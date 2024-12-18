SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

ABD'den PKK/YPG'ye silah bırakma çağrısı: Suriye'de kararı halk verecek

ABD'den gelen Suriye açıklamaları terör örgütü PKK/YPG'nin 47. Başkan Donald Trump döneminde istediği desteği alamayacağı sinyalleri veriyor. Trump'ın "Suriye'nin anahtarı Türkiye'de" sözlerine mütekakip Amerikan Dışişleri'nden terör örgütüne silah bırakma çağrısı yapıldı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Suriye'de ayrı bayraklar altında silah taşıyan hiçbir "alt ulusal milis grubun" olmaması gerektiğini ifade etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :18 Aralık 2024 , 11:05 Güncelleme Tarihi :18 Aralık 2024 , 11:30
ABD’den PKK/YPG’ye silah bırakma çağrısı: Suriye’de kararı halk verecek

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Suriye'de Esad rejiminin çökmesiyle birlikte terör örgütü PKK/YPG Tel Rıfat ve Münbiç'teki kontrolünü kaybetti.

    Amerika, terör örgütüne yalnızca DEAŞ'a karşı mücadelede destek verileceğini ifade ederken ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar çünkü biz karışmayacağız." dedi.

    SURİYE'NİN ANAHTARI ERDOĞAN'IN ELİNDE

    Trump daha sonra Başkan Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsederek "Suriye'nin anahtarı Türkiye'nin elinde olacak. Bunu söyleyen kimseyi duymamışsınızdır ama bu böyle. Erdoğan çok akıllı ve çok güçlü" şeklinde konuştu.

    ABD'DE YENİ DÖNEM

    Trump'a yakın isimlerden Robert Kennedy Jr., Başkan seçilen Trump'ın, ABD askerlerini Suriye'nin kuzeyinden çekmek istediğini açıklamıştı. Bu durum Trump'ın yeni döneminin ilk işareti olarak değerlendirilirken ABD'den yardım isteyen PKK/YPG'nin de yeni dönemde desteklenmeyeceği yorumlarına neden olmuştu.

    Donald Trump (Takvim.com.tr)Donald Trump (Takvim.com.tr)

    PKK elebaşları Biden yönetiminden yardım isterken Pentagon ve ABD Dışişleri Bakanlığından gelen son açıklamaların satır aralarında yer alanlar terör örgütüne verilen desteğin her geçen gün sonlandırılacağına işaret ediyor.

    SURİYE'DE KARARI HALK VERECEK

    ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye'de yeni kurulacak siyasi sistemin ne olması gerektiği konusunda, "Bu ABD'nin değil Suriye halkının vereceği bir karar." değerlendirmesinde bulundu.

    ABD Dışişleri Bakanlığı (AA)ABD Dışişleri Bakanlığı (AA)

    TÜRKİYE'NİN MEŞRU ENDİŞELERİ ANLAŞILIYOR

    ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde PKK'nın oluşturduğu terör tehdidi konusunda Türkiye'nin "meşru endişelerinin" anlaşıldığını bildirdi.

    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı.

    Miller, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/PYD terör örgütünün oluşturduğu tehditle ilgili, "Suriye'nin kuzeyindeki çatışmaların bu noktada artmasıyla birlikte, Türkiye'nin PKK'nın oluşturduğu terör tehdidi konusunda meşru endişelerini anlıyoruz." ifadelerini kullandı.

    Türkiye'nin Suriye içindeki yabancı savaşçıların varlığı konusundaki "çok meşru endişelerini" de anlayışla karşıladıklarını belirten Miller, bu yüzden ABD'nin Türk hükümetiyle bu endişeler hakkında konuştuğunu ve ileriye doğru "bir yol bulmaya çalıştığını" vurguladı.

