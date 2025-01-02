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11 ilde "lüks araç" operasyonu: Değerleri tam 540 milyon!

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri 11 ilde usulsüz şekilde kullanılan lüks araçlara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 540 milyon lira olan 50 lüks araç ele geçirildi.

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Giriş Tarihi :02 Ocak 2025 , 13:22 Güncelleme Tarihi :02 Ocak 2025 , 13:41
11 ilde lüks araç operasyonu: Değerleri tam 540 milyon!

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    Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü birimlerinin, Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturması kapsamında ülke çapında gerçekleştirdiği farklı operasyonları sonucunda, yaklaşık 540 milyon Türk Lirası değerinde 50 adet lüks araç ele geçirildi.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler, başta Sarp, Kapıkule ve İpsala gümrük kapıları olmak üzere risk analizi çalışmalarını titizlikle yürüttü.

    11 ilde lüks araç operasyonu gerçekleştirildi (Ticaret Bakanlığı)11 ilde lüks araç operasyonu gerçekleştirildi (Ticaret Bakanlığı)

    ŞÜPHELİ ŞAHISLAR SİSTEMDEN SORGULANDI
    Kontroller neticesinde, ekipler, şüpheli görülen şahıs ve taşıtları Bakanlık sistemlerinden sorguladı.

    Sorgulamalar sonucunda, turistik kolaylıklarla geçici olarak ülkeye getirilen lüks araçların yurt içinde bırakıldığı, şahısların ise taahhütname vermeksizin araçsız yurt dışına çıktıkları belirlendi.

    11 ilde lüks araç operasyonu gerçekleştirildi (Ticaret Bakanlığı)11 ilde lüks araç operasyonu gerçekleştirildi (Ticaret Bakanlığı)

    Ayrıca, bazı şahıslarca, geçici ithalatın sağladığı muafiyet imkanı dahilinde araç getirmek için, gerekli şartlar sağlanıyor gibi gösterilerek, kolaylıklardan usulsüz şekilde faydalanılmaya çalışıldığı tespit edildi.

    11 İLDE 540 MİLYONLUK ARAÇ!
    Bu kapsamda, 11 ilde, geçici ithalat rejimini suistimal ederek ülkeye getirilen ve usulsüz şekilde kullanılan piyasa değeri yaklaşık 540 milyon lira olan 50 lüks araç ele geçirildi.

    Operasyonlarda değeri 540 milyon TL olan 50 lüks araç ele geçirildi (Ticaret Bakanlığı)Operasyonlarda değeri 540 milyon TL olan 50 lüks araç ele geçirildi (Ticaret Bakanlığı)

    Olayla ilgili soruşturma Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

    Vergi kaçırılmak suretiyle toplum refahını ve ülke ekonomisini tehdit ederek sahte belgelerle ülkeye giriş yaptığı belirlenen araç ve şüpheliler başta olmak üzere yasa dışı faaliyetlerle mücadele hız kesmiyor.

    Bakanlığın X'ten yaptığı paylaşımBakanlığın X'ten yaptığı paylaşım

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