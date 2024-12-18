ABD’den PKK/YPG’ye silah bırakma çağrısı: Suriye’de kararı halk verecek

SURİYE'NİN ANAHTARI ERDOĞAN'IN ELİNDE Trump daha sonra Başkan Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsederek "Suriye'nin anahtarı Türkiye'nin elinde olacak. Bunu söyleyen kimseyi duymamışsınızdır ama bu böyle. Erdoğan çok akıllı ve çok güçlü" şeklinde konuştu. ABD'DE YENİ DÖNEM Trump'a yakın isimlerden Robert Kennedy Jr., Başkan seçilen Trump'ın, ABD askerlerini Suriye'nin kuzeyinden çekmek istediğini açıklamıştı. Bu durum Trump'ın yeni döneminin ilk işareti olarak değerlendirilirken ABD'den yardım isteyen PKK/YPG'nin de yeni dönemde desteklenmeyeceği yorumlarına neden olmuştu.

Amerika, terör örgütüne yalnızca DEAŞ'a karşı mücadelede destek verileceğini ifade ederken ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar çünkü biz karışmayacağız." dedi.

Suriye 'de Esad rejiminin çökmesiyle birlikte terör örgütü PKK/YPG Tel Rıfat ve Münbiç'teki kontrolünü kaybetti.

SURİYE'DE KARARI HALK VERECEK ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye 'de yeni kurulacak siyasi sistemin ne olması gerektiği konusunda, "Bu ABD'nin değil Suriye halkının vereceği bir karar." değerlendirmesinde bulundu.

PKK elebaşları Biden yönetiminden yardım isterken Pentagon ve ABD Dışişleri Bakanlığından gelen son açıklamaların satır aralarında yer alanlar terör örgütüne verilen desteğin her geçen gün sonlandırılacağına işaret ediyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı (AA)

TÜRKİYE'NİN MEŞRU ENDİŞELERİ ANLAŞILIYOR



ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde PKK'nın oluşturduğu terör tehdidi konusunda Türkiye'nin "meşru endişelerinin" anlaşıldığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı.

Miller, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/PYD terör örgütünün oluşturduğu tehditle ilgili, "Suriye'nin kuzeyindeki çatışmaların bu noktada artmasıyla birlikte, Türkiye'nin PKK'nın oluşturduğu terör tehdidi konusunda meşru endişelerini anlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Suriye içindeki yabancı savaşçıların varlığı konusundaki "çok meşru endişelerini" de anlayışla karşıladıklarını belirten Miller, bu yüzden ABD'nin Türk hükümetiyle bu endişeler hakkında konuştuğunu ve ileriye doğru "bir yol bulmaya çalıştığını" vurguladı.

TÜM ETNİK GRUPLARI KAPSAYAN ULUSAL HÜKÜMET KURULMASINI İSTİYORUZ



Miller, "Görmek istediğimiz şeyin Suriye içindeki tüm etnik grupları kapsayan bir Suriye ulusal hükümeti kurulması olduğunu söyleyebilirim." dedi.