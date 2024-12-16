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Başkan Erdoğan'a büyük övgü! ABD Başkanı Donald Trump: "Çok akıllı bir adam ve çok güçlü"

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında övgü dolu sözler kullandı. Başkan Erdoğan'ın çok akıllı ve çok güçlü bir adam olduğunu belirten Trump, "Erdoğan iyi anlaştığım biri. Çok güçlü bir ordu kurdu" dedi.

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Giriş Tarihi :16 Aralık 2024 , 20:36 Güncelleme Tarihi :16 Aralık 2024 , 21:13
Başkan Erdoğan’a büyük övgü! ABD Başkanı Donald Trump: Çok akıllı bir adam ve çok güçlü

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    ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Florida'da katıldığı toplantı sonrası basın açıklamasında bulundu.

    Donald Trump ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan. (Takvim.com.tr foto arşiv)Donald Trump ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    Trump, Suriye'de çok fazla belirsizliğin olduğunu ve olacakların anahtarının Türkiye'de olduğunu söyledi.

    Donald Trump ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan. (Takvim.com.tr foto arşiv)Donald Trump ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖVGÜ ÜSTÜNE ÖVGÜ
    Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile iyi anlaştığını söyledi. Trump ifadelerinde "Türkiye çok akıllı. (Cumhurbaşkanı Erdoğan) Çok akıllı bir adam ve çok güçlü. Erdoğan iyi anlaştığım biri. Çok güçlü bir ordu kurdu" dedi.

    Beşşar Esed rejiminin devrilmesine ilişkin de konuşan Trump, "Esed'in çocuklara yaptıklarıyla bir kasap olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

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