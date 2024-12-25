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Türkiye Suriye'nin inşası için kollarını sıvadı! 3 koldan harekete geçilecek

Türkiye, yeni Suriye'nin inşası için kollarını sıvadı. Suriye'nin yeni yönetiminin tanınması ve yaptırımların kaldırılması için 3 koldan diplomatik girişimlerde bulunulacak. İslam İşbirliği Teşkilatı nezdinde Suriye'ye yardım fonu kurulması için adım da atılacak.

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Giriş Tarihi :25 Aralık 2024 , 09:57 Güncelleme Tarihi :25 Aralık 2024 , 10:09
Türkiye Suriye’nin inşası için kollarını sıvadı! 3 koldan harekete geçilecek

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Suriye'de 61 yıllık Baas partisinin ve Beşşar Esad rejimin kanlı iktidarı çöktü.

    İç savaş sırasında Esad zulmünden kaçan Suriyelilere kucak açan Türkiye, rejiminin devrilmesinin ardından huzur ve barış dolu bir ortam için de kollarını sıvadı.

    Önce MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın, ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Şam'a giderek yeni yönetimle görüşmeler yapılmasının ardından atılacak adımların çerçevesi çizildi.

    Suriye'nin eski diktatörü Beşşar Esad. (AA)Suriye'nin eski diktatörü Beşşar Esad. (AA)

    3 KOLDAN HAREKETE GEÇİLECEK
    Buna göre Türkiye diplomasi, devletin sisteminin yeniden işlemesi ve kalkınma olmak üzere 3 koldan Suriye için harekete geçecek. Suriye'nin yeni yönetiminin tanınması ve yaptırımların kaldırılması için diplomatik girişimlerde bulunulacak.

    SURİYE FONU MASADA
    Suriye için bir yardım kampanyası başlatılarak İslam İşbirliği Teşkilatı devreye sokulacak. Suriye Fonu kurulması seçeneği de masada olacak.
    Devlet sisteminin yeniden ayağa kaldırılması için yapılacak tüm çalışmalara destek verilecek. Kurumlarla ilgili bilgi ve tecrübe paylaşımları yapılacak.
    Halep, Humus, Şam başta olmak üzere ülkede ortak kültürel miras eserlerine yönelik tespit ve planlamalar yapılacak.

    Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasının ardından Suriyeliler kutlamalar yaptı. (AA)Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasının ardından Suriyeliler kutlamalar yaptı. (AA)

    İLK ETAPTA HAVALİMANI AYAĞA KALDIRILACAK
    Altyapı ve üstyapı çalışmalarına destek verilecek. Öte yandan Ulaştırma Bakanlığı da Suriye'ye yönelik acil eylem planını duyurdu. Buna göre Devlet Hava Meydanları ilk etapta Şam Havalimanı'nı ayağa kaldıracak.

    ŞAM'A BAĞLANTI KURULACAK
    Sabah'ın haberine göre; havalimanında pistler yenilenecek. Donanım ve yazılım eksiklikleri tamamlanacak. Demiryolları onarılarak Şam'a bağlantı kurulacak. İlk etapta Türkiye'ye entegrasyon sağlanacak.

    M-5 ve M-4 karayollarında da iyileştirilmeler yapılacak. Mevcut durumda Rusya'da basılan Suriye parasının basımı konusunda da teknik destek verilecek.

    Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasının ardından Suriyeliler kutlamalar yaptı. (AA)Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasının ardından Suriyeliler kutlamalar yaptı. (AA)



    Surıye'nin yeni yönetiminin lideri Ahmed Şara ve diğer liderler, tüm muhalif grupların feshedilerek Savunma Bakanlığı bünyesinde birleştirilmesi için anlaştı.

    Başbakan Muhammed el-Beşir, geçen hafta yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığı'nın eski muhalif gruplar ve Beşar Esad'ın ordusundan ayrılan subaylarla yeniden yapılandırılacağını söylemişti.

    Suriye'nin yeni yönetimi, Esad'ı deviren muhaliflerin önde gelen isimlerinden Murhaf Ebu Kasra'yı da geçici hükümetin savunma bakanı olarak atadı.

    Teslim olan Esad askerlerinden toplanan silahlar Savunma Bakanlığı bünyesinde toplanacak. (AA)Teslim olan Esad askerlerinden toplanan silahlar Savunma Bakanlığı bünyesinde toplanacak. (AA)



    YENİ ORDU KURULMASI PLANLANIYOR
    Teslim olan Esad askerlerinden toplanan silahlar da Savunma Bakanlığı bünyesinde toplanacak. Suriye'de 300 bin kişilik yeni bir ordunun kurulması planlanıyor.

    Suriyeliler Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Suriye'de yeni yönetimin lideri Ahmed Şara'yla Şam'a hâkim Kasiyun Dağı'nda buluşmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

    Suriye'nin özgürleşmesinin ardından Suriyeliler sınır kapılarına koştu.( AA)Suriye'nin özgürleşmesinin ardından Suriyeliler sınır kapılarına koştu.( AA)



    Erdoğan'ın önümüzdeki süreçte Suriye'ye yapacağı olası ziyaret haberinin de Suriye halkını heyecanlandırdığı öğrenildi. 15 yıldır Kasiyun Dağı'na çıkamadıklarını belirten Ali Muhammet İbrahim, "Buraya sadece Esad geliyordu. Bizi buradan mahrum bıraktılar. Ben Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı da burada görmek ve onunla fotoğraf çektirmek istiyorum. Türkiye demokratik bir ülke. Esad bir zalimdi" dedi.

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