ iddiası... Yeni iblis olarak Suat Yıldırım mı işaret edilecek?

Gülen'in gebermeden önceki son hali (Takvim.com.tr / Arşiv)Gülen'in gebermeden önceki son hali (Takvim.com.tr / Arşiv)

'YAZILI MİRAS' İDDİASI

Gülen'in rahatsızlanması sonrası hastaneye kaldırıldığının örgütün diğer üyelerinden saklandı. Ayrıca, Gülen'in yazılı bir miras bıraktığı da örgüt üyeleri arasında konuşuluyor.

FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesini gömmeye hazırlanan örgüt mensupları, çiftliğe iş makinesi getirdi (AA) FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesini gömmeye hazırlanan örgüt mensupları, çiftliğe iş makinesi getirdi (AA)

İŞ MAKİNESİ GETİRİLDİ

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in cenazesini gömme hazırlıkları yapan örgüt mensupları, Pensilvanya'da karargah olarak kullanılan çiftliğe iş makineleri getirdi.

FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesinin nereye gömüleceğine ilişkin belirsizlik devam ederken, Anadolu Ajansı (AA), örgütün Pensilvanya'da karargah olarak kullandığı çiftlik evinin bahçesine hafriyat işlerinde kullanılan iş makineleri getirildiğini görüntüledi.

FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesini gömmeye hazırlanan örgüt mensupları, çiftliğe iş makinesi getirdi FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesini gömmeye hazırlanan örgüt mensupları, çiftliğe iş makinesi getirdi

Bahçe düzenlemelerinde kullanılan makineler, ilk kez toprak alanda görüldü. Gülen'in muhtemel defin alanları arasında öne çıkan yer olan çiftlik evi etrafındaki güvenlik önlemleri de bugün itibarıyla artırıldı.

Büyükbaş FETÖ'cü Suat Yıldırım (AA)Büyükbaş FETÖ'cü Suat Yıldırım (AA)



YENİ ELEBAŞI SUAT YILDIRIM MI OLACAK?

İblis başı Fetullah Gülen'in gebermeden önce yazılı miras bıraktığı iddiası sonrası cenaze namazını kıldıracak olan Suat Yıldırım'ın 'Yeni elebaşı' olarak işaret edileceği konuşulmaya başlandı.

Bilindiği üzere Yıldırım, taht yarışında Mustafa Özcan, Cevdet Türkyolu, Abdullah Aymaz ile birlikte adı geçen bir isim.

Büyükbaş FETÖ'cü Suat Yıldırım (AA)Büyükbaş FETÖ'cü Suat Yıldırım (AA)

GÜLEN'İN EV ARKADAŞI, FETÖ'YÜ FAKÜLTELERE SIZDIRAN İSİM

1960'larda Fetullah Gülen ile Edirne'de aynı evi paylaşan Suat Yıldırım, kuruluş yıllarından başlayarak örgüt faaliyetleri içinde yer aldı. Örgütün İlahiyat Fakültelerine sızmasını sağlayan Yıldırım, Gülen hastaneye kaldırıldığında bazı örgüt toplantılarını yönetti.

FETO'nun muadili olarak konuşulan Suat Yıldırım, örgütteki "Başyüceler" heyeti arasında yer alıyor.

Suat Yıldırım, 1964'te Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.

Bir süre Diyarbakır'da müftü yardımcılığı yaptıktan sonra Edirne'ye il müftüsü olarak atanan Yıldırım, burada tanıştığı FETÖ elebaşı Gülen ile aynı evde kalmaya başladı.

GÜLEN ADINA TOPLANTILARA BAŞKANLIK EDİP TALİMATLAR VERDİ

Yıldırım, 1968'de Atatürk Üniversitesi'nde asistan oldu. Çeşitli üniversitelerdeki çalışmaları sonucunda profesörlüğe kadar yükselen Yıldırım, kuruluş yıllarından itibaren FETÖ'nün faaliyetleri içinde yer aldı.

Örgütün üst kurullarınca alınan kararların Yıldırım tarafından incelendiği biliniyor. FETÖ'nün çatı davasında yer alan itiraflarda ise Yıldırım'ın direkt örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e bağlı olduğu, Gülen adına toplantılara başkanlık edip talimatlar ilettiği söyleniyor.

Geberen Fetullah Gülen Pensilvanya’da toprağı kirletecek! ’Yazılı miras’ iddiası... Yeni iblis olarak Suat Yıldırım mı işaret edilecek?

Büyükbaş FETÖ'cü Suat Yıldırım (AA)Büyükbaş FETÖ'cü Suat Yıldırım (AA)



FİRARİ ADİL ÖKSÜZ'ÜN FAKÜLTESİNİN DEKANLIĞINI YAPTI

Yıldırım, 1993-1995 yıllarında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dekanlığı yaptı. FETÖ'nün 15-16 Temmuz 2016 gecesi Akıncı Üssü'nden darbe girişimini yöneten, yakalandıktan sonra serbest bırakılan ve o günden bu yana halen aranan örgütün sözde "TSK imamı" Adil Öksüz, Yıldırım'ın görev yaptığı dönemde bu fakülteye akademisyen olarak adım attı.

Fetullah Gülen'in operasyon ekibi içinde yer aldığı, örgüt içerisinde görüşlerine değer verilen ve örgüt üzerinde etkisi bulunan kişiler arasında yer aldığı belirlenen Yıldırım, örgüte müzahir kuruluşların etkinliklerinde sıkça konuşmacı olarak boy gösterdi.

FUTBOLDA ŞİKE DAVASINDA ADI GEÇİYOR

Suat Yıldırım, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının "FETÖ çatı davası" ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ mensuplarının "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 108 kişiye açtığı davanın firari sanıkları arasında bulunuyor.

Ankara'daki davada ağırlaştırılmış müebbet, İstanbul'daki davada ise 78 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Yıldırım, 4 Eylül 2015'te yurt dışına kaçtı.

Suat Yıldırım, İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde "kırmızı kategori"de yer alıyor.

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