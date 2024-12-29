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Takvim.com.tr arşivi açtı! Güney Kore'de düşen Boeing yolcu uçağının dünden bugüne kaza sicili: Vukuatlı seri 737

Güney Kore'de 175 yolcu ve 6 mürettebatın olduğu Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıkarak kaza kırıma uğradı. 100'den fazla kişi feci şekilde can verdi. ABD merkezli Boeing'in geçmişte çok sayıda facia ve ölümlü kazaya karıştığı biliniyor. Bu kapsamda Takvim.com.tr "Boeing" dosyasını açtı. İşte 1980'lerden günümüze Boeing kazaları...

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Giriş Tarihi :29 Aralık 2024 , 09:50 Güncelleme Tarihi :29 Aralık 2024 , 09:51
Takvim.com.tr arşivi açtı! Güney Kore’de düşen Boeing yolcu uçağının dünden bugüne kaza sicili: Vukuatlı seri 737

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Dünya son 4 gündür uçak kazası haberleriyle sarsılıyor.

    25 Aralık'ta Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında Azerbaycan Havayolları'na ait yolcu uçağı Rus hava savunma sistemlerinin ateşlediği füzeler üzerine yere çakıldı. 38 kişi can verdi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i arayıp özür diledi. Putin, uçak Grozni'ye iniş yapmaya çalışırken Ukrayna İHA'larının Rusya'ya saldırdığını, uçağın inişi sırasında Rus hava savunmasının aktif olduğunu söyledi.

    Güney Kore'de 175 yolcu ve 6 mürettebatın olduğu Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıkarak kaza kırıma uğradı (Takvim.com.tr)Güney Kore'de 175 yolcu ve 6 mürettebatın olduğu Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıkarak kaza kırıma uğradı (Takvim.com.tr)

    GÜNEY KORE'DE BOEİNG FACİASI: 100'DEN FAZLA ÖLÜ

    Aktau'da düşen Azerbaycan uçağının şoku henüz atılamamışken Asya kıtasından acı bir haber geldi.

    Güney Kore'de 175 yolcu ve 6 mürettebatın olduğu Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıkarak havalimanını çevreleyen çite çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 100'den fazla kişi can verdi.

    KAZA NEDEN OLDU?

    Kazanın uçağın iniş takımlarındaki arızadan kaynaklandığı, ilk seferde iniş takımları açılmayan uçağın ikinci seferde zorunlu iniş sırasında kaza yaptığı aktarıldı.

    Kazanın kesin nedenini belirlemek üzere soruşturma başlatıldı.

    TAKVİM.COM.TR ARŞİVİ AÇTI!

    Öte yandan Boeing 737 tipi uçak yakın geçmişte de ölümlü kazalara karışmış. Takvim.com.tr arşivi açtı, Boeing serilerinin vukuatlı sicilini mercek altına aldı.

    Almanyadan havalanan kargo uçağı Litvanyada konutların üzerine düştü! Avrupa basını Rus sabotajı dediAlmanyadan havalanan kargo uçağı Litvanyada konutların üzerine düştü! Avrupa basını Rus sabotajı dedi


    Yakın geçmişteki kazalara şu şekilde:

    LİTVANYA'DA KONUTLARIN ÜZERİNE ÇAKILDI

    25 Kasım 2024'te Almanya merkezli bir kargo şirketine ait EC-MFE tescil kodlu 1993 model bir Boeing 737-400 kargo uçağı, Litvanya'da Vilnius Havalimanı yakınlarında düştü. Leipzig'den 02:08'de ayrılan uçağın 03.30 sularında konutların üzerine çakıldığı tespit edildi.

    İstanbul Havalimanında faciadan dönüldü! Takımları açılmayan Boeing 763 kargo uçağı gövde üzerine indi: İşte pilot ve kule arasında geçen konuşmaİstanbul Havalimanında faciadan dönüldü! Takımları açılmayan Boeing 763 kargo uçağı gövde üzerine indi: İşte pilot ve kule arasında geçen konuşma

    İSTANBUL HAVALİMANI'NDA FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

    8 Mayıs 2024'te İstanbul Havalimanı'nda facianın eşiğinden dönüldü. Fransa - İstanbul seferini yapan Boeing 763 tipi kargo uçağının ön iniş takımı açılmayınca gövdesi üzerine iniş yaptı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

    Lion Air Boeing faciası 2018 (Takvim.com.tr / Arşiv)Lion Air Boeing faciası 2018 (Takvim.com.tr / Arşiv)

    EKİM 2018 ENDONEZYA UÇAĞI KAZA KIRIMA UĞRADI: 189 ÖLÜ

    Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa süre sonra denize düşmüştü.

    189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti.

    2019 - Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı çakıldı (Takvim.com.tr / Arşiv)2019 - Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı çakıldı (Takvim.com.tr / Arşiv)

    MART 2019 ETİYOPYA UÇAĞI ÇAKILDI: 157 KİŞİ CAN VERDİ

    Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı da 10 Mart 2019'da Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.

