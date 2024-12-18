PKK elebaşları birbirine düştü! Helin Ümit Murat Karayılan'ı yalanladı: "YPG Suriye'de silah bırakmaz" deyip Hakan Fidan'ı hedef aldı

Suriye'de Esad sonrası yeni süreç tesis ediliyor. Bölgede "anahtar" rol üstlenen Türkiye , Fırat'ı terörden arındırmaya kararlı. Mevcuttaki Suriye yönetimi de PKK / YPG /SDG ve türevlerine "silah bırak" çağrısında bulundu. PKK/YPG'YE "SİLAH BIRAK" UYARISI: TÜRKİYE'NİN HEDEF ALINMASINA İZİN VERMEYİZ MİT Başkanı İbrahim Kalın'la Şam'da bir araya gelen HTŞ lideri Ahmed El Şara namıdiğer Colani, "Suriye'yi Türkiye'yi hedef almak için kullanan bir gruba izin vermeyiz" diyerek YPG/SDG'yi açık açık uyardı.

Başkan Erdoğan ve ABD'nin seçilmiş başkanı Trump (Takvim.com.tr)



Bu süreçte ABD'den gelen mesajlar da terör örgütünü iyiden iyiye köşeye sıkıştırdı.



"SURİYE'DE İŞİMİZ YOK" DİYEN TRUMP: BÖLGENİN ANAHTARI TÜRKİYE'DE



ABD Başkanı Donald Trump, önce "Suriye bizim sorunumuz değil. Akışına bırakın ve dahil olmayın. Kendi başlarının çaresine baksınlar" dedi.



Trump daha sonra Başkan Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsederek "Suriye'nin anahtarı Türkiye'de... Erdoğan çok akıllı ve çok güçlü" şeklinde konuştu.



KARAYILAN KORKU DAĞLARI SARDI: SURİYE'DE YOKUZ



Sürece müteakip Kandil'den panik açıklaması geldi.



PKK elebaşı Murat Karayılan, Suriye'de PKK/YPG tarafından işgal edilen bölgelerle hiçbir ilişkilerinin bulunmadığını iddia etti.



Karayılan, "PKK olarak Rojava'da herhangi bir varlığımız yoktur. Rojava'daki hiçbir güç ve örgüt ile organik bir ilişki ya da bağlantımız yoktur" dedi.