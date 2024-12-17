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Başkan Erdoğan'dan AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen'le ortak basın toplantısında önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen’i Beştepe’de kabul etti. Başkan Erdoğan ve Leyen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Avrupa Birliği üyeliği Türkiye için stratejik hedeftir." dedi. Katılımcı bir idarenin tesissinde hemfikir olduklarını belirten Erdoğan, Suriye'de terör örgütü PKK ve DEAŞ'ın palazlanmasına müsaade etmeyeceklerini ifade etti.

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Giriş Tarihi :17 Aralık 2024 , 09:56 Güncelleme Tarihi :17 Aralık 2024 , 14:12
Başkan Erdoğan’dan AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen’le ortak basın toplantısında önemli açıklamalar

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

    Başkan Erdoğan ve Leyen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

    AB ile temasımızın olduğu yılı geride bırakıyoruz. Hep, AB üyeliği Türkiye için stratejik hedef olmayı sürdürüyor dedik. İş birliğimizi ilerletebiliriz.

    KATILIMCI İDAREDE HEMFİKİRİZ

    Leyen'le bir telefon görüşmememiz olmuştu, Suriye'nin istikrarına vurgu yapmıştık. Bugün de katılımcı bir idarenin tesissinde hemfikir olduğumuzu gördük. Baas rejimi geride enkaz bıraktı. 13 yıldır çatışmalardan bitap düşmüş Suriye ile karşı karşıyayız. Suriye'nin tek başına altından kalkması mümkün değil. Destek ile süratle ayağa kalkmalı. Uluslararası toplum 13 yıldır yeterli desteği veremedi. Şam büyükelçiliğini 12 buçuk yılın ardından faaliyete geçirdik. Ülkenin terör yuvası olmaktan çıkarılması gerekiyor. Türkiye kilit ülke konumunda.

    SURİYE'DE PKK VE DEAŞ'A YER YOK

    Suriye'de terör örgütlerinin palazlanmasına müsaade etmeyeceğiz.

    İsrail'in bölgedeki saldırganlığına son vermesi gerektiğini de aktardım.

    Türkiye ve AB arasında her zamankinden güçlü ilişkiye ihtiyaç var. Aday ülke olarak bu iradeye sahibiz. 2 gün sonra birlik zirvesinde askıya alınan diyalogları güçlendirecek kararlar alınmasını temenni ediyorum. Sayın başkana ve heyetine ziyaretleri için teşekkür ediyorum.

    AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in konuşmasından öne çıkanlar ise şöyle:

    Kritik dönemde Suriye'ye vereceğiniz destekten bahsettiniz. Bizimde en üst düzey bürokratımız bölgeye dönecek. Şu anda adımları artırmalıyız. Erken biçimde hizmetlerin sağlanması için çalışmalıyız. İnsani yardımı 160 milyon euro'ya çıkardık.

    TÜRKİYE'NİN MEŞRU GÜVENLİK ENDİŞELERİ VAR

    Türkiye'nin istikrara kavuşmada çok önemli rolü var. Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini de anlamak gerekiyor.

    206 milyar Euro'luk ticaret hacimini artırmak istiyoruz. Niyetimiz ileriye taşımak ve güçlendirmek.

    AB'DE GÖNÜLLÜ DÖNÜŞ İÇİN DESTEK

    2024 yılı için ilave 1 milyar Euro tahsis edildi.

    Ankara'da kritik görüşme!

    Kritik görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i kabul etti. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağ 2) ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç (sağda) da yer aldı. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i kabul etti. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağ 2) ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç (sağda) da yer aldı. (AA)

    AB Komisyonu Başkanı Leyen "Suriye'nin toprak bütünlüğü ve azınlıklar korunmalıdır" açıklamasını yapmıştı ve Suriye'deki gelişmelerin bölge ve ötesi için ne anlama geldiğini ele alma amacıyla Başkan Erdoğan'la bir araya geleceğini belirtmişti.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i kabul etti. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i kabul etti. (AA)

    SURİYE KRİZİNDE İNSANİ DİPLOMASİ ÖNE ÇIKTI

    Türkiye, Suriye krizinin çıktığı günden itibaren sorunun çözümü için diplomatik faaliyetlerini sürdürürken, krizin ortaya çıkardığı mülteci sorununa dair ilkeli ve insani politika izledi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i kabul etti. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i kabul etti. (AA)

    Bölgedeki istikrarsızlıktan yararlanan terör örgütlerine karşı önemli askeri harekatlara imza atan Türkiye, bu sayede sınırlarında bir terör koridoru oluşmasına engel oldu.

    Suriyelilerin ülkelerine dönüşünde 2 aşamalı plan!Suriyelilerin ülkelerine dönüşünde 2 aşamalı plan!

    Türkiye, Baas rejiminin devrildiği 8 Aralık sonrasındaki süreçte de etkin diplomasi trafiği gerçekleştirdi. Suriye'deki sürecin sorunsuz tamamlanması için 2 önemli aktör Rusya-İran ile görüşmelerini sürdürdü.

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