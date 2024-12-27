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Azerbaycan'ın talebi sonrası Türkiye'den 8 kişilik bir heyet Bakü'ye gidiyor: Uçak kazası araştırılacak

Türkiye'den 8 kişilik bir heyet, Azerbaycan'ın talebi üzerine Azerbaycan Havayolları’na ait yolcu uçağının Bakü-Grozni seferi sırasında Kazakistan’ın Aktau şehri yakınlarına düşmesini araştıracak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, heyetin bu akşam yola çıkarak yarından itibaren çalışmalara başlayacağını kaydetti.

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Giriş Tarihi :27 Aralık 2024 , 21:34 Güncelleme Tarihi :27 Aralık 2024 , 22:11
Azerbaycan’ın talebi sonrası Türkiye’den 8 kişilik bir heyet Bakü’ye gidiyor: Uçak kazası araştırılacak

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    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakü-Grozni seferi sırasında Kazakistan'ın Aktau şehri yakınlarına düşen Azerbaycan Hava Yolları'na (AZAL) ait yolcu uçağının incelenmesi için 8 kişilik bir heyet görevlendirdiklerini bildirdi.

    Uçak kazası (AA)Uçak kazası (AA)

    8 KİŞİLİK BİR HEYET GİDİYOR

    Uraloğlu, 25 Aralık günü Bakü-Grozni seferi sırasında, Kazakistan'ın Aktau şehri yakınlarında düşen AZAL'a ait yolcu uçağına ilişkin açıklamanın yanı sıra sosyal medya hesabı X'ten paylaşım yaptı.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun paylaşımı (Ekran görüntüsü)Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun paylaşımı (Ekran görüntüsü)

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    Söz konusu uçağın kaza-kırımının incelenmesi için Türkiye'den 8 kişilik bir inceleme heyeti görevlendirdiklerini belirten Uraloğlu, "Azerbaycan Devlet Sivil Havacılık Ajansının talebi üzerine kazanın nedenlerini araştırmak, teknik ve operasyonel analizler yapmak ve gerekli desteği sağlamak amacıyla uzman bir heyet oluşturduk. Heyetimiz, yerel yetkililerle koordinasyon içinde olayın tüm yönleriyle incelenmesi ve sonuçların raporlanması için çalışacak." ifadesini kullandı.

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    Uraloğlu, heyetin bu akşam Bakü'ye hareket edeceğini ve yarından itibaren çalışmalara başlayacağını anlatarak, şunları kaydetti:

    Uçak kazası (AA)Uçak kazası (AA)

    "Türkiye olarak her koşulda Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu belirtiyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Azerbaycanlı kardeşlerimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

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