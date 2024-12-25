Türkiye Suriye’nin inşası için kollarını sıvadı! 3 koldan harekete geçilecek

İç savaş sırasında Esad zulmünden kaçan Suriyelilere kucak açan Türkiye, rejiminin devrilmesinin ardından huzur ve barış dolu bir ortam için de kollarını sıvadı. Önce MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın, ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Şam'a giderek yeni yönetimle görüşmeler yapılmasının ardından atılacak adımların çerçevesi çizildi.

Suriye'nin eski diktatörü Beşşar Esad. (AA)

3 KOLDAN HAREKETE GEÇİLECEK

Buna göre Türkiye diplomasi, devletin sisteminin yeniden işlemesi ve kalkınma olmak üzere 3 koldan Suriye için harekete geçecek. Suriye'nin yeni yönetiminin tanınması ve yaptırımların kaldırılması için diplomatik girişimlerde bulunulacak.

SURİYE FONU MASADA

Suriye için bir yardım kampanyası başlatılarak İslam İşbirliği Teşkilatı devreye sokulacak. Suriye Fonu kurulması seçeneği de masada olacak.

Devlet sisteminin yeniden ayağa kaldırılması için yapılacak tüm çalışmalara destek verilecek. Kurumlarla ilgili bilgi ve tecrübe paylaşımları yapılacak.

Halep, Humus, Şam başta olmak üzere ülkede ortak kültürel miras eserlerine yönelik tespit ve planlamalar yapılacak.