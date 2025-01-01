Mustafa Yıldızdoğan Takvim.com.tr'ye konuştu: "Netanyahu'ya en güzel cevabı yüce Türk milleti verdi"

Takvim.com.tr, tarihi anlara anbean tanıklık etti. Soykırıma karşı Galata'dan dünyaya çok net bir mesaj verildi.

Mustafa Yıldızdoğan Takvim.com.tr'ye konuştu



"ALLAH HİÇBİR ZULMÜ KARŞILIKSIZ BIRAKMAZ"



Galata Köprüsü'ndeki yürüyüşte hazır bulunan ve "Ölürüm Türkiyem" adlı eseri milyonların hafızas��nda yer tutan sanatçı Mustafa Yıldızdoğan, Takvim.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu.



"Allah hiçbir zulmü karşılıksız bırakmaz" diyen Yıldızdoğan, "Bugün o Netanyahu'nun yapmış olduları neticesinde onların kendi çocukları bir asır o topraklarda gülerek yaşayamayacaklar. Gözyaşı görecekler. Bu insanlara gözyaşı döktürenlerden Allah ırak eylesin" dedi.