Bundan tam 8 yıl önce, 15 Temmuz 2016'da tankın gücü halkın gücünü yenemedi.

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CIA, MOSSAD, ABD, PKK, DEAŞ... TEKMİLİ BİRDEN HAREKETE GEÇTİ



İhanet öyle büyüktü ki CIA'den ABD'sine PKK'sından DEAŞ'ına, MOSSAD'ından küresel kaos simsarlarına tekmili birden harekete geçip Türkiye çelme takma, aydınlık yarınlarımıza kara çalma için harekete geçti.



