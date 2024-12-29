Takvim.com.tr arşivi açtı! Güney Kore’de düşen Boeing yolcu uçağının dünden bugüne kaza sicili: Vukuatlı seri 737

Güney Kore'de 175 yolcu ve 6 mürettebatın olduğu Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıkarak kaza kırıma uğradı (Takvim.com.tr)



GÜNEY KORE'DE BOEİNG FACİASI: 100'DEN FAZLA ÖLÜ



Aktau'da düşen Azerbaycan uçağının şoku henüz atılamamışken Asya kıtasından acı bir haber geldi.

Güney Kore'de 175 yolcu ve 6 mürettebatın olduğu Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıkarak havalimanını çevreleyen çite çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 100'den fazla kişi can verdi.



KAZA NEDEN OLDU?



Kazanın uçağın iniş takımlarındaki arızadan kaynaklandığı, ilk seferde iniş takımları açılmayan uçağın ikinci seferde zorunlu iniş sırasında kaza yaptığı aktarıldı.

Kazanın kesin nedenini belirlemek üzere soruşturma başlatıldı.



TAKVİM.COM.TR ARŞİVİ AÇTI!



Öte yandan Boeing 737 tipi uçak yakın geçmişte de ölümlü kazalara karışmış. Takvim.com.tr arşivi açtı, Boeing serilerinin vukuatlı sicilini mercek altına aldı.