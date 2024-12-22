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Terör seviciliği yapan T24 ve Seyhan Avşar'a soruşturma!

Suriye'de PKK/KCK terör örgütünü kurmak ve yönetmek suçlarından aranan terörist Cihan Bilgin ile Nazım Daştan'ın ölüm haberini, gazetecilik kimlikleri ve faaliyetleri gerekçe gösterilerek duyuran T24 ve gazeteci Seyhan Avşar hakkında, "terör örgütü PKK üyeliği bulunan firari sanıklar övüldüğü" gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma resen soruşturma başlatıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Aralık 2024 , 00:21 Güncelleme Tarihi :22 Aralık 2024 , 00:40
Terör seviciliği yapan T24 ve Seyhan Avşar’a soruşturma!

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    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, T24 haber sitesinde yayımlanan "Gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin Suriye'de öldürüldü." başlıklı haber ile gazeteci Seyhan Avşar'ın sosyal medya paylaşımlarında terör örgütü PKK üyeliği bulunan firari sanıklar Daştan ve Bilgin'in övüldüğü belirtildi.

    Seyhan Avşar'ın skandal paylaşımı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Seyhan Avşar'ın skandal paylaşımı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

    Avşar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "gazetecilik faaliyetleri ve gazeteci kimlikleri nedeniyle öldürüldükleri" şeklinde yanıltıcı bilginin yayıldığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, konuya ilişkin "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlarından resen soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

    Sözde gazeteci Seyhan Avşar (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Sözde gazeteci Seyhan Avşar (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Bu arada, Cihan Bilgin hakkında Mardin Sulh Ceza Hakimliğince "PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı olduğu öğrenildi.

    Nazım Daştan hakkında ise Gaziantep 2. Ağır Ceza Hakimliğince "PKK/KCK-YPG/YDG-H silahlı terör örgütüne üye olmak" suçu ile "PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak"tan 5 farklı yakalama kararı olduğu, ayrıca "PKK/KCK silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" ile "terör örgütüne üye olmak" suçlarından da 6 adli kaydı bulunduğu kaydedildi.

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