Terör propogandasına geçit yok! DMM Dışişleri Bakanı Fidan’ı hedef gösteren paylaşımları yalanladı

Terör örgütü PKK/ YPG'nin propagandasını yapan sosyal medya hesapları tarafından yürütülen bir algı çalışması DDM tarafından çürütüldü.

DDM ASILSIZ PAYLAŞIMLARA MÜSADE ETMEDİ Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 'ın ifadeleri gibi gösterilerek yayılan asılsız paylaşımlara, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) müdahale etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. (Takvim.com.tr foto arşiv)

DMM tarafından yapılan açıklamada, söz konusu paylaşımların Bakan Fidan'a ait olmadığı net bir şekilde ifade edilirken, gerçeği yansıtmayan bu tür manipülatif girişimlere itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.