AK Partili Abdullah Özdemir TAKVİM’e konuştu! Galata’dan Netanyahu’ya mesaj: Zulüm ile abad olunmaz! Ölmeden karşılığını alacak

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir Takvim.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu



TAKVİM.COM.TR'YE ÖZEL AÇIKLAMA



Gazze kıyamı için Galata Köprüsü'nde bulunan Bağcılar Belediye Başkanı aynı zamanda AK Parti'nin İstanbul İl Başkanı adayı Abdullah Özdemir, Takvim.com.tr'den Fatma Gül'ün sorularını yanıtladı.



BU SENE DAHA BÜYÜK KATILIM SÖZ KONUSU



Gazze mitingine bu seneki katılımın daha fazla olduğuna dikkat çeken Özdemir, "Bu sene ikincisi düzenleniyor bu mitingin. Geçtiğimiz sene de ben buradaydım. Yine ailemizle beraber mitinge katılmıştık. Bu sene daha da büyük katılım söz konusu. Filistin'in özgürlük umudunun daha fazla yeşerdiğinin şahidiyiz. İnşallah buradan yükselen sesin oradaki mazlum Filistin halkına moral olacağını ve mücadelenin daha da güçlü bir şekilde verilmesine vesile olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.



Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir Takvim.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu





"NETANYAHU YAPMIŞ OLDUĞU İNSANLIK SUÇUNUN KARŞILIĞINI ALACAK"



Takvim.com.tr mikrofonundan Netanyahu'ya mesaj gönderen Abdullah Özdemir şöyle konuştu:



Netanyahu'nun yapmış olduğu insanlık suçunun karşılığını aldığını göreceğiz. Zulüm ile abad olunmayacağını ve yapmış olduğu zulmün karşılığının ölmeden onun önüne geleceğini buradan mesaj olarak gönderelim.