Türkiye'nin satın almak için talepte bulunduğu, Avrupa yapımı çok amaçlı, 4.5 nesil çift motorlu Eurofighter Typhoon savaş uçağı ile bir dizi gelişme yaşandı.
İlk olarak tarihler 16 Kasım 2023 tarihinde gösterdiğinde Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Olursa 40 tane Eurofighter uçağı almayı planlıyoruz" demiş, bundan bir hafta sonra İngiltere ile görüşmelere başlanmıştı.
Eurofighter (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)
3 ÜYE YEŞİL IŞIK YAKTI
Türkiye; İngiltere, İtalya, İspanya olmak üzere üç konsorsiyum üyesinin 'olur'unu aldığını söylerken aynı durum Almanya için geçerli olmamıştı.
TAKVİM GÜNLER ÖNCESİNDEN MANŞETE TAŞIDI
19 Ekim tarihinde ise bu durumu değiştirecek bir gelişme yaşandı.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İstanbul'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaret kapsamında Scholz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi. Türkiye açısından iki ismin görüşmesindeki en önemli gündem maddesi Eurofighter'dı. Takvim bunu günler öncesinden manşetine taşımıştı.
Der Spiegel Dergisi'nin Almanya Federal Güvenlik Konseyi'nin gizli toplantıda Türkiye'ye silah ihracını onayladığını kaleme alması Scholz'un Türkiye ziyaretinin iki ülke arasındaki savunma işbirliği ve güvenlik konularında yeni adımların atılacağının düşünülmesine sebep olmuştu.
Son derece olumlu geçen görüşmenin ardından Alman basını Başkan Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz görüşmesinin getirdiklerini yazdı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz (AA)
Yorumlarda Alman hükümetinin, savunma sanayisi ürünlerinin Türkiye'ye tedarik edilmesi konusuna uzak durduğu ancak Scholz'un bu ziyaretle Türkiye'nin NATO üyesi olduğuna işaret ederek savunma sanayisi ürünleri konusunda daha fazla işbirliğine gidileceğini bildirdiği aktarıldı.
Haberlerde Berlin'in, NATO müttefiki Türkiye'ye bakışını değiştirdiği vurgulandı.
Amacın NATO'nun güney kanadını güvence altına almak ve Ukrayna'ya desteğin azalması karşısında güçleri birleştirmek olduğu belirtilen haberde, Berlin yönetiminin gelecekte Erdoğan'ın Kremlin ile iletişim kanallarını kullanabilmeyi umduğu ifade edildi.
ALMAN BASINI SCHOLZ VE ERDOĞAN HEMFİKİR DEDİ
Deutschlandfunk'ta yer alan haberde de Scholz ve Erdoğan'ın silah ve teçhizat sevkinde hemfikir olduğu belirtildi.
Tagesspiegel gazetesi de Şansölye Scholz'un Türkiye'ye Eurofighter vermek istediğini yazdı. Scholz'un, iyi ekonomik ilişkileri övdüğü ve NATO ortağına Eurofighter savaş uçaklarının teslim edilmesi olasılığını dile getirdiği kaydedildi.
Söz konusu haberlerin ortak noktası yeni bir başlangıcın yapılacağı yönündeydi.