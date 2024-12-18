Törende, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.

Erdoğan, Mikati'yi külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Mikati'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından bando iki ülkenin milli marşlarını çaldı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlere de yer verildi, 21 pare top atışı yapıldı.

FİLİSTİN VE SURİYE

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Mikati'nin ziyareti kapsamında yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanısıra Filistin ve Suriye'deki gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI: LÜBNAN ÇOK SIKINTILI DURUMDA

Başkan Erdoğan 6 Aralık'ta Cuma namazı sonrası yaptığı açıklamada Lübnan Başbakanından kendisine görüşme talebi geldiğini açıklamıştı.

Başkan Erdoğan (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Erdoğan şunları söylemişti:

"Lübnan'dan, yine sayın Başbakan'dan bir haber aldım, onunla da bir görüşme talebi var, büyük ihtimalle görüşeceğiz. Lübnan biliyorsunuz çok sıkıntılı durumda. Gerek Golan'da gerek Beyrut'ta artık her taraf yerle yeksan olmuş. Böyle bir sıkıntı var. Biz de tabii elimizden geleni yapacağız ancak Mısır'da ciddi manada ihtiyaç talebi var. Bu ihtiyaçların giderilmesi için de Türkiye olarak elimizden geleni yapmaya inşallah devam edeceğiz. Özellikle de ayni hatta nakdi yardım talepleri var. Türkiye olarak dünyanın suskun olduğu bir dönemde biz yardımlarımıza devam edeceğiz."