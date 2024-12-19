SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

MİT'ten Kamışlı'da nokta operasyon: Nesrin Amed kod adlı Yayla Kızılkaya etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK'nın yuvalandığı Suriye'nin Kamışlı bölgesinde kritik bir operasyona imza attı. MİT, PKK/PAJK Cezire bölge sözde Genel Sorumlusu Nesrin Amed kod adlı Yayla Kızılkaya’yı etkisiz hale getirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :19 Aralık 2024 , 10:01 Güncelleme Tarihi :19 Aralık 2024 , 10:11
MİT’ten Kamışlı’da nokta operasyon: Nesrin Amed kod adlı Yayla Kızılkaya etkisiz hale getirildi

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Milli İstihbarat Teşkilatı Kamışlı'da kritik bir operasyona imza attı.

    TERÖRİST YAYLA KIZILKAYA ÇİZİLDİ!
    PKK/PAJK Cezire Bölge sözde Genel Sorumlusu Nesrin Amed kod Yayla Kızılkaya Suriye Kamışlı'da düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

    Nesrin Amed kod adlı terörist Yayla Kızılkaya etkisiz hale getirildi (Takvim.com.tr)Nesrin Amed kod adlı terörist Yayla Kızılkaya etkisiz hale getirildi (Takvim.com.tr)

    TERÖR KADROSUNA 14 YAŞINDA KATILDI!
    MİT, PKK kırsal kadrolarına 14 yaşındayken katılan Yayla Kızılkaya'yı, Türkiye, Irak ve Suriye'de gerçekleştirdiği silahlı faaliyetleri sebebi ile hedef listesine aldı.

    PKK'NIN KADIN KADROLARINI İDARE EDİYORDU
    Terörist Kızılkaya, PKK'nın, Suriye'deki kadın kadrolarının idare edilmesinde görevliydi. Yayla Kızılkaya gittiği bölgelerdeki kadın kadrolarla toplantılar yapıyor ve onları teftiş ediyordu.

    Nesrin Amed kod adlı terörist Yayla Kızılkaya etkisiz hale getirildi (Takvim.com.tr)Nesrin Amed kod adlı terörist Yayla Kızılkaya etkisiz hale getirildi (Takvim.com.tr)

    Suriyeli kadınlara yönelik sürdürülen ideolojik faaliyetlerin genel koordinasyonundan da sorumluydu.

    PKK'lı Kızılkaya, Suriye halkının örgüt güdümünde yönlendirilmesi için örgütleme ve katılım faaliyetlerini de organize ediyordu.

    Nesrin Amed kod adlı terörist Yayla Kızılkaya etkisiz hale getirildi (Takvim.com.tr)Nesrin Amed kod adlı terörist Yayla Kızılkaya etkisiz hale getirildi (Takvim.com.tr)

    Özellikle Suriye halkının örgüt ideolojisini benimsemesi, ajite edilmesi ve örgüt lehine hareket etmesini sağlamak için örgütleme eğitimleri veriyordu.

    ÖNCE TAKİP SONRA İMHA!
    PKK/PAJK Cezire Bölge sözde Genel Sorumlusu Nesrin Amed kod Yayla Kızılkaya, MİT tarafından uzun süredir takip ediliyordu. Operasyon için en uygun zamanın oluşması ile düğmeye basıldı. Terörist Yayla Kızılkaya, Suriye/Kamışlı'da MİT'in nokta operasyonu ile etkisiz hale getirildi.

    Nesrin Amed kod adlı terörist Yayla Kızılkaya etkisiz hale getirildi (Takvim.com.tr)Nesrin Amed kod adlı terörist Yayla Kızılkaya etkisiz hale getirildi (Takvim.com.tr)

    NESRİN AMED KOD YAYLA KIZILKAYA KİMDİR?
    1993'te örgütün kırsal kadrolarına katıldı. Irak'ın kuzeyinde Kandil ve Gare bölgesinde, ayrıca Hakkari/Şemdinli kırsalında uzun yıllar PKK/KCK bünyesinde sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdi.

    2015-2017 yılları arasında PKK/YJA Star Kandil Eyaleti sözde Genel Sorumlusu oldu.

    2018'de Medya Savunma Alanları yürütmesinde yer aldı. 2019'da örgüt üst yönetimi tarafından PKK/PAJK Mahmur sözde Genel Sorumlusu görevine getirildi. İlerleyen süreçte Suriye'ye geçerek PKK/PAJK Şehba sözde Genel Sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.

    2024 itibarıyla PKK/PAJK Cezire Bölge sözde Genel Sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Özgür Suriye’deki ayak bağı: Fransa | Jakobenlerin teröristan hayali: PKK’yı yalnız bırakmayız
    Asgari ücrette 3. toplantı zamanı! İşte zam senaryoları
    Yeni yıla Binance TR ile başlayın
    Ahmed el-Şara’dan kritik açıklama: Suriye komşuları için tehdit olmayacak
    Gündem İsrail’in saldırıları ve Suriye! Başkan Erdoğan Kahire’de D-8 Zirvesi’ne katılacak
    Bakan Tunç’tan 17-25 Aralık açıklaması: Milli irade bayrağını yere düşürmedik
    Kıymalı börekte eşek eti, sucukta domuz eti! Gıda teröristleri neler yedirmiş neler! | TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE
    Başkan Erdoğan’dan Filistin ve Suriye diplomasisi: Lübnan Başbakanı Necip Mikati’yi kabul etti: İsrail’e baskı sürmeli
    Yasal değişiklik TBMM’de! Erken emekli olmak mümkün! Kimler bu haktan yararlanıyor?
    Trabzonspor Kopenhag’ın Endonezyalı stoperi için harekete geçti! Hedef: Kevin Dicks
    EMEKLİYE % 16 ZAM SENARYOSU! SSK ve Bağ-Kurlunun Ocak’ta aylıkları ne kadar olacak? İşte tahminler ve hesaplamalar
    PKK sıkışınca ses Mossad ajanı Bernard Henri Levy’den geldi... Türkiye’yi hedef aldı: Batı’ya skandal çağrı!
    NOW TV’nin asılsız haberine İletişim Başkanlığı’ndan yanıt gecikmedi! Asılsız iddialara itibar etmeyiniz
    Görüşmeler olumlu sonuçlanmıştı! ’Eurofighter’lar Ankara’ya iniş yaptı! Türk yetkililer inceledi
    ABD Dışişleri Bakanlığı’nda İsrail’in Suriye’ye yönelik işgal adımlarına kılıf: Geçici!