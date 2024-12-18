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Görüşmeler olumlu sonuçlanmıştı! 'Eurofighter'lar Ankara'ya iniş yaptı! Türk yetkililer inceledi

Katar'da Ferocious Falcon V Tatbikatı'na katılan İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait iki Eurofighter tipi savaş uçağı, Ankara'da Mürted Hava Meydan Komutanlığı'na iniş yaptı. Uçaklar Türk yetkililer tarafından incelendi. Peki, Takvim.com.tr'nin aylar öncesinden gündeme getirdiği Eurofighter savaş uçağı için süreç boyunca neler yaşandı? Eurofighter hangi ülkede üretiliyor, özellikleri nedir? F-35'den farkı ne? İşte konuya ilişkin merak edilen detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :18 Aralık 2024 , 14:54 Güncelleme Tarihi :18 Aralık 2024 , 17:18
Görüşmeler olumlu sonuçlanmıştı! ’Eurofighter’lar Ankara’ya iniş yaptı! Türk yetkililer inceledi

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    Türkiye'nin satın almak için talepte bulunduğu, Avrupa yapımı çok amaçlı, 4.5 nesil çift motorlu Eurofighter Typhoon savaş uçağı ile bir dizi gelişme yaşandı.

    İlk olarak tarihler 16 Kasım 2023 tarihinde gösterdiğinde Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Olursa 40 tane Eurofighter uçağı almayı planlıyoruz" demiş, bundan bir hafta sonra İngiltere ile görüşmelere başlanmıştı.

    Eurofighter (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Eurofighter (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

    3 ÜYE YEŞİL IŞIK YAKTI
    Türkiye; İngiltere, İtalya, İspanya olmak üzere üç konsorsiyum üyesinin 'olur'unu aldığını söylerken aynı durum Almanya için geçerli olmamıştı.

    TAKVİM GÜNLER ÖNCESİNDEN MANŞETE TAŞIDI
    19 Ekim tarihinde ise bu durumu değiştirecek bir gelişme yaşandı.

    Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İstanbul'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaret kapsamında Scholz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi. Türkiye açısından iki ismin görüşmesindeki en önemli gündem maddesi Eurofighter'dı. Takvim bunu günler öncesinden manşetine taşımıştı.

    Tarih belli oldu... Almanya Başbakanı Olaf Scholz Türkiyeye geliyor: Eurofighter masada!Tarih belli oldu... Almanya Başbakanı Olaf Scholz Türkiyeye geliyor: Eurofighter masada!

    Eurofighter alımına yeşil ışık: Almanya teknik görüşmeler için onay verdi | Özellikleri neler? Türkiye kaç tane alacak?Eurofighter alımına yeşil ışık: Almanya teknik görüşmeler için onay verdi | Özellikleri neler? Türkiye kaç tane alacak?
    Eurofighter alımına yeşil ışık: Almanya teknik görüşmeler için onay verdi | Özellikleri neler? Türkiye kaç tane alacak?

    Der Spiegel Dergisi'nin Almanya Federal Güvenlik Konseyi'nin gizli toplantıda Türkiye'ye silah ihracını onayladığını kaleme alması Scholz'un Türkiye ziyaretinin iki ülke arasındaki savunma işbirliği ve güvenlik konularında yeni adımların atılacağının düşünülmesine sebep olmuştu.

    Son derece olumlu geçen görüşmenin ardından Alman basını Başkan Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz görüşmesinin getirdiklerini yazdı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz (AA)

    Yorumlarda Alman hükümetinin, savunma sanayisi ürünlerinin Türkiye'ye tedarik edilmesi konusuna uzak durduğu ancak Scholz'un bu ziyaretle Türkiye'nin NATO üyesi olduğuna işaret ederek savunma sanayisi ürünleri konusunda daha fazla işbirliğine gidileceğini bildirdiği aktarıldı.

    Haberlerde Berlin'in, NATO müttefiki Türkiye'ye bakışını değiştirdiği vurgulandı.

    Amacın NATO'nun güney kanadını güvence altına almak ve Ukrayna'ya desteğin azalması karşısında güçleri birleştirmek olduğu belirtilen haberde, Berlin yönetiminin gelecekte Erdoğan'ın Kremlin ile iletişim kanallarını kullanabilmeyi umduğu ifade edildi.

    ALMAN BASINI SCHOLZ VE ERDOĞAN HEMFİKİR DEDİ
    Deutschlandfunk'ta yer alan haberde de Scholz ve Erdoğan'ın silah ve teçhizat sevkinde hemfikir olduğu belirtildi.