    Trabzon'daki korkunç kazadan bir kare (Takvim.com.tr / Arşiv)Trabzon'daki korkunç kazadan bir kare (Takvim.com.tr / Arşiv)

    OCAK 2018 TRABZON HAVALİMANI'NDA KORKU DOLU ANLAR

    Pegasus Hava Yolları'na ait PC8622 nolu Boeing 737-800 tipi TC-CPF tescilli Ankara-Trabzon uçağı Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıkmıştı. Uçaktaki 162 yolcu, 2 pilot ve 4 kabin görevlisi uçaktan tahliye edilirken, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmamıştı.

    Kronolojik olarak kayda geçen diğer Boeing kazaları ise şu şekilde:

    8 OCAK 1989

    British Midland Havayolları'na ait 8 mürettebat ve 118 yolcu taşıyan Boeing 737-400, East Midlands Havaalanı yakınlarında düştü. 47 yolcu hayatını kaybetti.

    1991'de 22 kişinin can verdiği ABD'deki Beoing kazası (Takvim.com.tr/ Arşiv)1991'de 22 kişinin can verdiği ABD'deki Beoing kazası (Takvim.com.tr/ Arşiv)

    1 ŞUBAT 1991

    USAir Flight Havayolları'na ait 6 mürettebat ve 83 yolcu taşıyan Boeing 737-300, Los Angeles Havaalanı'na iniş sırasında düştü. Kazada 2 mürettebat ve 20 yolcu hayatını kaybetti.

    1994 Van'daki Boeing kazası (Takvim.com.tr / Arşiv)1994 Van'daki Boeing kazası (Takvim.com.tr / Arşiv)

    26 TEMMUZ 1993

    Asiana Havayolları'na ait Boeing 737-500k dağa çarptı. 110 kişiden 68'si hayatını kaybetti.

    29 ARALIK 1994

    Türk Hava Yolları'na ait Boeing 737-400 Van'da düştü, 56 kişi öldü.

    1999 Adana'daki Boenig faciası (Takvim.com.tr/ Arşiv)1999 Adana'daki Boenig faciası (Takvim.com.tr/ Arşiv)

    7 NİSAN 1999

    Türk Hava Yolları'na ait Boeing 737-400 Trakya uçağı, kalkışından kısa süre sonra, Adana'nın Ceyhan ilçesinde yerleşim alanı yakınındaki tarım arazisine düştü.

    Hacıları almak üzere Suudi Arabistan'a giden uçağın 6 mürettebatından kurtulan olmadı.

    Yunan Hava Yolları'na ait Boeing tipi uçak düştü - 2005 (Takvim.com.tr / Arşiv)Yunan Hava Yolları'na ait Boeing tipi uçak düştü - 2005 (Takvim.com.tr / Arşiv)

    14 AĞUSTOS 2005

    Yunan Hava Yolları'na ait 6 mürettebat ve 115 yolcu taşıyan Boeing 737-300, hava basıncı nedeniyle bir tepeye çarptı.

    Kazada yolcuların tamamı ve mürettebatın 5'i hayatını kaybetti.

    7 MART 2007

    Endonezya Garuda Hava Yolları'na ait 7 mürettebat ve 133 yolcu taşıyan Boeing 737-400 , Adisucipto Uluslararası Havaalanı'na inişe geçerken düştü.

    1 mürettebat ve 21 yolcu hayatını kaybetti.

    2007'de 82 kişinin can verdiği Boeing faciası (Takvim.com.tr / Arşiv)2007'de 82 kişinin can verdiği Boeing faciası (Takvim.com.tr / Arşiv)

    14 EYLÜL 2007

    Aerfolt Flight'a ait Boeing 737-500 inişe geçmeden kısa süre önce düştü.

    Mürettebatın tümü ve 82 yolcu hayatını kaybetti.

    20 ARALIK 2008

    Continental Havayolları'na ait Boeing 737-500 model uçak Denver Uluslararası Havaalanı'nda pistten çıkarak yanmaya başladı.

    Kazada hayatını kaybeden olmadı.

    2009 Hollanda'daki Boeing kazası (Takvim.com.tr)2009 Hollanda'daki Boeing kazası (Takvim.com.tr)

    25 ŞUBAT 2009

    Türk Hava Yolları'nın 1951 sefer sayılı uçağı, Hollanda'nın Amsterdam kentinde Schiphol Havaalanı'na inişte yere çakıldı.

    Uçak, havaalanına iniş sırasında 3 parçaya ayrıldı, nihai kaza raporunda hatalı altimetre yüzünden Boeing'e, uçağı hızlı hareket etmeye zorlayan kuleye ve iniş hazırlığına geç başlayan pilotlara ağır eleştiriler yöneltildi.

    Kazada 3 ü pilot toplam 9 kişi hayatını kaybetti.


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