    TÜM ETNİK GRUPLARI KAPSAYAN ULUSAL HÜKÜMET KURULMASINI İSTİYORUZ

    Miller, "Görmek istediğimiz şeyin Suriye içindeki tüm etnik grupları kapsayan bir Suriye ulusal hükümeti kurulması olduğunu söyleyebilirim." dedi.

    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller (AA)Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller (AA)

    AYRI BAYRAKLAR ALTINDA SİLAH TAŞIYAN UNUSURLAR OLMAMALI

    Sürecin sonunda, ayrı bayraklar altında silah taşıyan hiçbir "alt ulusal milis grubun" olmaması gerektiğine işaret eden Miller, bu doğrultuda, Suriye'den yabancı savaşçıların sınır dışı edilmesini tartışmanın "kesinlikle uygun" olduğunu dile getirdi.

    ABD HALKI DEĞİL SURİYE HALKI KARAR VERECEK

    Suriye'de yeni kurulacak siyasi sistemin ne olması gerektiği konusundaki soruya Miller, "Bu ABD'nin değil Suriye halkının vereceği bir karar." cevabını verdi.

    Miller, Suriye halkının, hükümeti ve anayasalarını oluştururken, özlemlerini ve sivil toplumda gerçekleşen al ver ilişkisinde normal uzlaşmaları temsil eden çerçevede karar vermesi gerektiğini kaydetti.

    ABD'nin bu süreçte ana prensipleri hatırlatma noktasında durduğunu belirten Miller, Suriye'de "şeffaf ve kapsayıcı bir anayasanın" benimsemesinin önemini belirtti.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü. Başkan Erdoğan ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü. Başkan Erdoğan ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. (AA)

    SURİYE'DE NE DEAŞ NE PKK'YA YER YOK

    ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye'de kararı halkın vereceğini işaret ederken Külliye'de dün AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen'i kabulünde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Suriye'de terör örgütü PKK ve DEAŞ'ın palazlanmasına müsaade etmeyeceklerini ifade etti.

    PKK elebaşları birbirine düştü! Helin Ümit Murat Karayılanı yalanladı: YPG Suriyede silah bırakmaz deyip Hakan Fidanı hedef aldıPKK elebaşları birbirine düştü! Helin Ümit Murat Karayılanı yalanladı: YPG Suriyede silah bırakmaz deyip Hakan Fidanı hedef aldı

    TÜRKİYE İLE GÖRÜŞÜYORUZ

    ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG ve DEAŞ hakkında Türkiye ile görüşmelerin devam ettiğini, Suriye'deki durum ve bölgesel güvenlik çıkarlarıyla ilgili iletişim hatlarını açık tutmayı sürdürdüklerini belirtti.

    Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, günlük basın toplantısında, Suriye'ye ilişkin soruları cevapladı.

    Terör örgütü PKK/YPG ve ABD ortaklığı (AA)Terör örgütü PKK/YPG ve ABD ortaklığı (AA)

    AA muhabirinin, Suriye'nin bazı bölgelerindeki PKK/YPG terör unsuru grupların yerli Arap nüfusu tarafından protesto edilmesine ilişkin ABD'nin tutumuna ve bunun ABD güçlerine bir tehdit oluşturup oluşturmadığına yönelik sorusu üzerine Ryder, "Suriye'deki durumun şu anda kırılgan olduğunu kabul ediyoruz. ABD güçleri, yıllardır DEAŞ'ı yenme misyonu için, özellikle de Esad rejimi sonrasıyla ilgili olarak SDG ile yakın şekilde çalışıyor ve bu bizim odak noktamız olmaya devam ediyor." değerlendirmesini yaptı.

    Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder (AA)Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder (AA)

    Ryder, Suriye'nin iç siyasetine değinmeyeceğini vurgulayarak, "SDG adına veya yerel halkın ne söyleyip söylemeyeceği konusunda konuşmayacağım." ifadesini kullandı.

