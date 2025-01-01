ABD'deki saldırı "terör" eylemi mi? 2 farklı senaryo var!

ABD'de bir aracın kalabalığa dalması sonrası ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı bildirildi.
10 KİŞİ ÖLDÜ
New Orleans polisi, bir aracın Bourbon Caddesi'nde kalabalığa daldığını belirtti.
ABD'de bir aracın kalabalığa dalması sonrası ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı bildirildi.
10 KİŞİ ÖLDÜ
New Orleans polisi, bir aracın Bourbon Caddesi'nde kalabalığa daldığını belirtti.
Polis, olayda ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğünü, 30 kişinin yaralandığını kaydetti.
ARACINDAN İNEREK ATEŞ AÇTI
Görgü tanıkları yerde yaralı çok sayıda insan gördüklerini aktardı. Tanıklar bir aracın kalabalığa daldığını ve ardından sürücünün insanlara ateş açtığını, bunun üzerine polisin ateşe karşılık verdiğini belirtti. Sürücünün daha sonra polis tarafından vurularak öldürüldüğü açıklandı.
İKİ POLİS MEMURU YARALANDI
Saldırganın ateş açtığı kişilerden ölen olmadı ancak iki polis memuru yaralandı. FBI yetkilileri, olay yerinde patlayıcı da bulunduğunu açıkladı.
POLİS VE FBI'DAN İKİ FARKLI AÇIKLAMA
NOLA polis şefi Anne Kirkpatrick ve NOLA Belediye Başkanı LaToya Cantrell saldırının bir terör eylemi olduğunu ifade ederken bir FBI ajanı bunun bir terör olayı olmadığını söyledi. Saldırıyla ilgili soruşturmayı FBI'ın devraldığı ifade edildi.
İKİ FARKLI SENARYO VAR
Amerikan siyasetinin açıklamalarını takip etmek gerektiğini belirten Stratejist Mehmet Bozkuş, iki farklı senaryoya dikkat çekti.
İÇ TERÖR MÜ?
Bozkuş, "İç terör ve dış terör olarak değerlendirmek gerekiyor. İç terör odaklı ise bir mağduriyet çerçevesinde yaşanan sıkıntıları ifade eder dış terör odaklı bir saldırı ise topyekün Amerikan politikalarını etkileyecek bir süreci ortaya çıkarır" dedi.
SALDIRIYI KİM GERÇEKLEŞTİRDİ?
A Haber canlı yayınında saldırıda siyaset bağlantısıyla ilgili iddiaların gündeme gelebileceğine dikkat çeken Bozkuş, "Trump yanlısı birisi diye de açıklanabilir veya ülkeyi karıştırma noktasında bir süreç de karşımıza çıkabilir."
"Dış terör odaklı baktığımız zaman DEAŞ saldırısı adı altında ki Almanya'daki saldırı sonrası sosyal medya DEAŞ üzerine yoğunlaşılmıştı. Bunun bir terör saldırısı olarak tanımlanması bu eylemin planlı ve programlı olarak yapıldığı ortaya çıkarıyor." ifadelerini kullandı.