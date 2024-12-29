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Terör propogandasına geçit yok! DMM Dışişleri Bakanı Fidan'ı hedef gösteren paylaşımları yalanladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, terör örgütü PKK/YPG propagandası yapan sosyal medya hesaplarından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklaması olduğu iddiasıyla yapılan paylaşımların dezenformasyon olduğunu bildirdi. DMM'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'de barınmasına izin verilemeyeceğini vurgulamış, Suriye'nin yeni yönetiminin ülkenin toprak bütünlüğünü ve güvenliğini sağlama yönündeki çalışmalarını desteklediğini söylemiştir." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :29 Aralık 2024 , 21:34 Güncelleme Tarihi :29 Aralık 2024 , 21:34
Terör propogandasına geçit yok! DMM Dışişleri Bakanı Fidan’ı hedef gösteren paylaşımları yalanladı

İÇİNDEKİLER

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    Terör örgütü PKK/ YPG'nin propagandasını yapan sosyal medya hesapları tarafından yürütülen bir algı çalışması DDM tarafından çürütüldü.

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. (Takvim.com.tr foto arşiv)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    DDM ASILSIZ PAYLAŞIMLARA MÜSADE ETMEDİ
    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ifadeleri gibi gösterilerek yayılan asılsız paylaşımlara, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) müdahale etti.

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. (Takvim.com.tr foto arşiv)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    DMM tarafından yapılan açıklamada, söz konusu paylaşımların Bakan Fidan'a ait olmadığı net bir şekilde ifade edilirken, gerçeği yansıtmayan bu tür manipülatif girişimlere itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

    İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), terör örgütü PKK/YPG’nin propaganda hesapları tarafından paylaşılan açıklamanın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a ait olmadığını; Fidan'ın ABD'li mevkidaşı Blinken ile yaptığı görüşmede, PKK/YPG'nin Suriye'de barınmasına izin verilemeyeceğini vurguladığını açıkladı. (X)İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), terör örgütü PKK/YPG’nin propaganda hesapları tarafından paylaşılan açıklamanın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a ait olmadığını; Fidan'ın ABD'li mevkidaşı Blinken ile yaptığı görüşmede, PKK/YPG'nin Suriye'de barınmasına izin verilemeyeceğini vurguladığını açıkladı. (X)

    DMM'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Terör örgütü PKK/YPG'nin propaganda hesapları tarafından paylaşılan açıklama, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a ait değildir. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'de barınmasına izin verilemeyeceğini vurgulamış, Suriye'nin yeni yönetiminin ülkenin toprak bütünlüğünü ve güvenliğini sağlama yönündeki çalışmalarını desteklediğini söylemiştir. Bakan Fidan, konuşmasında iddia edildiği gibi herhangi bir etnik köken veya inançtan olan sivilleri değil, direkt olarak isimleriyle terör örgütlerini işaret etmiştir. Terör örgütleri tarafından kamuoyunu manipüle etmeye yönelik ortaya atılan asılsız iddialara itibar etmeyiniz. "

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