PKK elebaşları birbirine düştü! Helin Ümit Murat Karayılan'ı yalanladı: "YPG Suriye'de silah bırakmaz" deyip Hakan Fidan'ı hedef aldı

PKK elebaşı Helin Ümit ʺSuriye'de yokuzʺ diyen Murat Karayılan'ı yalanladı (Takvim.com.tr)
ELEBAŞI ELEBAŞINI YALANLADI... BİRİ "YOKUZ" DEDİ DİĞER "VARIZ" DEDİ
"PKK'nın Suriye'deki varlığını bitirmek istiyorlar" diyen Helin Ümit, aynı zamanda "Suriye'de yokuz" açıklamasında bulunan Murat Karayılan'ı da yalanlamış oldu.
TÜRKİYE'YE "KEFEN BİÇME" HAYALİ: 2040'LARDA TASFİYE EDECEKLER
Teröristbaşı Helin Ümit, küstah sözlerle Türkiye'ye kefen biçme hayaline kapıldı ve "2030'lu yıllarda İran'a ve belki de 40'lı yıllarda Türkiye'ye, devletler belki gidecek, tasfiye edilecekler. 2030'lar, 2040'lar değil de Türkiye'yi bekleyen çok yakın tehlikeler var. Türkiye'nin etrafında yaşanan gelişmeler, Türkiye'nin stratejik rolünün azalması, projelerinden çıkartılması, Güney Kıbrıs sorunu, diğer çevre ülkelerinin güçlendirilmesi, çok güvendiği Azerbaycan bile İsrail'le Türkiye'den çok daha yakın ilişki içerisindedir. Hiç kimse kendisini kandırmasın" şeklinde konuştu.
PKK elebaşı Helin Ümit (Takvim.com.tr)
AYN-EL ARAB ÇARESİZLİĞİ
Öte yandan Ayn-el Arab'a yönelik harekat hazırlıkları sürüyor. Tel Rıfat ve Münbiç'ten sonra Türkiye'nin Suruç sınırındaki Ayn-el Arab (Kobani) terörden arındırılacak. TSK ve SMO'nun hazırlıkları sürüyor.
Durumun farkında olan elevaşı Helin Ümit çaresizce şu ifadeleri kullandı:
Son olarak Rojava (PKK'nın işgal altında tuttuğu topraklar) devrimini boğmaya dönük çok ciddi bir kapsamlı bir soykırım planı devrede Türk ordusu, Türk devleti bunu hem kendi bizzat kendi gücüyle yapmaya çalışıyor. Kim yerlerde de meşruiyet sağlamak adına işte Suriye Milli Ordusu diye kendisine bağlı uydu bir yapı olarak bir başka gücü kullanıyor, kullanmaya çalışıyor.