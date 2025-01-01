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ABD'deki saldırı "terör" eylemi mi? 2 farklı senaryo var

ABD'nin New Orleans şehrinde bir araç yılbaşı kutlamalarında kalabalığın içine daldı. İlk belirlemelere göre olayda 10 kişi hayatını kaybetti. Saldırının gerçekleştiği NOLA kentinin polis şefi ve belediye başkanı saldırıyı terör eylemi olarak tanımlarken FBI saldırının bir terör eylemi olmadığını kaydetti. A Haber canlı yayınında konuşan Stratejist Mehmet Bozkuş, iki farklı senaryoya dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :01 Ocak 2025 , 16:33 Güncelleme Tarihi :01 Ocak 2025 , 16:46
ABD’deki saldırı terör eylemi mi? 2 farklı senaryo var

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    ABD'de bir aracın kalabalığa dalması sonrası ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı bildirildi.

    ABD'deki saldırı "terör" eylemi mi? 2 farklı senaryo var!

    10 KİŞİ ÖLDÜ

    New Orleans polisi, bir aracın Bourbon Caddesi'nde kalabalığa daldığını belirtti.

    Saldırının gerçekleştirildiği araç (Sosyal medya) Saldırının gerçekleştirildiği araç (Sosyal medya)

    Polis, olayda ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğünü, 30 kişinin yaralandığını kaydetti.

    ARACINDAN İNEREK ATEŞ AÇTI

    Görgü tanıkları yerde yaralı çok sayıda insan gördüklerini aktardı. Tanıklar bir aracın kalabalığa daldığını ve ardından sürücünün insanlara ateş açtığını, bunun üzerine polisin ateşe karşılık verdiğini belirtti. Sürücünün daha sonra polis tarafından vurularak öldürüldüğü açıklandı.

    Saldırının gerçekleştirildiği araç (ABD medyası)Saldırının gerçekleştirildiği araç (ABD medyası)

    İKİ POLİS MEMURU YARALANDI

    Saldırganın ateş açtığı kişilerden ölen olmadı ancak iki polis memuru yaralandı. FBI yetkilileri, olay yerinde patlayıcı da bulunduğunu açıkladı.


    POLİS VE FBI'DAN İKİ FARKLI AÇIKLAMA

    NOLA polis şefi Anne Kirkpatrick ve NOLA Belediye Başkanı LaToya Cantrell saldırının bir terör eylemi olduğunu ifade ederken bir FBI ajanı bunun bir terör olayı olmadığını söyledi. Saldırıyla ilgili soruşturmayı FBI'ın devraldığı ifade edildi.

    ABD'de bir araç kalabalığa daldı (REUTERS)ABD'de bir araç kalabalığa daldı (REUTERS)

    İKİ FARKLI SENARYO VAR

    Amerikan siyasetinin açıklamalarını takip etmek gerektiğini belirten Stratejist Mehmet Bozkuş, iki farklı senaryoya dikkat çekti.

    İÇ TERÖR MÜ?

    Bozkuş, "İç terör ve dış terör olarak değerlendirmek gerekiyor. İç terör odaklı ise bir mağduriyet çerçevesinde yaşanan sıkıntıları ifade eder dış terör odaklı bir saldırı ise topyekün Amerikan politikalarını etkileyecek bir süreci ortaya çıkarır" dedi.

    ABD'de bir araç kalabalığa daldı (AFP)ABD'de bir araç kalabalığa daldı (AFP)

    SALDIRIYI KİM GERÇEKLEŞTİRDİ?

    A Haber canlı yayınında saldırıda siyaset bağlantısıyla ilgili iddiaların gündeme gelebileceğine dikkat çeken Bozkuş, "Trump yanlısı birisi diye de açıklanabilir veya ülkeyi karıştırma noktasında bir süreç de karşımıza çıkabilir."

    ABD'de bir araç kalabalığa daldı (Sosyal medya)ABD'de bir araç kalabalığa daldı (Sosyal medya)

    "Dış terör odaklı baktığımız zaman DEAŞ saldırısı adı altında ki Almanya'daki saldırı sonrası sosyal medya DEAŞ üzerine yoğunlaşılmıştı. Bunun bir terör saldırısı olarak tanımlanması bu eylemin planlı ve programlı olarak yapıldığı ortaya çıkarıyor." ifadelerini kullandı.

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