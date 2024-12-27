Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakü -Grozni seferi sırasında Kazakistan'ın Aktau şehri yakınlarına düşen Azerbaycan Hava Yolları'na (AZAL) ait yolcu uçağının incelenmesi için 8 kişilik bir heyet görevlendirdiklerini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun paylaşımı (Ekran görüntüsü)

AZERBAYCAN'IN TALEBİ SONRASI HAREKETE GEÇİLDİ

Söz konusu uçağın kaza-kırımının incelenmesi için Türkiye'den 8 kişilik bir inceleme heyeti görevlendirdiklerini belirten Uraloğlu, "Azerbaycan Devlet Sivil Havacılık Ajansının talebi üzerine kazanın nedenlerini araştırmak, teknik ve operasyonel analizler yapmak ve gerekli desteği sağlamak amacıyla uzman bir heyet oluşturduk. Heyetimiz, yerel yetkililerle koordinasyon içinde olayın tüm yönleriyle incelenmesi ve sonuçların raporlanması için çalışacak." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, heyetin bu akşam Bakü'ye hareket edeceğini ve yarından itibaren çalışmalara başlayacağını anlatarak, şunları kaydetti: