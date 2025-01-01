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AK Partili Abdullah Özdemir TAKVİM'e konuştu! Galata'dan Netanyahu'ya mesaj: Zulüm ile abad olunmaz! Ölmeden karşılığını alacak

AK Parti'nin İstanbul İl Başkanı adayı, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir Takvim.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu. "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa" yürüyüşüne büyük bir katılım olduğunu dikkat çeken Özdemir, Buradan yükselen sesin mazlum Filistin halkına moral olacağına inanıyoruz" dedi. Takvim.com.tr mikrofonundan Netanyahu'ya mesaj gönderen Abdullah Özdemir, "Yapmış olduğu insanlık suçunun karşılığını alacak. Zulüm ile abad olunmaz" şeklinde konuştu.

Fatma Gül Fatma Gül
Giriş Tarihi :01 Ocak 2025 , 12:03 Güncelleme Tarihi :01 Ocak 2025 , 12:07
AK Partili Abdullah Özdemir TAKVİM’e konuştu! Galata’dan Netanyahu’ya mesaj: Zulüm ile abad olunmaz! Ölmeden karşılığını alacak

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    Yeni yılın ilk sabahında İstanbul'da güneş Gazze için doğdu. Yüz binlerce vicdan sahibi soykırıma lanet edip kıyama durdu.

    Tekbirler, Türk bayrağı ve Filistin bayrakları eşliğinde "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa" yürüyüşü gerçekleştirildi. Galata Köprüsü'nde tarihi anlar kayıtlara geçti.

    Soykırıma karşı Galata'dan dünyaya çok net bir mesaj verildi.

    Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir Takvim.com.tr'ye özel açıklamalarda bulunduBağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir Takvim.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu

    TAKVİM.COM.TR'YE ÖZEL AÇIKLAMA

    Gazze kıyamı için Galata Köprüsü'nde bulunan Bağcılar Belediye Başkanı aynı zamanda AK Parti'nin İstanbul İl Başkanı adayı Abdullah Özdemir, Takvim.com.tr'den Fatma Gül'ün sorularını yanıtladı.

    BU SENE DAHA BÜYÜK KATILIM SÖZ KONUSU

    Gazze mitingine bu seneki katılımın daha fazla olduğuna dikkat çeken Özdemir, "Bu sene ikincisi düzenleniyor bu mitingin. Geçtiğimiz sene de ben buradaydım. Yine ailemizle beraber mitinge katılmıştık. Bu sene daha da büyük katılım söz konusu. Filistin'in özgürlük umudunun daha fazla yeşerdiğinin şahidiyiz. İnşallah buradan yükselen sesin oradaki mazlum Filistin halkına moral olacağını ve mücadelenin daha da güçlü bir şekilde verilmesine vesile olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

    Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir Takvim.com.tr'ye özel açıklamalarda bulunduBağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir Takvim.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu


    "NETANYAHU YAPMIŞ OLDUĞU İNSANLIK SUÇUNUN KARŞILIĞINI ALACAK"

    Takvim.com.tr mikrofonundan Netanyahu'ya mesaj gönderen Abdullah Özdemir şöyle konuştu:

    Netanyahu'nun yapmış olduğu insanlık suçunun karşılığını aldığını göreceğiz. Zulüm ile abad olunmayacağını ve yapmış olduğu zulmün karşılığının ölmeden onun önüne geleceğini buradan mesaj olarak gönderelim.

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