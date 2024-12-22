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CHP'nin anayasa ilk 4'le husumetli barosu yine sahnede! İbrahim Kaboğlu'ndan "PKK'lı aklama" bildirisi: Türkiye savaş suçu işliyor

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıktan destek verdiği, anayasanın ilk dört maddesi ile husumetli olan İstanbul Barosu, PKK'nın propaganda elemanları Cihan Bilgin ve Nazım Daştan'ı akladı. İbrahim Kaboğlu'nun başkanlığını yaptığı baro, Türkiye'yi savaş suçu işlemekle itham edip "Uluslararası hukuk uygulansın" başlıklı bir bildiri yayımladı. Peki, CHP ile HDP’nin (DEM) Anayasa görüşmelerini yürüten ve ilk 4 maddeyi hedef alan metni kaleme alan Kaboğlu kim? Takvim.com.tr sizler için arşivi açtı.

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Giriş Tarihi :22 Aralık 2024 , 12:09 Güncelleme Tarihi :22 Aralık 2024 , 12:10
CHP’nin anayasa ilk 4’le husumetli barosu yine sahnede! İbrahim Kaboğlu’ndan PKK’lı aklama bildirisi: Türkiye savaş suçu işliyor

İÇİNDEKİLER

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    Suriye'de YPG işgali altındaki bölgede PKK'nın "gazeteci" maskeli propaganda elemanları Cihan Bilgin ve Nazım Daştan etkisiz hale getirildi.

    Bilgin'in PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı olduğu Daştan'ın ise "PKK/KCK-YPG/YDG-H silahlı terör örgütüne üye olmak", "PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak" ve "PKK/KCK silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçlarından hüküm giydiği belirlendi.

    İki PKK'lının etkisiz hale getirilmesi sonrası başta DEM Parti olmak üzere, birtakım barolar ve CHP medyasından tepki çeken açıklamalar geldi.

    Terör seviciliği yapan T24 ve Seyhan Avşara soruşturma!Terör seviciliği yapan T24 ve Seyhan Avşara soruşturma!
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    DEM Parti PKK'nın propaganda elemanlarını "Gazeteci" olarak akladı. CHP medyasının önde gelen simalarından Gerçek Gündem Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Seyhan Avşar ise "Kime neye göre terörist" deyip PKK'lıları akladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni katliamcılıkla suçladı.

    İmamoğlu'na yakın İstanbul Barosu Türkiye'yi savaş suçu işlemekle suçladı (Takvim.com.tr)İmamoğlu'na yakın İstanbul Barosu Türkiye'yi savaş suçu işlemekle suçladı (Takvim.com.tr)

    ANAYASA İLK 4'LE HUSUMETLİ BARO YİNE SAHNEDE

    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıktan destek verdiği, anayasanın ilk dört maddesine husumetli olan İstanbul Barosu da Türkiye'yi savaş suçu işlemekle itham edip "Uluslararası hukuk uygulansın" başlıklı bir bildiri yayımladı.

    Bahse konu skandal bildiride satır satır PKK'nın propaganda elemanları Cihan Bilgin ve Nazım Daştan'a destek verildi.

    PKK'nın propaganda biriminde görevli Cihan Bilgin (Sağda) | (Takvim.com.tr)PKK'nın propaganda biriminde görevli Cihan Bilgin (Sağda) | (Takvim.com.tr)

    Öte yandan Bilgin ve Daştan'ın YPG mevzilerinde teröristlerle boy boy görüntüleri ortaya çıktı.

    Anayasa'nın ilk 4 maddesini hedef alan Kaboğlu ilk tebrik İmamoğlu'ndan (Takvim.com.tr ekran görütüsü)Anayasa'nın ilk 4 maddesini hedef alan Kaboğlu ilk tebrik İmamoğlu'ndan (Takvim.com.tr ekran görütüsü)


    Gelelim İstanbul Barosu'nun PKK ile olan iltisağına...

