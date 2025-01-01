Denizli’de korku dolu anlar! Eğitim uçağı sert iniş yapıp ters döndü... 1 yaralı

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Dünya son günlerde uçak kazası haberleriyle sarsılıyor.



Güney Kore'den Kazakistan'a, Kanada'dan Norveç'e kadar farklı bölgelerde meydana gelen bu kazalar can kayıplarına ve ciddi hasarlara yol açtı.

Isparta'dan havalanan eğitim uçağı Denizli'de sert iniş yaptı, 1 kişi yaralandı (AA)



DENİZLİ'DE KORKU DOLU ANLAR

Kazaların şoku henüz atlatılamamışken Denizli Çal'dan koruktan bir haber geldi.



Isparta'dan havalanan eğitim uçağı Çal ilçesine bağlı İsabeyli Mahallesi Ali Çeşmesi mevkisinde sert iniş yaptı.