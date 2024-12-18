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PKK elebaşları birbirine düştü! Helin Ümit Murat Karayılan'ı yalanladı: "YPG Suriye'de silah bırakmaz" deyip Hakan Fidan'ı hedef aldı

Ankara "Terörsüz Fırat" için kararlı... "YPG ya silah bırakır ya da yok olur" diyor. ABD'den umduğu desteği bulamayan PKK ise son çıkmazda. "Suriye'de yokuz" diyen Murat Karayılan'ı "PKK'nın Suriye'deki varlığını bitirmek istiyorlar" diyen Helin Ümit yalanladı. Ümit, "YPG, QSD ve YPJ niye silah bıraksın?" diyerek Hakan Fidan'ı hedef aldı. TSK ve SMO'nun Ayn-el Arab'ı (Kobani) işgalden kurtarmaya hazırlandığı şu günlerde Helin Ümit, "Rojova devrimini boğacaklar" sözleriyle "çaresizlik" itirafında bulundu. Türkiye'ye kefen biçme hayaline kapılan teröristbaşı küstah sözler sarf etti.

Ahmet Zeren Ahmet Zeren
Giriş Tarihi :18 Aralık 2024 , 10:10 Güncelleme Tarihi :18 Aralık 2024 , 10:17
PKK elebaşları birbirine düştü! Helin Ümit Murat Karayılan’ı yalanladı: YPG Suriye’de silah bırakmaz deyip Hakan Fidan’ı hedef aldı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Suriye'de Esad sonrası yeni süreç tesis ediliyor. Bölgede "anahtar" rol üstlenen Türkiye, Fırat'ı terörden arındırmaya kararlı.

    Mevcuttaki Suriye yönetimi de PKK/YPG/SDG ve türevlerine "silah bırak" çağrısında bulundu.

    PKK/YPG'YE "SİLAH BIRAK" UYARISI: TÜRKİYE'NİN HEDEF ALINMASINA İZİN VERMEYİZ

    MİT Başkanı İbrahim Kalın'la Şam'da bir araya gelen HTŞ lideri Ahmed El Şara namıdiğer Colani, "Suriye'yi Türkiye'yi hedef almak için kullanan bir gruba izin vermeyiz" diyerek YPG/SDG'yi açık açık uyardı.

    Başkan Erdoğan ve ABD'nin seçilmiş başkanı Trump (Takvim.com.tr)Başkan Erdoğan ve ABD'nin seçilmiş başkanı Trump (Takvim.com.tr)

    Bu süreçte ABD'den gelen mesajlar da terör örgütünü iyiden iyiye köşeye sıkıştırdı.

    "SURİYE'DE İŞİMİZ YOK" DİYEN TRUMP: BÖLGENİN ANAHTARI TÜRKİYE'DE

    ABD Başkanı Donald Trump, önce "Suriye bizim sorunumuz değil. Akışına bırakın ve dahil olmayın. Kendi başlarının çaresine baksınlar" dedi.

    Trump daha sonra Başkan Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsederek "Suriye'nin anahtarı Türkiye'de... Erdoğan çok akıllı ve çok güçlü" şeklinde konuştu.

    PKK/YPG köşeye sıkıştı: Terörist Karayılandan Suriyede yokuz açıklaması geldiPKK/YPG köşeye sıkıştı: Terörist Karayılandan Suriyede yokuz açıklaması geldi


    KARAYILAN KORKU DAĞLARI SARDI: SURİYE'DE YOKUZ

    Sürece müteakip Kandil'den panik açıklaması geldi.

    PKK elebaşı Murat Karayılan, Suriye'de PKK/YPG tarafından işgal edilen bölgelerle hiçbir ilişkilerinin bulunmadığını iddia etti.

    Karayılan, "PKK olarak Rojava'da herhangi bir varlığımız yoktur. Rojava'daki hiçbir güç ve örgüt ile organik bir ilişki ya da bağlantımız yoktur" dedi.

    PKK elebaşı Helin Ümit ʺSuriye'de yokuzʺ diyen Murat Karayılan'ı yalanladı (Takvim.com.tr)PKK elebaşı Helin Ümit ʺSuriye'de yokuzʺ diyen Murat Karayılan'ı yalanladı (Takvim.com.tr)

    "YPG, QSD VE YPJ SİLAH BIRAKMAZ"

    Daha sonra sahneye PKK Merkez Komite Üyesi Helin Ümit çıktı. Suriye'de tesis edilen yeni süreçte PKK ve türevlerine yer olmadığını idrak eden Ümit, silah bırakmayacaklarını ilan etti.

