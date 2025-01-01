Mustafa Yıldızdoğan Takvim.com.tr'ye konuştu: "Netanyahu'ya en güzel cevabı yüce Türk milleti verdi"

İstanbul yeni yılın ilk sabahında Gazze için kıyama durdu. "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa"
yürüyüşü kapsamında yüz binlerce vicdan sahibi bir araya geldi. Sabah namazını eda eden Müslümanlar, Ayasofya, Sultanahmet, Fatih Camii'nden tekbirlerle Galata Köprüsü
'ne yürüdü.
Takvim.com.tr, tarihi anlara anbean tanıklık etti. Soykırıma karşı Galata'dan dünyaya çok net bir mesaj verildi.
Mustafa Yıldızdoğan Takvim.com.tr'ye konuştu
"ALLAH HİÇBİR ZULMÜ KARŞILIKSIZ BIRAKMAZ"
Galata Köprüsü'ndeki yürüyüşte hazır bulunan ve "Ölürüm Türkiyem" adlı eseri milyonların hafızas��nda yer tutan sanatçı Mustafa Yıldızdoğan, Takvim.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu.
"Allah hiçbir zulmü karşılıksız bırakmaz" diyen Yıldızdoğan, "Bugün o Netanyahu'nun yapmış olduları neticesinde onların kendi çocukları bir asır o topraklarda gülerek yaşayamayacaklar. Gözyaşı görecekler. Bu insanlara gözyaşı döktürenlerden Allah ırak eylesin" dedi.
Mustafa Yıldızdoğan Takvim.com.tr'ye konuştu
"NETANYAHU'YA EN GÜZEL CEVABI TÜRK MİLLETİ VERDİ"
Sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:
Bu topraklarda bizi ilgilendiren şu; Bütün gaye bu iki kıtayı birleştiren cennet vatan. Biz bu vatanda bir olacağız, beraber olacağız. Güçlü Türkiye olmak mecburiyetindeyiz. Netanyahu'ya en güzel cevabı yüce Türk milleti ve buradaki insanlarımız verdi.