Suriye’de terör oyunları: PYD, PKK’yı çıkartma yalanını gündeme getirdi

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Suriye'de Beşar Esad'ı devirmesinden sonra sıranın kendilerine geldiğini anlayan terör örgütleri PKK ile PYD sinsi planlarını yeniden devreye sokarak aralarında organik bir bağ yokmuş izlenimini yaratmaya başladı. Son olarak örgüt elebaşı 'Mazlum Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin, terör örgütü PKK ile bağlarının olmadığını belirterek, bünyelerindeki PKK'lıları tasfiye edebilecekleri yalanını piyasa sürdü. Türkiye ve muhaliflerin yaklaşan operasyonu öncesi Suriye'nin yeni yönetimi ile henüz iletişim kurmadıklarını söyleyen Abdi, "Suriye'nin merkezi olmayan, çok partili ve demokratik bir devlet olması gerektiğine inanıyoruz. Ülkenin çeşitliliğinin anayasada korunması ve tüm Suriye halkının, Kürt halkı da dahil, haklarının güvence altına alınması önemlidir. Suriye'nin bölünmesini arzulamıyoruz ve ülkeyi yönetecek hükümette rol oynamaya ve katkı sağlamaya hazırız. Suriye çok fazla kan döküldü. Bugün, acilen kapsamlı ve doğrudan bir diyalog çağrısında bulunuyoruz." açıklamasını yaptı. Esad döneminde Suriye'nin stratejik alanlarını terörle ele geçiren PYD lideri Abdi, sözde Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yaparak özerklik koşullarının olmadığını söyledi.

teröristler yan yana: Öcalan ile Abdi Şahin PKK İLE BAĞLARIMIZI KOPARACAĞIZ YALANI DEVREDE Tüm Suriye topraklarında,Türkiye'nin ve ona bağlı grupların terör örgütü SDG'ye karşı gerçekleştirdiği saldırıların durdurulması isteyen Abdi, "Suriyeliler olarak, ülkemizin geleceğini dış müdahaleler veya vesayetler olmadan tartışabiliriz." dedi. "Suriye Demokratik Güçleri'nin PKK ile herhangi bir örgütsel bağlantısı yoktur." diyen Abdi, "PKK'nın bazı üyeleri ve diğerleri, DEAŞ'a karşı mücadelemizde bizimle birlikte savaştılar, ancak askeri operasyonlar durduğunda ve bunun için uygun bir yöntem belirlendiğinde, bu kişiler çıkarılacaktır." açıklamasını yaptı.