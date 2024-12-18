PKK'nın Münbiç ve Tel Rıfat'tan sökülmesinmden rahatsız olan Levy, "Onlar, İsrail ile birlikte IŞİD'i Irak ve Suriye'den süpürdüler, ancak ardından onları yüzüstü bıraktık. Bu yeni bölgesel düzenin bedelini ödemek zorunda mı kalacaklar?" dedi.

PKK'nın Kürt halkını temsil etmediğini aksine onlara zulmettiği ve bölgeyi istikrarsızlığa sürüklediğini perdeleyen Levy, teröristlerden "bölgedeki en iyi müttefiklerimiz olan Kürtler" diye bahsederek uluslararası kamuoyunda aklamaya çalıştı.

Levy, Türkiye'nin güney sınırlarında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını "etnik temizlik" ve "göçe zorlama" olarak tanımlayarak skandala imza attı.

Yazısında, "Şimdi sıra Türkiye'de" diyerek açıkça Türkiye'yi hedef aldığını ifade eden Levy, özellikle Başkan Erdoğan'ın Balkanlardaki etkisini, Dağlık Karabağ'daki haklı duruşunu ve Suriye'deki terörle mücadelesini eleştirerek Türkiye'ye yönelik asılsız ithamlarda bulundu.

Levy ve PKK/YPG elebaşı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Levy'nin, Suriye'de PKK/YPG terör örgütüne olan desteği açıkça savunduğu yazısında, Türkiye'nin Suriye'deki mücadelesini, "smanlı İmparatorluğu"nu yeniden canlandırma çabası olarak yorumladı ve tehdit algısı yaratmaya çalıştı.

TÜRKİYE'YE NATO TEHDİDİ

Batı'ya Türkiye'ye yaptırım ve baskı çağrısında bulunan MOSSAD aparatı Levy tehdit dolu şu satırları kaleme aldı:

"Türk ekonomisi kırılgan ve yaptırımlara dayanamaz. ABD'nin hala sahada birkaç yüz askeri var ve bu güç, 2019'da yapılan geri çekilmeye rağmen hala önemli. Ayrıca Avrupa ile birlikte Türkiye'nin NATO üyeliği gibi büyük bir kozları var. Bu kozları kullanacak mıyız?

Uygulaması karmaşık olsa da, ittifaktan çıkarılma tehdidini ileri sürecek cesareti gösterecek miyiz?

Ankara'ya, "Kürt dostlarımıza dokunma… bu nihai kırmızı çizgidir… Batı, kendini 75 yıl önce soykırımlara 'bir daha asla' diyerek yeniden inşa etti… dur" diyecek miyiz? Ukrayna'ya karşı savaşla birlikte, bu, 2024 yılının bu korkunç sonunda büyük bir siyasi sorudur."

HER TAŞIN ALTINDAN O ÇIKIYOR!

Peki kimdir bu Bernard Henri Levy, PKK sıkışınca neden devreye girdi? Takvim.com.tr Mossad ajanının arşivini açıyor...

Levy, kriz, kaos ve çatışmaların hüküm sürdüğü bölgelerde beliren bir figür olarak biliniyor. Adım attığı her yerde bir süre sonra çatışmalar şiddetleniyor.