PKK'lı Kızılkaya, Suriye halkının örgüt güdümünde yönlendirilmesi için örgütleme ve katılım faaliyetlerini de organize ediyordu.

Nesrin Amed kod adlı terörist Yayla Kızılkaya etkisiz hale getirildi (Takvim.com.tr)

Özellikle Suriye halkının örgüt ideolojisini benimsemesi, ajite edilmesi ve örgüt lehine hareket etmesini sağlamak için örgütleme eğitimleri veriyordu.