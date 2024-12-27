SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

DEM Parti İmralı'ya gidiyor: Tarih belli oldu! Heyette kimler olacak?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temas bir an evvel yapılmalı" çağırısının ardından Adalet Bakanlığından tarihi bir adım geldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin İmralı'da tutuklu olan PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşme talebini olumlu olarak yanıtladıklarını açıkladı. Bakan Tunç, DEM Parti heyetinin yarın ya da pazar günü İmralı'ya gideceği bildirildi. Ziyarette hava durumunun belirleyici etken olduğu öğrenildi. Peki, ziyaret bugün gerçekleşebilir mi?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Aralık 2024 , 20:18 Güncelleme Tarihi :28 Aralık 2024 , 08:28
DEM Parti İmralı’ya gidiyor: Tarih belli oldu! Heyette kimler olacak?

HABERİ
SESLİ DİNLE

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin İmralı'da tutuklu olan PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşme talebini olumlu olarak yanıtladıklarını açıkladı.

    DEM Parti İmralı'ya gidiyor!

    TARİH BELLİ OLDU MU?
    Yılmaz Tunç, ziyaretin hava şartlarına göre yarın ya da pazar günü gerçekleşeceğini aktardı.

    DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder (AA)DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder (AA)

    HEYETTE KİM OLACAK?
    Tunç, İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gidecek DEM heyetinin DEM Parti'den İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan'dan oluştuğunu ifade etti.

    Peki, hava nasıl? Bugün ziyaret gerçekleşebilir mi?
    A Haber Muhabiri Yusuf Gül, İmralı Adası'na geçisin yapıldığı nokta olan Mudanya'dan son bilgileri aktardı.

    Gül, "Burada rüzgarın etkili olduğunu söyleyebiliriz. Deniz dalgalı" dedi.

    NELER OLMUŞTU?
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı ve iç cepheyi güçlendirelim" vurgusuyla birlikte DEM'e el uzatan MHP lideri Devlet Bahçeli tarihi bir çıkış yapmıştı.

    Devlet Bahçeliden tarihi İmralı çağrısı: Tecridi kaldırılırsa TBMMye gelsin terör bitti desinDevlet Bahçeliden tarihi İmralı çağrısı: Tecridi kaldırılırsa TBMMye gelsin terör bitti desin

    BAHÇELİ ÇAĞRISINI YİNELEMİŞTİ

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde bu çıkışını yinelemişti.

    Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli (AA)Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli (AA)

    "GÖRÜŞLERİMİZDE BİR DEĞİŞİKLİK YOK"

    Bahçeli, bir gazetecinin DEM Parti'nin İmralıda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşme talebine ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine, "Bizim görüşlerimizde bir değişiklik yok. Bu görüşmenin sağlanmasında yarar var." yanıtını vermişti.

    2025'E HAYIRLI BİR BAŞLANGIÇ OLUR

    2025 yılına girileceğini ifade eden, yüzüğündeki "Yeni Yüzyıl, Yeni Türkiye" yazısını gösteren Bahçeli, "Hayırlı bir başlangıç olur. Görüşmeleri bizi memnun eder. Zannediyorum kararlar da Türkiye'de yaşayan her insanımız için hayırlara vesile olur." diye konuşmuştu.

    Terörsüz Türkiye adımları | DEM Parti-Öcalan görüşmesine izin çıktı! Kimler gidecek?Terörsüz Türkiye adımları | DEM Parti-Öcalan görüşmesine izin çıktı! Kimler gidecek?
    Terörsüz Türkiye adımları | DEM Parti-Öcalan görüşmesine izin çıktı! Kimler gidecek?

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    İpek Kıraç mahkemeye belge sunmuştu! İnan Kıraç’ın toplantıda yaptıkları en önemli kanıt olacak...
    Narin Güran davasında düğüm çözülecek mi? Sıra anne Yüksel Güran’ın
    MİLYONLARIN GELİRİ ARTIYOR: Tüm ödemeler yeniden belirlenecek! Kim, ne kadar alacak?
    DEM Parti İmralı’ya gidiyor: Tarih belli oldu! Heyette kimler olacak?
    Başkan Erdoğan Balıkesir’deki patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret etti
    Milli İrade Platformu’ndan 1 Ocak’ta güçlü dayanışma mesajı: Dünyayı uyandırıyoruz
    Kim Milyoner Olmak İster’de alfabe sorusunda parmak hesabı yapan yarışmacı geceye damga vurdu!
    Azerbaycan’ın talebi sonrası Türkiye’den 8 kişilik bir heyet Bakü’ye gidiyor: Uçak kazası araştırılacak
    Başkan Erdoğan’dan AK Parti Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi’nde önemli açıklamalar
    Narin Güran’ın katili kim? Enes Güran’dan flaş sözler
    Suriye’de terör oyunları: PYD, PKK’yı çıkartma yalanını gündeme getirdi
    BBC Başkan Erdoğan’ın terörle mücadele sözlerini çarpıttı: DMM’den jet yalanlama geldi
    Selin Dilmaç isimli merdiven altı komedyenden rezil sözler! Dini değerlerle alay etti
    Nevzat Bahtiyar’ın son savunması! Ailemi güvenceye alınca her şeyi söyledim | Salim verdi ben taşıdım
    Kazakistan’da düşen uçağı Rus füzesi vurdu! Azerbaycan Pantsir-S iddiasını doğruladı | İşte mürettebatın son konuşmaları