ABD'deki saldırı "terör" eylemi mi? 2 farklı senaryo var!

ABD 'de bir aracın kalabalığa dalması sonrası ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı bildirildi.

Saldırının gerçekleştirildiği araç (Sosyal medya)

Polis, olayda ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğünü, 30 kişinin yaralandığını kaydetti.

ARACINDAN İNEREK ATEŞ AÇTI



Görgü tanıkları yerde yaralı çok sayıda insan gördüklerini aktardı. Tanıklar bir aracın kalabalığa daldığını ve ardından sürücünün insanlara ateş açtığını, bunun üzerine polisin ateşe karşılık verdiğini belirtti. Sürücünün daha sonra polis tarafından vurularak öldürüldüğü açıklandı.

Saldırının gerçekleştirildiği araç (ABD medyası)

İKİ POLİS MEMURU YARALANDI



Saldırganın ateş açtığı kişilerden ölen olmadı ancak iki polis memuru yaralandı. FBI yetkilileri, olay yerinde patlayıcı da bulunduğunu açıkladı.



POLİS VE FBI'DAN İKİ FARKLI AÇIKLAMA



NOLA polis şefi Anne Kirkpatrick ve NOLA Belediye Başkanı LaToya Cantrell saldırının bir terör eylemi olduğunu ifade ederken bir FBI ajanı bunun bir terör olayı olmadığını söyledi. Saldırıyla ilgili soruşturmayı FBI'ın devraldığı ifade edildi.