MSB duyurdu! Suriye’de 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde yer alan Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.



"Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak!" başlığıyla yapılan açıklamada, "Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!" ifadelerine yer verildi.

Özgür Suriyedeki ayak bağı: Fransa | Jakobenlerin teröristan hayali: PKKyı yalnız bırakmayız Bilindiği üzere terör örgütü PKK/YPG şu sıralar Suriye'de derin bir çıkmaza girdi.



TEL RIFAT VE MÜNBİÇ TAMAM ŞİMDİ SIRADA AYN-EL ARAB VAR



Şam'ın düşmesi ve peşi sıra gelen Özgürlük Şafağı operasyonları kapsamında Tel Rıfat, Münbiç ve Deyrizor terörden arındırıldı. Şimdi gözler PKK/YPG'nin en büyük kuluçka merkezlerinden biri olan Ayn-el Arab'a (Kobani) çevrildi.