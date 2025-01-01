Mütefekkir Sadık Albayrak ve Dr. Esra Albayrak Gazze için Galata'da: "Bu hareketler Türkiye'nin dirilişine vesile olur"

Yeni yılın ilk sabahında İstanbul'da güneş Gazze için doğdu. Yüz binlerce vicdan sahibi soykırıma lanet edip kıyama durdu.



Tekbirler, Türk bayrağı ve Filistin bayrakları eşliğinde "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa" yürüyüşü gerçekleştirildi. Galata Köprüsü'nde tarihi anlar kayıtlara geçti.

Soykırıma karşı Galata'dan dünyaya çok net bir mesaj verildi.