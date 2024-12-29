Takvim.com.tr arşivi açtı! Güney Kore’de düşen Boeing yolcu uçağının dünden bugüne kaza sicili: Vukuatlı seri 737

Lion Air Boeing faciası 2018 (Takvim.com.tr / Arşiv)
EKİM 2018 ENDONEZYA UÇAĞI KAZA KIRIMA UĞRADI: 189 ÖLÜ
Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa süre sonra denize düşmüştü.
189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti.
2019 - Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı çakıldı (Takvim.com.tr / Arşiv)
MART 2019 ETİYOPYA UÇAĞI ÇAKILDI: 157 KİŞİ CAN VERDİ
Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı da 10 Mart 2019'da Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.
Trabzon'daki korkunç kazadan bir kare (Takvim.com.tr / Arşiv)
OCAK 2018 TRABZON HAVALİMANI'NDA KORKU DOLU ANLAR
Pegasus Hava Yolları'na ait PC8622 nolu Boeing 737-800 tipi TC-CPF tescilli Ankara-Trabzon uçağı Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıkmıştı. Uçaktaki 162 yolcu, 2 pilot ve 4 kabin görevlisi uçaktan tahliye edilirken, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmamıştı.
Kronolojik olarak kayda geçen diğer Boeing kazaları ise şu şekilde:
8 OCAK 1989
British Midland Havayolları'na ait 8 mürettebat ve 118 yolcu taşıyan Boeing 737-400, East Midlands Havaalanı yakınlarında düştü. 47 yolcu hayatını kaybetti.
1991'de 22 kişinin can verdiği ABD'deki Beoing kazası (Takvim.com.tr/ Arşiv)
1 ŞUBAT 1991
USAir Flight Havayolları'na ait 6 mürettebat ve 83 yolcu taşıyan Boeing 737-300, Los Angeles Havaalanı'na iniş sırasında düştü. Kazada 2 mürettebat ve 20 yolcu hayatını kaybetti.
1994 Van'daki Boeing kazası (Takvim.com.tr / Arşiv)
26 TEMMUZ 1993
Asiana Havayolları'na ait Boeing 737-500k dağa çarptı. 110 kişiden 68'si hayatını kaybetti.
29 ARALIK 1994
Türk Hava Yolları'na ait Boeing 737-400 Van'da düştü, 56 kişi öldü.
1999 Adana'daki Boenig faciası (Takvim.com.tr/ Arşiv)
7 NİSAN 1999
Türk Hava Yolları'na ait Boeing 737-400 Trakya uçağı, kalkışından kısa süre sonra, Adana'nın Ceyhan ilçesinde yerleşim alanı yakınındaki tarım arazisine düştü.
Hacıları almak üzere Suudi Arabistan'a giden uçağın 6 mürettebatından kurtulan olmadı.
Yunan Hava Yolları'na ait Boeing tipi uçak düştü - 2005 (Takvim.com.tr / Arşiv)
14 AĞUSTOS 2005
Yunan Hava Yolları'na ait 6 mürettebat ve 115 yolcu taşıyan Boeing 737-300, hava basıncı nedeniyle bir tepeye çarptı.
Kazada yolcuların tamamı ve mürettebatın 5'i hayatını kaybetti.
7 MART 2007
Endonezya Garuda Hava Yolları'na ait 7 mürettebat ve 133 yolcu taşıyan Boeing 737-400 , Adisucipto Uluslararası Havaalanı'na inişe geçerken düştü.
1 mürettebat ve 21 yolcu hayatını kaybetti.
2007'de 82 kişinin can verdiği Boeing faciası (Takvim.com.tr / Arşiv)
14 EYLÜL 2007
Aerfolt Flight'a ait Boeing 737-500 inişe geçmeden kısa süre önce düştü.
Mürettebatın tümü ve 82 yolcu hayatını kaybetti.
20 ARALIK 2008
Continental Havayolları'na ait Boeing 737-500 model uçak Denver Uluslararası Havaalanı'nda pistten çıkarak yanmaya başladı.
Kazada hayatını kaybeden olmadı.