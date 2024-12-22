CHP'nin anayasa ilk 4'le husumetli barosu yine sahnede! İbrahim Kaboğlu'ndan "PKK'lı aklama" bildirisi: Türkiye savaş suçu işliyor

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Suriye'de YPG işgali altındaki bölgede PKK'nın "gazeteci" maskeli propaganda elemanları Cihan Bilgin ve Nazım Daştan etkisiz hale getirildi.



Bilgin'in PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı olduğu Daştan'ın ise "PKK/KCK-YPG/YDG-H silahlı terör örgütüne üye olmak", "PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak" ve "PKK/KCK silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçlarından hüküm giydiği belirlendi.



İki PKK'lının etkisiz hale getirilmesi sonrası başta DEM Parti olmak üzere, birtakım barolar ve CHP medyasından tepki çeken açıklamalar geldi.

Terör seviciliği yapan T24 ve Seyhan Avşara soruşturma! Terör seviciliği yapan T24 ve Seyhan Avşar'a soruşturma! DEM Parti PKK'nın propaganda elemanlarını "Gazeteci" olarak akladı. CHP medyasının önde gelen simalarından Gerçek Gündem Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Seyhan Avşar ise "Kime neye göre terörist" deyip PKK'lıları akladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni katliamcılıkla suçladı.



İmamoğlu'na yakın İstanbul Barosu Türkiye'yi savaş suçu işlemekle suçladı (Takvim.com.tr)



ANAYASA İLK 4'LE HUSUMETLİ BARO YİNE SAHNEDE



CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıktan destek verdiği, anayasanın ilk dört maddesine husumetli olan İstanbul Barosu da Türkiye'yi savaş suçu işlemekle itham edip "Uluslararası hukuk uygulansın" başlıklı bir bildiri yayımladı.



Bahse konu skandal bildiride satır satır PKK'nın propaganda elemanları Cihan Bilgin ve Nazım Daştan'a destek verildi.

PKK'nın propaganda biriminde görevli Cihan Bilgin (Sağda) | (Takvim.com.tr)



Öte yandan Bilgin ve Daştan'ın YPG mevzilerinde teröristlerle boy boy görüntüleri ortaya çıktı.



Anayasa'nın ilk 4 maddesini hedef alan Kaboğlu ilk tebrik İmamoğlu'ndan (Takvim.com.tr ekran görütüsü)





Gelelim İstanbul Barosu'nun PKK ile olan iltisağına...



SEÇİM SONUÇLARINI PKK SLOGANLARI ATARAK KUTLADILAR



Geride bıraktığımız Ekim ayında yapılan baro seçimlerinde eski CHP'li İbrahim Kaboğlu, başkan seçildi. Seçim sonrası Kaboğlu'nun destekçileri, seçim zaferini terör örgütü PKK lehine sloganlar atarak kutladı. Kaboğlu'na ilk tebrik ise seçim sürecinde kesintisiz bir şekilde desteğini aldığı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi.