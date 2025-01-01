Şehit Eren Bülbül’ün 23. yaş günü! Ayşe Bülbül gözyaşları içinde andı: İnşallah terör biter, yeni Erenler ölmez

"Eren şehit oldu, vatan sağolsun demekten başka diyecek bir şeyim yok" diyen anne Ayşe Bülbül, terör örgütüne yapılan silah bırakma çağrısı ile ilgili olarak ise, "O itler silah bırakmaz. İnşallah terör biter, yeni Erenler ölmez. Keşke silah bıraksalar. Yeter ki yeni anneler ağlamasın, yeni şehitlerimiz olmasın. Tabii böyle olursa ben mutlu olurum. Belki de böyle yapıp gözdağı verecekler bilemiyorum. Ha bu itler mi gelip de bu evlatlarımızı şehit etmekten vazgeçecek? Onlara güvenmiyorum" ifadelerini kullandı.

Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül. (İHA)

"ÖYLE BİR EVLADIN ANNESİ OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM"

Oğlunun doğum gününü mezarı başında kutlayan anne Bülbül, "Eren bu gece 11'e çeyrek kala dünyaya geldi. Eren evlatlarım içinde çok farklıydı. 13 evladım var, onun doğuşu bile farklıydı. Her bir anne dünyaya evlat getirmek ister, evlat hayatın meyvesidir. Onu istediğim gibi yaşatamadım, büyütemedim. Bu nedenle kalbim buruktur. Ama iyi ki Eren gibi bir evlat dünyaya getirdim. Öyle bir evladın annesi olduğum için mutluyum, huzurluyum" dedi.

"OLMAYAN EREN'E ŞİMDİ DOĞUM GÜNÜ KUTLUYORUM"

Oğlunun şehit olmasının üzerinden 7,5 yıl geçtiğini hatırlatan anne Bülbül, "Onun doğum gününde pasta gönderenler oluyor ama ben onun doğum günlerinde bir pasta alamadım, pastayla doğum gününü kutlayamadım. Olmayan Eren'e şimdi doğum günü kutluyorum. O zaman kutlayabilseydim keşke. Ama 13 tane evladım var, hangi birine doğum günü kutlayacaktım, imkanımız yoktu. Babaları kalp rahatsızıydı ama yine de çalışıp eve ekmek getirir, onları aç bırakmazdı" diye konuştu.