    SEÇİM SONUÇLARINI PKK SLOGANLARI ATARAK KUTLADILAR

    Geride bıraktığımız Ekim ayında yapılan baro seçimlerinde eski CHP'li İbrahim Kaboğlu, başkan seçildi. Seçim sonrası Kaboğlu'nun destekçileri, seçim zaferini terör örgütü PKK lehine sloganlar atarak kutladı. Kaboğlu'na ilk tebrik ise seçim sürecinde kesintisiz bir şekilde desteğini aldığı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi.

    İbrahim Kaboğlu'nun kaleme aldığı ve dokunulmaz maddeleri değiştiren metni (Takvim.com.tr)İbrahim Kaboğlu'nun kaleme aldığı ve dokunulmaz maddeleri değiştiren metni (Takvim.com.tr)

    TAKVİM.COM.TR ARŞİVİ AÇTI

    Takvim.com.tr, CHP'li İbrahim Özden Kaboğlu'nun arşivini açtı. Hatırlanacağı üzere Kaboğlu geçmişte CHP ile HDP'nin Anayasa görüşmelerini yürüten kişiydi.

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile dokunulmaz maddeleri değiştiren metni kaleme almıştı.


    TÜRKİYE BÖLÜNSÜN, EŞCİNSELLİK VE ATEİSTLİK GELSİN

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile İstanbul Milletvekili Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, "Demokratik muhalefetin anayasa değişikliği için izlenmesi gereken yol haritasını" yazdı. "Yasama Yetkisi Devredilemez" adlı bir kitapçık hazırlamıştı. Kitapçığın önsözünü de bizzat Kılıçdaroğlu yazmıştı.

    ANAYASA'NIN 2. MADDESİ

    Yedi bölümden oluşan kitapçıkta Anayasa'nın değiştirilemez olan maddelerinden ikincisinde değişiklik öngörülüyor. Bugünkü anayasanın 2. Madde'sinde, "Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir." yazarken, CHP'nin değişiklik önerisinde ise, "Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına ve başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir" ifadeleri kullanılıyor. Yani bugünkü anayasada yer alan "Atatürk Milliyetçiliği" ifadesini çıkarılmış ve yerine "İnsan haklarına dayanan laik ve demokratik sosyal hukuk devleti" ifadesi eklenmişti.

    TÜRK, TÜRKİYE KAVRAMLARI YOK

    Kitapçıkta başka değişiklik önerileri de yer almıştı. "Yeni anayasa" için yapılması gerekenlerin sıralandığı bölümde, "Türk Vatandaşlığı" kavramı yerine Anayasal Yurttaşlık anlamında "Anayasal Yurtseverlik", Türkiye yerine "Ülke", Türkiye Devleti yerine "Cumhuriyet", Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı yerine "Türkiye Cumhuriyeti insanı" kavramlarının kullanılması tavsiye edilmişti.

    Kılıçdaroğlu'nun önsözünü yazdığı kitapçıktaki ifadeler aynen şöyle:

    "Anayasal yurtseverlik gereği, en siyasal nitelik taşıyan söylemlerde bile kapsayıcı ve kucaklayıcı kavramlar öne çıkarılmalı: bir yandan, eşitlik/yurttaşlık/laiklik; öte yandan, insan hakları/demokrasi/hukuk devleti. Benzer şekilde; anayasal deyimlerin kullanılması sırasında kapsayıcı vurgular yeğlenmelidir: Türkiye (ülke), Türkiye Devleti/ Cumhuriyeti (devlet) ve Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı (insan)."

