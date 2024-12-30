Kadıköy'de ana su şebekesi patladı bina boşaltıldı: "5 aydır arıyoruz kimse ilgilenmedi"

İstanbul Kadıköy'de ana su şebekesinde meydana gelen patlama nedeniyle 5 katlı binanın sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi.

BİNANIN ÖNÜNDE ÇUKUR OLUŞTU



Rasim Paşa Mahallesi Celal Muhtar Sokak'ta ana su şebekesinin borularının patlamasıyla tazyikli su metrelerce yüksekliğe ulaştı, 5 katlı binanın önünde çukur oluştu.

Kadıköy'de ana su şebekesinde meydana gelen patlama nedeniyle 5 katlı binanın sakinleri tahliye edildi. (AA)

TAŞLAR SÖKÜLDÜ İŞ YERİNİN CAMLARINI KIRDI

Patlama sırasında kaldırım taşları yerinden sökülürken, çöp konteynerleri devrildi, bir iş yerinin camları kırıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye sevk edildi.

Kadıköy'de ana su şebekesinde meydana gelen patlama nedeniyle 5 katlı binanın sakinleri tahliye edildi. (AA)

Bölgeye gelen ekipler önlem alırken, 5 katlı apartmanın sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi. Bazı binaların elektriği de tedbir amaçlı kesildi.

Sokakta iş yeri bulunan Erkan Saygılı, AA muhabirine, sorunun yaklaşık 5 aydır devam ettiğini ve sonunda şebekenin patladığını söyledi.

Kadıköy'de ana su şebekesinde meydana gelen patlama nedeniyle 5 katlı binanın sakinleri tahliye edildi. (AA)

5 AYDIR ARIZA VAR KİMSE İLGİLENMEDİ



İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresini (İSKİ) defalarca aradıklarını anlatan Saygılı, "Daha önce ufak ufak su kesintileri ve sızıntılar oluyordu. Ana arızayı bulamıyorlardı. Bugün bulamadıkları arıza sonrası su, taşları kendi kendine attırdı. Ufacık bir vanadan suyu kapatmadılar sonuç ortada. Tedbir amaçlı bina boşaltıldı, elektriğini kestiler. 5 aydır burada su arızası vardı. Defalarca aramamıza ve şikayette bulunmamıza rağmen kimse ilgilenmedi." dedi.

Kadıköy'de ana su şebekesinde meydana gelen patlama nedeniyle 5 katlı binanın sakinleri tahliye edildi. (AA)

Apartman sakinlerinden Nuray Özpar ise İSKİ'yi arayarak durumu ilettiğini ifade ederek, "Kayıt aldılar kimse gelmedi. Defalarca aradık. Bize diyorlar, 'bir ekip var o ekibin işi bitince gelecek, müdahale edecek' cevap bu. Su yükseldi, taşlar yükseldi etrafa fırladı. Binanın temeline iniyor sular. Bize 'geleceğiz notumuzu aldık' dediler ve sonunda bu hale geldi. Bina zarar gördü mü görmedi bilemiyoruz. Binanın altı oyuldu resmen. Girişteki bu dükkanın ve binanın zararını kim karşılayacak. Bodrum şu an su içinde. İki dakikalık bir iş vardı. Yapmadılar ve burası savaş alanına döndü." diye konuştu.