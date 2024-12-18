Başkan Erdoğan ile Scholz ile bir görüşme gerçekleştirdi. (Fotoğraf:AA) HAKAN FİDAN SON GELİŞMELERİ AKTARDI

25 Kasım'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, süreçle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan tarafından yapılan açıklamada, "Eurofighter Typhoon konusunda da F-16'ya benzer bir süreç var. İlk önce Avrupalılarla siyasal irade kısmını hallettik, şimdi Milli Savunma Bakanlığımızla teknik alanları konuşuluyor ama orada sipariş aşamasına gelmedik." ifadelerine yer verildi. Takip eden günlerde MSB, 40 adet Eurofighter tedarikine yönelik teknik görüşmelerin olumlu devam ettiğini belirtti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler. (AA) 18 ARALIK İÇİN TARİH VERDİ

Geçtiğimiz günlerde ise çarpıcı bir gelişme yaşandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, önemli açıklamalarda bulundu. Güler, " Katar'da tatbikata katılan Birleşik Krallığa ait 2 adet Eurofighter 18 Aralık'ta Ankara'ya gelecek ve uçakları görme fırsatı bulacağız. F-16 alım sürecindeki olumlu havanın F-35 sürecine de yansıyacağını düşünüyoruz." dedi. Söz konusu gün geldi çattı. Eurofighter'lar Ankara'da Mürted Hava Meydan Komutanlığı'na iniş yaptı. TÜRK YETKİLİLER İNCELEDİ

Katar'da Ferocious Falcon V Tatbikatı'na katılan İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait iki Eurofighter'ın gerçekleştirdiği inişin ardından Türk yetkililer tarafından incelendi. İki Eurofighter'a inişi sırasında 2 adet F-16 savaş uçağı eşlik etti. İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait 2 Eurofighter savaş uçağı Ankara'ya iniş yaptı

İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait 2 Eurofighter savaş uçağı Ankara’ya iniş yaptı. (MSB, sosyal medya paylaşımı) MSB PAYLAŞIMDA BULUNDU

Eurofighter'ların dönüş yolunda Ankara'daki Mürted Hava Üs Komutanlığı'na indiği bilgisine ulaşıldı. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı resmi hesabından bir paylaşımda bulundu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Hava Kuvvetlerimiz tarafından incelenmek üzere gelen uçakları Birleşik Krallık Savunma Tedarik ve Sanayi Devlet Bakanı Maria Eagle ile birlikte Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ve görevli askerî personelimiz karşıladı. Hava savunması için yeni hamleler yapan Türkiye'nin attığı bu adım Eurofighter'ın özelliklerini de gündeme getirdi.

Eurofighter Typhoon uçağı, dönüş yolunda Ankara'daki Mürted Hava Üs Komutanlığı'na indi. (MSB, sosyal medya paylaşımı) İŞTE EUROFİGHTER'IN TEKNİK ÖZELLİKLERİ Uzunluk: 15.96 metre Yükseklik: 5.28 metre Kanat Açıklığı: 10.95 metre Kanat Alanı: 51.2 metrekare Azami Kalkış Ağırlığı: 23.500 kg Güç: 2XEJ200 13.500 lbf (20.230 lbf art yakıcı) Azami Hız: Mach 2.00 (2,460+ km/sa) Servis Tavanı: 65.000 ft (19.812 metre) Menzil (Harici yakıt tanklarıyla): 2900 km