    Tagesspiegel gazetesi de Şansölye Scholz'un Türkiye'ye Eurofighter vermek istediğini yazdı. Scholz'un, iyi ekonomik ilişkileri övdüğü ve NATO ortağına Eurofighter savaş uçaklarının teslim edilmesi olasılığını dile getirdiği kaydedildi.

    Söz konusu haberlerin ortak noktası yeni bir başlangıcın yapılacağı yönündeydi.

    Başkan Erdoğan ile Scholz ile bir görüşme gerçekleştirdi. (Fotoğraf:AA)Başkan Erdoğan ile Scholz ile bir görüşme gerçekleştirdi. (Fotoğraf:AA)

    HAKAN FİDAN SON GELİŞMELERİ AKTARDI
    25 Kasım'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, süreçle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

    Bakan Fidan tarafından yapılan açıklamada, "Eurofighter Typhoon konusunda da F-16'ya benzer bir süreç var. İlk önce Avrupalılarla siyasal irade kısmını hallettik, şimdi Milli Savunma Bakanlığımızla teknik alanları konuşuluyor ama orada sipariş aşamasına gelmedik." ifadelerine yer verildi.

    Takip eden günlerde MSB, 40 adet Eurofighter tedarikine yönelik teknik görüşmelerin olumlu devam ettiğini belirtti.

    Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler. (AA)Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler. (AA)

    18 ARALIK İÇİN TARİH VERDİ
    Geçtiğimiz günlerde ise çarpıcı bir gelişme yaşandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, önemli açıklamalarda bulundu. Güler, " Katar'da tatbikata katılan Birleşik Krallığa ait 2 adet Eurofighter 18 Aralık'ta Ankara'ya gelecek ve uçakları görme fırsatı bulacağız. F-16 alım sürecindeki olumlu havanın F-35 sürecine de yansıyacağını düşünüyoruz." dedi.

    Söz konusu gün geldi çattı. Eurofighter'lar Ankara'da Mürted Hava Meydan Komutanlığı'na iniş yaptı.

    TÜRK YETKİLİLER İNCELEDİ
    Katar'da Ferocious Falcon V Tatbikatı'na katılan İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait iki Eurofighter'ın gerçekleştirdiği inişin ardından Türk yetkililer tarafından incelendi.

    İki Eurofighter'a inişi sırasında 2 adet F-16 savaş uçağı eşlik etti.

    İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait 2 Eurofighter savaş uçağı Ankara'ya iniş yaptı

    İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait 2 Eurofighter savaş uçağı Ankara’ya iniş yaptı. (MSB, sosyal medya paylaşımı)İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait 2 Eurofighter savaş uçağı Ankara’ya iniş yaptı. (MSB, sosyal medya paylaşımı)

    MSB PAYLAŞIMDA BULUNDU
    Eurofighter'ların dönüş yolunda Ankara'daki Mürted Hava Üs Komutanlığı'na indiği bilgisine ulaşıldı.

    Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı resmi hesabından bir paylaşımda bulundu.

    Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
    Hava Kuvvetlerimiz tarafından incelenmek üzere gelen uçakları Birleşik Krallık Savunma Tedarik ve Sanayi Devlet Bakanı Maria Eagle ile birlikte Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ve görevli askerî personelimiz karşıladı.

    Hava savunması için yeni hamleler yapan Türkiye'nin attığı bu adım Eurofighter'ın özelliklerini de gündeme getirdi.

    Eurofighter Typhoon uçağı, dönüş yolunda Ankara'daki Mürted Hava Üs Komutanlığı'na indi. (MSB, sosyal medya paylaşımı)Eurofighter Typhoon uçağı, dönüş yolunda Ankara'daki Mürted Hava Üs Komutanlığı'na indi. (MSB, sosyal medya paylaşımı)

    İŞTE EUROFİGHTER'IN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

    Uzunluk: 15.96 metre

    Yükseklik: 5.28 metre

    Kanat Açıklığı: 10.95 metre

    Kanat Alanı: 51.2 metrekare

    Azami Kalkış Ağırlığı: 23.500 kg

    Güç: 2XEJ200 13.500 lbf (20.230 lbf art yakıcı)

    Azami Hız: Mach 2.00 (2,460+ km/sa)

    Servis Tavanı: 65.000 ft (19.812 metre)

    Menzil (Harici yakıt tanklarıyla): 2900 km

    Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, uçağı inceledi.(MSB, sosyal medya paylaşımı)Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, uçağı inceledi.(MSB, sosyal medya paylaşımı)

    Gündemdeki bir başka soru ise "Avrupa'nın Eurofighter'ı mı yoksa ABD'nin F-35 ve F-16'ları mı daha iyi?" oldu.

