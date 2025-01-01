Mütefekkir Sadık Albayrak ve Dr. Esra Albayrak Gazze için Galata'da: "Bu hareketler Türkiye'nin dirilişine vesile olur"

Yeni yılın ilk sabahında İstanbul'da güneş Gazze için doğdu. Yüz binlerce vicdan sahibi soykırıma lanet edip kıyama durdu.
Tekbirler, Türk bayrağı ve Filistin bayrakları eşliğinde "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa" yürüyüşü gerçekleştirildi. Galata Köprüsü'nde tarihi anlar kayıtlara geçti.
Soykırıma karşı Galata'dan dünyaya çok net bir mesaj verildi.
Gazeteci, yazar ve mütefekkir Sadık Albayrak (Takvim.com.tr) SADIK ALBAYRAK: TÜRKİYE'NİN ÖNCÜ OLMASI BİZİM İÇİN GURUR VESİLESİ Gazze
kıyamı için Galata Köprüsü
'nde bulunan gazeteci, yazar ve mütefekkir Sadık Albayrak
, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. "Türkiye Cumhuriyeti devleti yeni uyanışın öncüsü oluyor"
diyen Albayrak, "Yıkılmadık ayaktayız Allah'a şükürler olsun! Şair "Ruhum bu imanla beraber 300 sene 500 sene bekler" demiş. Biz 300-500 sene beklemeyiz. Yüzüncü yılda İslam dünyası yeni bir hayata kavuşuyor. Yeni bir uyanışa vesile oluyor. Türkiye Cumhuriyeti devleti bunun öncüsü olduğuna göre bizim için daha büyük bir gurur vesilesidir"
ifadelerini kullandı. "BU HAREKETLER TÜRKİYE'NİN DİRİLİŞİNE VESİLE OLUR" Galata Köprüsü'nde soykırıma karşı Filistin'e destek veren gençleri örnek veren mütefekkir Albayrak şu ifadeleri kullandı:
İşte bu gençlik görülüyor... Bundan 120 sene evvel İstanbul'da işgal kuvvetleri vardı. Bu Tophane'de işgalcilerin askerleri vardı ama şimdi Türk bayrağı ile beraber Filistin
bayrağı burada dalgalanıyor.
Bu 'Bâsübâdelmevt'tir... Yeni nesil bilmez... Yani öldükten sonra tekrar dirilmektir. Bu hareketler Türkiye'nin dirilişine vesile olur.
Ümit var, 100. yıla doğru gidiyoruz. Ama arkadan gelen bir nesil daha ileriye doğru götürecek. Çünkü onlar daha çok koşacaklar daha çok mücadele edecekler. Bu inançla buradayız.
Dr. Esra Albayrak ʺBurada olmaktan gurur duyuyoruzʺ dedi (Takvim.com.tr) ESRA ALBAYRAK: BURADA OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı, eski bakan Berat Albayrak'ın eşi Dr. Esra Albayrak
da Galata Köprüsü
'nde bulunan vicdan sahipleri arasında yerini aldı. "Burada olmaktan gurur duyuyoruz" diyen Albayrak şöyle konuştu: Yeni yılın ilk sabahında burada olmak hepimiz için bir mecburiyet gibi, zorunluluk gibi. Çoluk çocuk coşkuyla buradayız, Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bu soykırımın karşısında olduğumuzu bir kez daha İstanbul'dan güçlü bir şekilde duyurmak için buradayız.
Burada olmaktan gurur duyuyoruz.
İşte deniyor ya; "Allah'a verdiği sözü tutanlar, tutmayanlar ve vaktin gelmesini bekleyenler..." Ben hep onu söylüyorum. Burada vaktinin geleceği günü bekleyen insanlar olarak biz vaadi yerine getirmeye çalışacağız sonuna kadar.