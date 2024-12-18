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PKK sıkışınca ses Mossad ajanı Bernard Henri Levy'den geldi... Türkiye'yi hedef aldı: Batı'ya skandal çağrı!

Suriye'de yeni bir dönem başladı. Esad devrildi terör örgütü PKK köşeye sıkıştı Türkiye'nin "Anahtar" rolü pekişti. Mossad ajanı Bernard Henri Levy, Türkiye'nin Suriye'deki rolünü ve PKK'ya yönelik mücadelesini hedef alarak, Batı'yı yaptırım uygulamaya çağırdı. Türkiye'nin terörle mücadelesini "etnik temizlik" olarak nitelendiren Levy, özellikle Münbiç ve Tel Rıfat'tan PKK'nın sökülmesinden rahatsızlık duyduğunu dile getirdi. Batı'ya, Türkiye'nin gücünü kırmak için NATO üyeliği ve ekonomi üzerinden baskı yapma çağrısı yaptı. Peki kimdir bu Bernard Henri Levy, PKK sıkışınca neden devreye girdi? Takvim.com.tr Mossad ajanının arşivini açıyor...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :18 Aralık 2024 , 20:57 Güncelleme Tarihi :18 Aralık 2024 , 21:32
PKK sıkışınca ses Mossad ajanı Bernard Henri Levy’den geldi... Türkiye’yi hedef aldı: Batı’ya skandal çağrı!

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    Suriye'de kanlı Baas rejimi devrildi. Beşar Esad Rusya'ya kaçarken bölgede yeni bir denklem kuruldu.

    TERÖRE YER YOK
    Türkiye'nin aktif olduğu bu denklemde terör örgütü PKK ve uzantılarına yer yok. Bu kapsamda Tel Rıfat ve Münbiç gibi kritik bölgelerden PKK/YPG sökülüp atıldı. Bölgede köşeye sıkışan terör elebaşları ise Batılı patronlarından yardım isteyerek Türkiye'yi hedefe koydu.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bu doğrulda Suriye'de terörün başının ezileceğini söyleyip "DEAŞ, PKK/PYD gibi terör örgütlerinin de en kısa sürede başı ezilecektir. Böylece Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliği ülkenin her tarafında güçlendirilecektir" diyerek çok net bir mesaj verdi.

    "SURİYE'NİN ANAHTARI TÜRKİYE'NİN ELİNDE"
    Türkiye'nin bölgedeki gücüne ABD Başkanı Donald Trump da dikkat çekti. Suriye'de ilerleyen güçlerin arkasında Türkiye'nin olduğunu savunan ve bunun, kendisi için sorun olmadığını kaydeden Trump, "Suriye'nin anahtarı Türkiye'nin elinde olacak. Bunu söyleyen kimseyi duymamışsınızdır ama bu böyle." diye konuştu.

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    MOSSAD'IN LEVY'Sİ TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI
    Türkiye'nin elinin güçlenmesi Mossad Ajanı Fransız Yazar Bernard Henri Levy'i rahatsız etti.

    Yahudi ordusunda savaşmak isteyecek kadar İsrail'e bağlı, Bosna Hersek, Afganistan, Libya, Irak ve Suriye'deki karışıklıklarda rolü olan Levy yazdığı makalede Türkiye'yi hedef alarak yaptırım çağrısında bulundu.

    Mossad ajanı Fransız Yazar Bernard Henry LevyMossad ajanı Fransız Yazar Bernard Henry Levy

    "İran'dan sonra şimdi de Türkiye'ye odaklanma zamanı" başlığıyla bir makale kaleme alan Levy, "Beş "kral" diye nitelediği ülkelerden "İran, Rusya, Komünist Çin, Sünni İslamcı devletler ve Türkiye sırayla Batı'yı rahatsız ettiği yeni 'Büyük Oyun'dayız." ifadeleriyle bahsetti.

    Yazısında, "Şimdi sıra Türkiye'de" diyerek açıkça Türkiye'yi hedef aldığını ifade eden Levy, özellikle Başkan Erdoğan'ın Balkanlardaki etkisini, Dağlık Karabağ'daki haklı duruşunu ve Suriye'deki terörle mücadelesini eleştirerek Türkiye'ye yönelik asılsız ithamlarda bulundu.

    Levy, Türkiye'nin güney sınırlarında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını "etnik temizlik" ve "göçe zorlama" olarak tanımlayarak skandala imza attı.

    Levy'nin Türkiye'yi hedef alan yazısı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Levy'nin Türkiye'yi hedef alan yazısı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

    PKK'nın Kürt halkını temsil etmediğini aksine onlara zulmettiği ve bölgeyi istikrarsızlığa sürüklediğini perdeleyen Levy, teröristlerden "bölgedeki en iyi müttefiklerimiz olan Kürtler" diye bahsederek uluslararası kamuoyunda aklamaya çalıştı.

    PKK'nın Münbiç ve Tel Rıfat'tan sökülmesinmden rahatsız olan Levy, "Onlar, İsrail ile birlikte IŞİD'i Irak ve Suriye'den süpürdüler, ancak ardından onları yüzüstü bıraktık. Bu yeni bölgesel düzenin bedelini ödemek zorunda mı kalacaklar?" dedi.

