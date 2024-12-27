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Suriye'de terör oyunları: PYD, PKK’yı çıkartma yalanını gündeme getirdi

Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından Suriye'deki terör örgütleri, PKK ile PYD arasındaki bağları inkâr etmeye yönelik stratejiler geliştirdi. PYD lideri Ferhat Abdi Şahin, PKK ile bağlantıları olmadığını ve örgütlerinde yer alan PKK üyelerinin tasfiye edileceğini belirterek Türkiye'nin olası operasyonunu engellemeye çalıştı.

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Giriş Tarihi :27 Aralık 2024 , 19:38 Güncelleme Tarihi :27 Aralık 2024 , 21:01
Suriye’de terör oyunları: PYD, PKK’yı çıkartma yalanını gündeme getirdi

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    Suriye'de Beşar Esad'ı devirmesinden sonra sıranın kendilerine geldiğini anlayan terör örgütleri PKK ile PYD sinsi planlarını yeniden devreye sokarak aralarında organik bir bağ yokmuş izlenimini yaratmaya başladı.

    Son olarak örgüt elebaşı 'Mazlum Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin, terör örgütü PKK ile bağlarının olmadığını belirterek, bünyelerindeki PKK'lıları tasfiye edebilecekleri yalanını piyasa sürdü.

    Türkiye ve muhaliflerin yaklaşan operasyonu öncesi Suriye'nin yeni yönetimi ile henüz iletişim kurmadıklarını söyleyen Abdi, "Suriye'nin merkezi olmayan, çok partili ve demokratik bir devlet olması gerektiğine inanıyoruz. Ülkenin çeşitliliğinin anayasada korunması ve tüm Suriye halkının, Kürt halkı da dahil, haklarının güvence altına alınması önemlidir. Suriye'nin bölünmesini arzulamıyoruz ve ülkeyi yönetecek hükümette rol oynamaya ve katkı sağlamaya hazırız. Suriye çok fazla kan döküldü. Bugün, acilen kapsamlı ve doğrudan bir diyalog çağrısında bulunuyoruz." açıklamasını yaptı.

    Esad döneminde Suriye'nin stratejik alanlarını terörle ele geçiren PYD lideri Abdi, sözde Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yaparak özerklik koşullarının olmadığını söyledi.

    teröristler yan yana: Öcalan ile Abdi Şahinteröristler yan yana: Öcalan ile Abdi Şahin

    PKK İLE BAĞLARIMIZI KOPARACAĞIZ YALANI DEVREDE

    Tüm Suriye topraklarında,Türkiye'nin ve ona bağlı grupların terör örgütü SDG'ye karşı gerçekleştirdiği saldırıların durdurulması isteyen Abdi, "Suriyeliler olarak, ülkemizin geleceğini dış müdahaleler veya vesayetler olmadan tartışabiliriz." dedi.

    "Suriye Demokratik Güçleri'nin PKK ile herhangi bir örgütsel bağlantısı yoktur." diyen Abdi, "PKK'nın bazı üyeleri ve diğerleri, DEAŞ'a karşı mücadelemizde bizimle birlikte savaştılar, ancak askeri operasyonlar durduğunda ve bunun için uygun bir yöntem belirlendiğinde, bu kişiler çıkarılacaktır." açıklamasını yaptı.

    PKK'lı terörist Murat Karayılan PKK'lı terörist Murat Karayılan

    KARAYILAN'IN YALANI ABDİ ŞAHİN'İN AÇIKLAMALARIYLA İFŞA OLDU

    PKK elebaşı Murat Karayılan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "PKK olarak Rojava'da herhangi bir varlığımız yoktur. Rojava'daki hiçbir güç ve örgüt ile organik bir ilişki ya da bağlantımız yoktur" demişti. Ancak, terörist Abdi Şahin'in "Operasyonlar durduğunda ve bunun için uygun bir yöntem belirlendiğinde, bu kişiler çıkarılacaktır." şeklindeki açıklaması, PKK'nın Rojava'daki varlığını ve ilişkilerini yalanladığını ortaya koydu. Şahin'in açıklamaları, PKK'nın bölgedeki operasyonel planlarını ve ilişkilerini ifşa etti.

    CENTCOM ve PYD ortaklığı (Fotoğraf: AA)CENTCOM ve PYD ortaklığı (Fotoğraf: AA)

    AKLI CENTCOM'DAN ALIYORLAR

    Türkiye, PKK terör örgütüyle uzun yıllardır süren mücadelesinde, PYD'nin PKK ile olan bağlantılarını delillerle ortaya koyarak, bu durumu uluslararası kamuoyuna aktarmaya devam ediyor. Ancak ABD, PYD'yi silahlandırmaya devam ederken, PKK'yı terör örgütü olarak tanıdığını ifade etmekte, PYD'yi ise DEAŞ'la mücadelede önemli bir müttefik olarak göstermeye çalışıyor. PYD'li teröristlerle sıkça fotoğraf çektiren ABD, Suriye'nin Esad sonrası döneminde PYD'yi daha da ön plana çıkarmayı hedefliyor. Bu bağlamda, PKK ile PYD arasındaki ilişkiyi kopmuş gibi göstererek, Türkiye'nin terör örgütlerine yönelik düzenleyeceği operasyonları uluslararası kamuoyuna haksız bir hamle olarak sunmayı amaçladığı öne sürülüyor.

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