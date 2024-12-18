Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bölgede yaşanan gelişmelere karşı diplomasi trafiğini hız verdi.
Suriye'de kanlı Baas rejimi devrildi Beşar Esad, Rusya'ya kaçtı. İşgalci İsrail ise Gazze ve Lübnan'ın ardından Suriye'de işgal hazırlığı yapıyor.
Başkan Erdoğan Lübnan Başbakanı Mikati'yi kabul etti (Fotoğraf: AA)
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KRİTİK TEMAS: MİKATİ'Yİ KABUL ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin ve Suriye diplomasisi kapsamında bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile bir araya geldi.
RESMİ TÖRENLE KARŞILADI
Başkan Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Lübnan Başbakanı Necib Mikati'yi resmi törenle karşıladı.
Mikati'nin makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.
Erdoğan, Mikati'yi külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Mikati'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından bando iki ülkenin milli marşlarını çaldı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlere de yer verildi, 21 pare top atışı yapıldı.
Mikati, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Erdoğan ve Mikati birbirlerine heyetlerini takdim etti.
Başkan Erdoğan ve Mikati, merdivenlerde Türkiye ve Lübnan bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.
Başkan Erdoğan ve Mikati ikili görüşme gerçekleştirdi (Fotoğraf: AA)
İkili ve heyetler arası görüşmeye geçen Erdoğan ve Mikati, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Erdoğan, Mikati onuruna resmi akşam yemeği verecek.
Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati'yi resmi törenle karşıladı (Fotoğraf: AA)
Törende, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.
FİLİSTİN VE SURİYE
İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Mikati'nin ziyareti kapsamında yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanısıra Filistin ve Suriye'deki gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.
BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI: LÜBNAN ÇOK SIKINTILI DURUMDA
Başkan Erdoğan 6 Aralık'ta Cuma namazı sonrası yaptığı açıklamada Lübnan Başbakanından kendisine görüşme talebi geldiğini açıklamıştı.
Başkan Erdoğan (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)
Erdoğan şunları söylemişti:
"Lübnan'dan, yine sayın Başbakan'dan bir haber aldım, onunla da bir görüşme talebi var, büyük ihtimalle görüşeceğiz. Lübnan biliyorsunuz çok sıkıntılı durumda. Gerek Golan'da gerek Beyrut'ta artık her taraf yerle yeksan olmuş. Böyle bir sıkıntı var. Biz de tabii elimizden geleni yapacağız ancak Mısır'da ciddi manada ihtiyaç talebi var. Bu ihtiyaçların giderilmesi için de Türkiye olarak elimizden geleni yapmaya inşallah devam edeceğiz. Özellikle de ayni hatta nakdi yardım talepleri var. Türkiye olarak dünyanın suskun olduğu bir dönemde biz yardımlarımıza devam edeceğiz."