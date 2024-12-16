Başkan Erdoğan'a büyük övgü! ABD Başkanı Donald Trump: "Çok akıllı bir adam ve çok güçlü"

Trump, Suriye'de çok fazla belirsizliğin olduğunu ve olacakların anahtarının Türkiye'de olduğunu söyledi.

Donald Trump ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan. (Takvim.com.tr foto arşiv)

BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖVGÜ ÜSTÜNE ÖVGÜ

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile iyi anlaştığını söyledi. Trump ifadelerinde "Türkiye çok akıllı. (Cumhurbaşkanı Erdoğan) Çok akıllı bir adam ve çok güçlü. Erdoğan iyi anlaştığım biri. Çok güçlü bir ordu kurdu" dedi.

Beşşar Esed rejiminin devrilmesine ilişkin de konuşan Trump, "Esed'in çocuklara yaptıklarıyla bir kasap olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.