    Elebaşı, "YPG, QSD ve YPJ niye silah bıraksın? "YPG, QSD için deniliyor ki silahsızlanacak. Baştan bunu tartışmak gerçekten insana çok şüphelidir. Mesela kadınlar ne olacak? YPJ ne olacak? YPJ kadınların savunma gücü. bu Jolani ve ekibinin kadın karşısındaki pozisyonu nedir? Yanına iki tane kadın almakla kadın hakları garantiye alınmıyor ki. Vitrin oluşturarak bu böyle oluşturulamaz ki" dedi.

    HAKAN FİDAN'I HEDEF ALDI

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bölge ülkeleriyle "Suriye" konu başlığında yaptığı "mekik" diplomasisi ve "YPG ya kendini fesheder ya da yok olur. YPG'nin komuta kademesi Suriye'yi terk etsin" uyarısı sonrası Helin Ümit "PKK'nın Suriye'deki varlığını bitirmek istiyorlar" dedi.

    Panikleyen elebaşı sözlerini şöyle sürdürdü:

    Hakan Fidan yerinde durmuyor. Kendi etkinliğini de kullanarak hem alan kazanmak istiyor ve Rojava Devrimi'ni fesh etmek istiyor. O yüzden mesela tüm platformlarda dile gelen şey YPG silah bırakacak. QSD kendisini fesh edecek. Suriye ordusuna dahil olacak. Ortaya çıkmış bir sistem yok ki. Suriyeli olmayanlar da oradan çıkacak diyor. Herhalde onunla da bizi, PKK'nin oradaki varlığını bitirmek istiyor. bunu hedeflediklerini söylüyor.


    PKK elebaşı Helin Ümit ʺSuriye'de yokuzʺ diyen Murat Karayılan'ı yalanladı (Takvim.com.tr)PKK elebaşı Helin Ümit ʺSuriye'de yokuzʺ diyen Murat Karayılan'ı yalanladı (Takvim.com.tr)

    ELEBAŞI ELEBAŞINI YALANLADI... BİRİ "YOKUZ" DEDİ DİĞER "VARIZ" DEDİ

    "PKK'nın Suriye'deki varlığını bitirmek istiyorlar"     diyen Helin Ümit, aynı zamanda "Suriye'de yokuz" açıklamasında bulunan Murat Karayılan'ı da yalanlamış oldu.

    TÜRKİYE'YE "KEFEN BİÇME" HAYALİ: 2040'LARDA TASFİYE EDECEKLER

    Teröristbaşı Helin Ümit, küstah sözlerle Türkiye'ye kefen biçme hayaline kapıldı ve "2030'lu yıllarda İran'a ve belki de 40'lı yıllarda Türkiye'ye, devletler belki gidecek, tasfiye edilecekler. 2030'lar, 2040'lar değil de Türkiye'yi bekleyen çok yakın tehlikeler var. Türkiye'nin etrafında yaşanan gelişmeler, Türkiye'nin stratejik rolünün azalması, projelerinden çıkartılması, Güney Kıbrıs sorunu, diğer çevre ülkelerinin güçlendirilmesi, çok güvendiği Azerbaycan bile İsrail'le Türkiye'den çok daha yakın ilişki içerisindedir. Hiç kimse kendisini kandırmasın" şeklinde konuştu.

    PKK elebaşı Helin Ümit (Takvim.com.tr)PKK elebaşı Helin Ümit (Takvim.com.tr)

    AYN-EL ARAB ÇARESİZLİĞİ

    Öte yandan Ayn-el Arab'a yönelik harekat hazırlıkları sürüyor. Tel Rıfat ve Münbiç'ten sonra Türkiye'nin Suruç sınırındaki Ayn-el Arab (Kobani) terörden arındırılacak. TSK ve SMO'nun hazırlıkları sürüyor.

    Durumun farkında olan elevaşı Helin Ümit çaresizce şu ifadeleri kullandı:

    Son olarak Rojava (PKK'nın işgal altında tuttuğu topraklar) devrimini boğmaya dönük çok ciddi bir kapsamlı bir soykırım planı devrede Türk ordusu, Türk devleti bunu hem kendi bizzat kendi gücüyle yapmaya çalışıyor. Kim yerlerde de meşruiyet sağlamak adına işte Suriye Milli Ordusu diye kendisine bağlı uydu bir yapı olarak bir başka gücü kullanıyor, kullanmaya çalışıyor.

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