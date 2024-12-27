DEM Parti İmralı’ya gidiyor: Tarih belli oldu! Heyette kimler olacak?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin İmralı'da tutuklu olan PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşme talebini olumlu olarak yanıtladıklarını açıkladı.
TARİH BELLİ OLDU MU?
Yılmaz Tunç, ziyaretin hava şartlarına göre yarın ya da pazar günü gerçekleşeceğini aktardı.
DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder (AA)
HEYETTE KİM OLACAK?
Tunç, İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gidecek DEM heyetinin DEM Parti'den İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan'dan oluştuğunu ifade etti.
Peki, hava nasıl? Bugün ziyaret gerçekleşebilir mi?
A Haber Muhabiri Yusuf Gül, İmralı Adası'na geçisin yapıldığı nokta olan Mudanya'dan son bilgileri aktardı.
Gül, "Burada rüzgarın etkili olduğunu söyleyebiliriz. Deniz dalgalı" dedi.
NELER OLMUŞTU?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı ve iç cepheyi güçlendirelim" vurgusuyla birlikte DEM'e el uzatan MHP lideri Devlet Bahçeli tarihi bir çıkış yapmıştı.
BAHÇELİ ÇAĞRISINI YİNELEMİŞTİ
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde bu çıkışını yinelemişti.