    Eurofighter hangi ülkede üretiliyor, özellikleri nedir? F-16dan farkı ne?Eurofighter hangi ülkede üretiliyor, özellikleri nedir? F-16dan farkı ne?
    Eurofighter hangi ülkede üretiliyor, özellikleri nedir? F-16'dan farkı ne?

    "EUROFİGHTER DAHA FAZLA İTME GÜCÜNE SAHİP"
    İki NATO savaş uçağı pilotu, yakın zamanda Almanya semalarında bir "hava muharebesinde" karşı karşıya geldikten sonra iki uçağa dair notlarını karşılaştırmıştı.

    Eylül ayının sonlarında ABD Savunma Bakanlığı tarafından Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nde Alman pilot 1. Teğmen Alexander Grant ve Amerikalı pilot Yüzbaşı Patrick Pearce'in bir hava muhaberesi simülasyonu aralarındaki mücadeleyi ve Eurofighter ile F-35 kıyaslamalarını yansıtan bir video paylaştı.

    NATO ülkelerinin kendi savaş uçaklarının kabiliyetini kıyaslamak için yaptığı bu özel savaş yarışmasında Alman savaş pilotu Grant 'u Eurofighter Typhoon'u uçururken, Amerikalı pliot Pearce,F-35A'sını uçurdu. Savaş pilotları ardından yaşadıklarını, bir video yayınlayıp manevralarını da kağıt uçaklarla göstererek anlattı.

    Alman pilot Grant, Eurofighter Typhoon'un "biraz daha fazla itme gücüne" sahip olduğunu söyledi.

    Eurofighter'lar ve ABD'nin F-35 ve F-16'ları karşılaştırıldı.Eurofighter'lar ve ABD'nin F-35 ve F-16'ları karşılaştırıldı.

    EUROFIGHTER AVANTAJLARI NELER?
    Eurofighter'ın avantajları ise şu şekilde sıralandı:

    4.5 nesil: Süpersonik hızlarda uçuş yeteneği ve yüksek manevra kabiliyeti onu özellikle hava üstünlüğünün önemli olduğu görevlerde öne çıkarıyor.

    Çok amaçlılık: Eurofighter Typhoon da hem kara saldırıları hem hava saldırılarında ve istihbaratında kullanılabilen savaş uçakları sınıfında. Oldukça gelişmiş bir radara ve elektronik savaş sistemlerine sahip.

    Daha düşük maliyet: F-35'e kıyasla hem satın alma hem de bakım maliyetleri daha düşük.

    Avrupa konsorsiyumu: Typhoon, İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya tarafından ortak geliştirildiği için yedek parça ve bakım konusunda daha fazla ülkeye erişim sağlıyor. Bu da onu alan ülkelere stratejik özerklik açısından avantaj sağlıyor.

    Kısıtlama yok: ABD'nin bazı ülkelerin savaş jetlerine uyguladığı bazı operasyonel kısıtlamalar Typhoon için geçerli değil. Bu, özellikle bağımsız askeri operasyonlar yapmak isteyen ülkeler için önemli avantaj.

    Eurofighter Typhoon uçağı, dönüş yolunda Ankara'daki Mürted Hava Üs Komutanlığı'na indi. (MSB, sosyal medya paylaşımı)Eurofighter Typhoon uçağı, dönüş yolunda Ankara'daki Mürted Hava Üs Komutanlığı'na indi. (MSB, sosyal medya paylaşımı)

    EUROFIGHTER'ı KİM ÜRETİYOR?
    İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF), Alman Hava Kuvvetleri, İtalyan Hava Kuvvetleri ve İspanyol Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan Eurofighter Typhoon üç başlı bir konsorsiyum tarafından üretiliyor. Bunlardan biri Avrupa merkezli çok uluslu havacılık şirketi Airbus'ın alt kuruluşu olan Airbus Defense and Space, diğeri İngiliz şirketi BAE Systems ve yine çok uluslu bir havacılık şirketi olan İtalya merkezli Leonardo.

    HANGİ JETİ KİM KULLANIYOR?
    F-35'i kullanan ülkeler arasında ise başta ABD olmak üzere yine İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF), Kanada, İsrail, Hollanda, Belçika, Polonya, Japonya dahil yaklaşık 20 ülke var.

    F-35'in ana üreticisi Lockheed Martin olmakla beraber Northrop Grumman ve BAE Systems de üretimde yer alıyor, F-35 motorlarını ise Pratt & Whitney üretiyor.

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