MSB’den İsrail’in Suriye’deki işgal girişimine tepki ABD’ye PKK/SDG uyarısı: Söz konus değil! | Fırat’ın doğusuna operasyon olacak mı?

ABD Suriye'de DEAŞ bahanesiyle PKK/YPG işbirliği yapıyor (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

AMERİKA'NIN KILIFI DEAŞ!

ABD'nin Suriye'de hala DEAŞ'ı gerekçe göstererek terör örgütü PKK/YPG'yi desteklemesiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan kaynaklar, şunları kaydetti:

"Biz uzun yıllardır ABD'ye aynı şeyleri söylüyoruz. DEAŞ terör örgütü ile mücadele konusunda ortak mücadele için kendi kuvvetlerimizi tahsis edebileceğimizi ifade ediyoruz. Ama şu ana kadar bu konuda duymazlıktan geldiler. Sayın Bakan'ımızın da ifade ettikleri gibi son yıllarda DEAŞ terör örgütünün Suriye'de bir saldırısı veya faaliyeti ne görüldü ne de duyuldu. ABD'nin terör örgütü DEAŞ ile mücadele söylemlerini, bir diğer terör örgütü olan PKK/YPG ile işbirliğini sürdürebilmenin bir kılıfı olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki dönemde ABD'nin de pozisyonunu tekrar değerlendirmesini bekliyoruz."

MSB'NİN HAFTALIK BASIN TOPLANTISI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde yasa dışı yerleşimleri genişletme kararı almasının şiddetle kınandığını açıkladı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde kesintisiz şekilde operasyonlara devam ettiğini belirtti.

Operasyonlarla son bir haftada 41, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 1438'i Irak'ın,1521'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 2 bin 959 teröristin etkisiz hale getirildiğini aktaran Aktürk, geçen hafta da barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı teröristin daha hudut karakollarına teslim olduğunu söyledi.

Aktürk, TSK'nın, Irak'ın kuzeyindeki harekat alanlarında arama-tarama faaliyetlerine devam ettiğini belirterek, hafta içerisinde tespit edilen mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğini ifade etti.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'deki son duruma ilişkin bilgiler veren Aktürk, şunları kaydetti:

"Yeni bir dönemin başladığı Suriye'de mevcut durum ve tüm gelişmeler yakından takip edilmekte, Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve saygın şekilde dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalara da devam edilmektedir. Bu kapsamda, Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediğimizi, önceliğimizin ülkemizin ve Suriye'nin güvenliğine tehdit oluşturan PKK/YPG terör örgütünün tasfiyesi olduğunu, terör örgütlerine karşı önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam edeceğimizi, Suriye'deki yeni yönetimle terörle mücadele konusunda işbirliği içinde olunacağını bir kez daha vurguluyoruz."

94 BİN 813 KİŞİNİN SINIRDAN YASA DIŞI GEÇMESİ ÖNLENDİ

Tuğamiral Aktürk, hudutların, Cumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen kademeli güvenlik sistemiyle uluslararası standartlarda korunduğunun altını çizerek, "Son bir haftada 3'ü terör örgütü mensubu olmak üzere yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 218 şahıs yakalanmış, 1487 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 13 bin 745'e, engellenen kişi sayısı da 94 bin 813'e yükselmiştir." bilgisini paylaştı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk (Fotoğraf: İHA)

BÖLGESEL VE KÜRESEL BARIŞA KATKILAR

Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in faaliyetlerine ilişkin yaptığı bilgilendirmede, şunları aktardı:

"Sayın Bakanımız, 12 Aralık'ta Azerbaycan Serhat Hizmetleri Komutanı ile ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekili'ni kabul etmiş, 13 Aralık'ta TBMM Genel Kurulu'nda yapılan Bakanlığımızın 2025 yılı bütçe görüşmelerine katılmış, 14 Aralık'ta Birleşik Krallık Savunma Bakanı ile Suriye'deki son gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, aynı gün Irak Savunma Bakanı ile Bakanlığımızda bir araya gelmiştir. 16 Aralık'ta resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Nijer Savunma Bakanı ile görüşen Sayın Bakanımız, 17 Aralık'ta Darüsselam Büyükelçimizi, 18 Aralık'ta Birleşik Krallık Savunma Tedarik ve Sanayi Devlet Bakanını ve Azerbaycan'ın Savunma Bakan Yardımcısını kabul etmiş, ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın Lübnan Başbakanı ile gerçekleştirdiği görüşmeye refakat etmiştir."