MOSSAD 2014'te ne dedi FETÖ 2 yıl sonra ne yaptı? Arz-ı Mev'ud'a parke taşı 15 Temmuz ihaneti: Hedef Anadolu amaç 'teröristan' araç PKK
"Arap Baharı'nın teorisyeni" olarak bilinen MOSSAD ajanı Levy, 2014'te "Kürdistan kurulacak" demeci verdi. 2 yıl sonra FETÖ, 15 Temmuz 2016'da Türkiye'nin güney sınırlarını terör işgaline açtı. Bu durum FETÖ - PKK - MOSSAD denklemindeki ihanet ittifakını açık ederken FETÖ'nün İsrail'in Arz-ı Mev'ud hezeyanına hizmet ettiğini kanıtladı. Şu sıralar Suriye'nin kuzeyinde kurulmak istenen 'teröristan'a da bu pencereden bakmakta fayda var. 2016'da FETÖ ile başaramadıkları 'teröristan'ı şimdilerde PKK'yı sözde seçimlerle meşrulaştırarak kurmak istiyorlar. TAKVİM, FETÖ - MOSSAD - PKK denklemindeki ihanetin kronolojisini çıkardı.
CIA, MOSSAD, ABD, PKK, DEAŞ... TEKMİLİ BİRDEN HAREKETE GEÇTİ
İhanet öyle büyüktü ki CIA'den ABD'sine PKK'sından DEAŞ'ına, MOSSAD'ından küresel kaos simsarlarına tekmili birden harekete geçip Türkiye çelme takma, aydınlık yarınlarımıza kara çalma için harekete geçti.