SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Galerileri

MOSSAD 2014'te ne dedi FETÖ 2 yıl sonra ne yaptı? Arz-ı Mev'ud'a parke taşı 15 Temmuz ihaneti: Hedef Anadolu amaç 'teröristan' araç PKK

"Arap Baharı'nın teorisyeni" olarak bilinen MOSSAD ajanı Levy, 2014'te "Kürdistan kurulacak" demeci verdi. 2 yıl sonra FETÖ, 15 Temmuz 2016'da Türkiye'nin güney sınırlarını terör işgaline açtı. Bu durum FETÖ - PKK - MOSSAD denklemindeki ihanet ittifakını açık ederken FETÖ'nün İsrail'in Arz-ı Mev'ud hezeyanına hizmet ettiğini kanıtladı. Şu sıralar Suriye'nin kuzeyinde kurulmak istenen 'teröristan'a da bu pencereden bakmakta fayda var. 2016'da FETÖ ile başaramadıkları 'teröristan'ı şimdilerde PKK'yı sözde seçimlerle meşrulaştırarak kurmak istiyorlar. TAKVİM, FETÖ - MOSSAD - PKK denklemindeki ihanetin kronolojisini çıkardı.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024, 13:40 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 13:50
MOSSAD 2014’te ne dedi FETÖ 2 yıl sonra ne yaptı? Arz-ı Mev’ud’a parke taşı 15 Temmuz ihaneti: Hedef Anadolu amaç ’teröristan’ araç PKK 1

Bundan tam 8 yıl önce, 15 Temmuz 2016'da tankın gücü halkın gücünü yenemedi.

MOSSAD 2014’te ne dedi FETÖ 2 yıl sonra ne yaptı? Arz-ı Mev’ud’a parke taşı 15 Temmuz ihaneti: Hedef Anadolu amaç ’teröristan’ araç PKK 2

Pensilvanya'daki şer yuvasında pişirilen illetin kurduğu pusuda millet galip geldi. 252 vatan evladı, FETÖ'cü kalkışmada bayrağı indirmemek uğruna şehadet şerbeti içti.

MOSSAD 2014’te ne dedi FETÖ 2 yıl sonra ne yaptı? Arz-ı Mev’ud’a parke taşı 15 Temmuz ihaneti: Hedef Anadolu amaç ’teröristan’ araç PKK 3

CIA, MOSSAD, ABD, PKK, DEAŞ... TEKMİLİ BİRDEN HAREKETE GEÇTİ

İhanet öyle büyüktü ki CIA'den ABD'sine PKK'sından DEAŞ'ına, MOSSAD'ından küresel kaos simsarlarına tekmili birden harekete geçip Türkiye çelme takma, aydınlık yarınlarımıza kara çalma için harekete geçti.

SON DAKİKA