    Levy ve PKK/YPG elebaşı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Levy ve PKK/YPG elebaşı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

    Levy'nin, Suriye'de PKK/YPG terör örgütüne olan desteği açıkça savunduğu yazısında, Türkiye'nin Suriye'deki mücadelesini, "smanlı İmparatorluğu"nu yeniden canlandırma çabası olarak yorumladı ve tehdit algısı yaratmaya çalıştı.

    TÜRKİYE'YE NATO TEHDİDİ
    Batı'ya Türkiye'ye yaptırım ve baskı çağrısında bulunan MOSSAD aparatı Levy tehdit dolu şu satırları kaleme aldı:

    "Türk ekonomisi kırılgan ve yaptırımlara dayanamaz. ABD'nin hala sahada birkaç yüz askeri var ve bu güç, 2019'da yapılan geri çekilmeye rağmen hala önemli. Ayrıca Avrupa ile birlikte Türkiye'nin NATO üyeliği gibi büyük bir kozları var. Bu kozları kullanacak mıyız?

    Uygulaması karmaşık olsa da, ittifaktan çıkarılma tehdidini ileri sürecek cesareti gösterecek miyiz?

    Ankara'ya, "Kürt dostlarımıza dokunma… bu nihai kırmızı çizgidir… Batı, kendini 75 yıl önce soykırımlara 'bir daha asla' diyerek yeniden inşa etti… dur" diyecek miyiz? Ukrayna'ya karşı savaşla birlikte, bu, 2024 yılının bu korkunç sonunda büyük bir siyasi sorudur."

    HER TAŞIN ALTINDAN O ÇIKIYOR!
    Peki kimdir bu Bernard Henri Levy, PKK sıkışınca neden devreye girdi? Takvim.com.tr Mossad ajanının arşivini açıyor...

    Levy, kriz, kaos ve çatışmaların hüküm sürdüğü bölgelerde beliren bir figür olarak biliniyor. Adım attığı her yerde bir süre sonra çatışmalar şiddetleniyor.

    Bernard Henri Lévy Libya'daBernard Henri Lévy Libya'da

    BOSNA'DAN SURİYE'YE HER KARIŞIKLIĞIN ALTINDA ONUN İMZASI VAR
    Bernard Henri Lévy aynı zamanda "Arap Baharı'nın teorisyeni" olarak biliniyor.

    Yahudi ordusunda savaşmak isteyecek kadar İsrail'e bağlı. Bosna, Afganistan, Libya, Irak ve Suriye'deki karışıklıklarda rolü büyük.

    Bernard Henri LévyBernard Henri Lévy

    Levy terör örgütü PKK ile sürekli temas halinde.

    PKK/YPG elebaşı Mazlum Kobani (Ferhat Abdi Şahin) ve MOSSAD ajanı LevyPKK/YPG elebaşı Mazlum Kobani (Ferhat Abdi Şahin) ve MOSSAD ajanı Levy

    2014'te Suriye'nin Ayn el-Arab şehrine giden Levy, bölgede yaklaşık 10 gün vakit geçirdi.


    Terör örgütü PKK/YPG elebaşı Mazlum Kobani (Ferhat Abdi Şahin) ile görüşen Levy, burada yapığı açıklamasında "Kürdistan"ın 2 yıl içerisinde kurulacağını vadetti.

    MOSSAD 2014te ne dedi FETÖ 2 yıl sonra ne yaptı? Arz-ı Mevuda parke taşı 15 Temmuz ihaneti: Hedef Anadolu amaç teröristan araç PKKMOSSAD 2014te ne dedi FETÖ 2 yıl sonra ne yaptı? Arz-ı Mevuda parke taşı 15 Temmuz ihaneti: Hedef Anadolu amaç teröristan araç PKK
    MOSSAD 2014'te ne dedi FETÖ 2 yıl sonra ne yaptı? Arz-ı Mev'ud'a parke taşı 15 Temmuz ihaneti: Hedef Anadolu amaç 'teröristan' araç PKK

    Bu sözlerden tam da 2 yıl sonra 15 Temmuz 2016'da FETÖ darbe girişiminde bulundu. Bu durum FETÖ - PKK - MOSSAD denklemini de gözler önüne seriyor.

    2019'da da terör örgütü PKK/YPG elebaşı Mazlum Kobani ile fotoğrafını sosyal medya üzerinden paylaşan Levy, "Sağımda, efsanevi bir general, Mazlum Abdi Kobane. Suriye Demokratik Güçlerinin baş komutanıdır. Erdoğan'ın 1 numaralı korkulu düşmanı olma onuruna sahip" sözleriyle teröristten övgüyle bahsetti.

    MOSSADın Levysi Ukraynada sahneye çıktı! Adım attığı her yeri karıştırıyor... Arap Baharının teorisyeni teröristanın destekçisiMOSSADın Levysi Ukraynada sahneye çıktı! Adım attığı her yeri karıştırıyor... Arap Baharının teorisyeni teröristanın destekçisi

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