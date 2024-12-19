Milli İstihbarat Teşkilatı Kamışlı'da kritik bir operasyona imza attı.
TERÖRİST YAYLA KIZILKAYA ÇİZİLDİ!
PKK/PAJK Cezire Bölge sözde Genel Sorumlusu Nesrin Amed kod Yayla Kızılkaya Suriye Kamışlı'da düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.
Nesrin Amed kod adlı terörist Yayla Kızılkaya etkisiz hale getirildi (Takvim.com.tr)
TERÖR KADROSUNA 14 YAŞINDA KATILDI!
MİT, PKK kırsal kadrolarına 14 yaşındayken katılan Yayla Kızılkaya'yı, Türkiye, Irak ve Suriye'de gerçekleştirdiği silahlı faaliyetleri sebebi ile hedef listesine aldı.
PKK'NIN KADIN KADROLARINI İDARE EDİYORDU
Terörist Kızılkaya, PKK'nın, Suriye'deki kadın kadrolarının idare edilmesinde görevliydi. Yayla Kızılkaya gittiği bölgelerdeki kadın kadrolarla toplantılar yapıyor ve onları teftiş ediyordu.
Nesrin Amed kod adlı terörist Yayla Kızılkaya etkisiz hale getirildi (Takvim.com.tr)
Suriyeli kadınlara yönelik sürdürülen ideolojik faaliyetlerin genel koordinasyonundan da sorumluydu.