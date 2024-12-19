TSYD'den "kayyum" açıklaması: Oğuz Tongsir'in yerine Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan atandı

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevden alınan Genel Başkan Oğuz Tongsir'in yerine, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan'ın kayyum olarak atandığını duyurdu.

İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan (Valilik internet sitesi)

VALİ YARDIMCISI TSYD'YE KAYYUM OLARAK ATANDI



TSYD'den üyelere yapılan açıklamada, "Anadolu'dan üyelerimizi Genel Kurula getirdiği gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevden alınan Genel Başkanımız Oğuz Tongsir'in yerine İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan kayyum olarak atanmıştır. Kayyum bugün saat 14.30'dan itibaren TSYD Genel Merkezi'nde göreve başlayacaktır" ifadeleri yer aldı.

TSYD'de 28 Şubat diktası estiren Oğuz Tongsir'in kirli sicilini Takvim.com.tr yazmıştı (Takvim.com.tr/Arşiv)



NE OLMUŞTU?



TSYD üyesi Mehmet İzmirlioğlu'nun başörtülü eşini tesislerin havuzuna almayan Başkan Oğuz Tongsir 18 Ekim 2024'te görevden uzaklaştırıldı.





Böylece Türkiye Spor Yazarlar Derneği bünyesinde Başkan Oğuz Tongsir eliyle sürdürülmeye çalışılan 28 Şubat diktası uygulamasına son verildi.

TAKVİM.COM.TR YAZMIŞTI! SKANDAL '15 TEMMUZ' PAYLAŞIMI



TSYD'de 28 Şubat diktası estiren Tongsir'in 15 Temmuz 2016'daki FETÖ'cü hain darbe girişimine arka çıktığı tweetlerini TAKVİM gündeme getirmişti. Tongsir, 15 Temmuz 2016'daki FETÖ'cü hain darbe için, "Tankın önüne nasıl atlamışlar? Ya bu millet 5 lira için gelin arabasının önüne atlar. Devleti için tank mank vız gelir" diyerek tankın karşısına dikilip iradesini ve demokrasisini koruyan aziz Türk milletine hakaret etmişti.