    Bir gazetecinin, terör örgütü DEAŞ konusunda ABD'nin NATO müttefiki Türkiye ile niye birlikte çalışmadığı sorusuna ise Ryder, "Türkiye çok değerli bir NATO müttefikidir ve Suriye'deki durum ve DEAŞ gibi bölgesel güvenlik çıkarlarıyla ilgili olarak iletişim hatlarını açık tutmaya devam ediyoruz." yanıtını verdi.

    Terör örgütü PKK/YPG ve ABD ortaklığı (AA)Terör örgütü PKK/YPG ve ABD ortaklığı (AA)

    Ryder, ABD'nin bölgedeki pozisyonu veya DEAŞ'ı yenme misyonuna nasıl yaklaştığı konusunda duyuracak herhangi bir değişiklik olmadığını belirterek, "DEAŞ ve SDG ile ilgili zorluklar konusunda Türk mevkidaşlarımızla ve bölgedeki diğerleriyle görüşüyoruz." dedi.

    Terör örgütü DEAŞ'ın yeniden canlanmamasında bölgedeki herkesin çıkarı olduğunu kaydeden Ryder, bu konuda PKK/YPG unsurlarının "önemli bir ortak olmaya devam ettiğini" savundu.

    Ryder, Türkiye'nin sınırına yakın Aynularab (Kobani) bölgesinde terör örgütü PKK/YPG unsurlarının diğer taraflarla ateşkes görüşmeleri yapmasına ilişkin ABD'nin tutumuyla ilgili bir soru üzerine de sadece bu konudaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.

    YPG/PKK’da Suriye’ye operasyon paniği! Elebaşı İlham Ahmed’den Donald Trump’a Başkan Erdoğan mektubuYPG/PKK’da Suriye’ye operasyon paniği! Elebaşı İlham Ahmed’den Donald Trump’a Başkan Erdoğan mektubu

    ABden Türkiyeye 1 milyar euroluk fon! Başkan Erdoğan: Suriyede PKK ve DEAŞa yer yok!ABden Türkiyeye 1 milyar euroluk fon! Başkan Erdoğan: Suriyede PKK ve DEAŞa yer yok!

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    PKK elebaşları birbirine düştü! Helin Ümit Murat Karayılan’ı yalanladı: YPG Suriye’de silah bırakmaz deyip Hakan Fidan’ı hedef aldı
    13 YIL SONRA BİR İLK! Şam Havalimanı yeniden açıldı! İlk sefer Halep’e
    2025 asgari ücret ne kadar olacak? Gözler yarınki toplantıda verilecek rakamda | Asgari ücret zam senaryoları
    ABD’den PKK/YPG’ye silah bırakma çağrısı: Suriye’de kararı halk verecek
    Batılı analistler Suriye’nin kazananı Başkan Erdoğan dedi
    Esad rejiminin devrilmesi 2009’da rafa kaldırılan projeyi gündeme getirdi! Sakarya doğal gazıyla Katar gazı birleşecek mi?
    Fenerbahçe’ye transferde 1 iyi 1 kötü haber!
    Devlet 25 yıl önce SGK borçlarını ödemeyen belediyelere balyoz indiriyordu
    Ahmet Özer soruşturmasında yeni gelişme | Talimat Kandil’den! O isim ile dikkat çeken para trafiği! Belgeler bulundu
    Transferde sürpriz! Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım
    Nihat Özçelik tutuklanmıştı | Borsa şantajından CHP’li isim de çıktı! Rüşvet tehdit ne ararsan var
    Galatasaray’da plan yapıldı: 2 transfer 3 ayrılık!
    Servet onlarda! Dünyanın en zengin aileleri
    ERKEN EMEKLİ OLMAK İSTEYENLER DİKKAT | Çabuk davran az öde: Borçlanma, ihya ve bedelliye yeni tarife
    Külliye’de kritik zirve! Başkan Recep Tayyip Erdoğan Katar Emiri Al Sani’yi kabul etti: Suriye’deki istikrarsızlık acilen son bulmalı