    İbrahim Kaboğlu'nun kaleme aldığı ve dokunulmaz maddeleri değiştiren metni (Takvim.com.tr)İbrahim Kaboğlu'nun kaleme aldığı ve dokunulmaz maddeleri değiştiren metni (Takvim.com.tr)

    TERÖR ÖRGÜTLERİYLE İŞ BİRLİĞİNE "DEMOKRATİK MUHALEFET" KILIFI

    Kavramların anlamına yer verilen kitapçıkta, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP (DEM) sözcülerinin kullandığı "Demokratik muhalefet" ifadesi şöyle açıklanmıştı: "CHP öncülüğünde kurulan ve İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'yi kapsamına alan Millet İttifakı ile HDP (Halkların Demokratik Partisi) ve TİP (Türkiye İşçi Partisi) ekseninde yürütülen muhalefet için kullanılan kavram."

    HDP'YE AÇIK ÇAĞRI

    Kitapçıkta DEM Parti yani eski ismi ile HDP'ye de açık çağrı yapılmıştı. "CHP öncülüğünde oluşan Millet İttifakı içerisinde yer alan partiler kadar, HDP ve TİP gibi muhalefette yer alan partileri de kapsamına alan 'demokratik muhalefet', CBHS olarak adlandırılan 'tek kişi yönetimi'ni aşmaya özgü muhalefet yol ve yöntemlerini geliştirme ve uygulamaya koyma tarihsel sorumluluğu ile karşı karşıya bulunuyor" ifadeleri kullanılmıştı.

    İbrahim Kaboğlu'nun kaleme aldığı ve dokunulmaz maddeleri değiştiren metni (Takvim.com.tr)İbrahim Kaboğlu'nun kaleme aldığı ve dokunulmaz maddeleri değiştiren metni (Takvim.com.tr)

    'TÜRK MİLLETİ, ATATÜRK' RAHATSIZLIĞI

    Yasama ve yargı yetkileriyle ilgili anayasanın 7. ve 9. maddelerine değinirken "Türk Milleti adına" ifadesini çıkarak kullanılmştı.

    Bu madde şöyle yazılmış:

    "Yasama yetkisi, TBMM'nindir. "Bu yetki devredilemez" (madde 7)
    Yargı yetkisi, tarafsız ve bağımsız mahkemelerce kullanılır (madde 9)(8)"

    İbrahim Kaboğlu'nun kaleme aldığı ve dokunulmaz maddeleri değiştiren metni (Takvim.com.tr)İbrahim Kaboğlu'nun kaleme aldığı ve dokunulmaz maddeleri değiştiren metni (Takvim.com.tr)

    Maddelerin bugünkü hali ise şöyle:

    "Madde 7: Yasama yetkisi Türk milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. Bu yetki devredilemez.
    Madde 9: Yargı yetkisi, Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır."

    ORTAK ANAYASA METNİNDE DE DEĞİŞTİRDİLER!


    CHP'nin, Kaboğlu imzalı kitapçığıyla aynı dönemde Millet İttifakı'ndan CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ile gizli ortak HDP'nin de ortak Anayasa çalışmaları yaptığı ortaya çıkmıştı.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de çalışmayı reddetmişti. Ancak CHP'li İbrahim Kaboğlu iddiaları doğrulamıştı. Kaboğlu, Ekim 2019'da bir televizyon kanalında katıldığı programda, "HDP birlikte çalışıyoruz diyor, İyi Parti reddediyor. Sizin görüşmeniz oldu mu? Niye böyle diyorsunuz diye cevaplama şansınız oldu mu?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

    "Bu konu esasen 2018 Ocak ve Nisan ayında dört parti arasında yapılan anayasa çalışmasına ilişkin bir bilgidir. Doğrudur. CHP, HDP, SP ve İyi Parti uzmanlarıyla, yetkilileriyle bir ortak paydalar oluşturan bir anayasa raporu hazırlandı. Ama bu 2018 yılının başlarında yapılan bir çalışmaydı. Dolayısıyla bugün belirttiğim gibi adil yargılanma hakkı yasa çalışmaları üzerinde yapılan çalışmadır."

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    İbrahim Kaboğlu'nun diğer skandallarını da sizler için manşet manşet derledik:

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