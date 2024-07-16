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MOSSAD'ın Levy'si Ukrayna'da sahneye çıktı! Adım attığı her yeri karıştırıyor... Arap Baharı'nın teorisyeni 'teröristan'ın destekçisi

Yahudi ordusunda savaşmak isteyecek kadar İsrail'e bağlı, Bosna Hersek, Afganistan, Libya, Irak ve Suriye'deki karışıklıklarda rolü büyük olan Bernard Henri Lévy son olarak Ukrayna'da sahneye çıktı. ABD ve Batı'nın Ukrayna'yı Rusya'ya karşı kışkırttığı bu dönemde Levy'nin başkomutan Oleksandır Sırskiy ile yaptığı görüşmeye müteakip çatışmaların hangi boyuta evrileceği şimdiden merak konusu oldu. Öte yandan Levy, PKK ile de içli dışlı bir profil. 2014'te PKK/YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin ile görüşen Levy "Kürdistan kurulacak" dedi. 2 yıl sonra 15 Temmuz'da FETÖ Türkiye'nin sınırlarını terör işgaline açtı. TAKVİM, sicili karanlık Levy'nin dosyasını açtı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Temmuz 2024, 17:18 Güncelleme 16 Temmuz 2024, 17:31
MOSSAD’ın Levy’si Ukrayna’da sahneye çıktı! Adım attığı her yeri karıştırıyor... Arap Baharı’nın teorisyeni ’teröristan’ın destekçisi

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Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta 2 yılı aşkın bir zaman dilimi geride kaldı.

Türkiye çatışmaların başından bu yana her iki ülke ile de diyaloğunu koruyarak 'barış' diplomasisi yürüttü. Moskova ve Kiev temsilcilerini İstanbul'da masaya bile oturttu.
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KÜRESEL YANGINA NİYETLERİ 'WAR'

Ancak barış istemeyen odaklar bölgeyi karıştırmaya devam ediyor. ABD Başkanı Biden NATO Zirvesi'nde Ukrayna'ya 'tarihi önemde bir destek' sağlayacaklarını duyurdu.

İngiltere'nin çiçeği burnunda başbakanı Keir Starmer ise Ukrayna'nın elindeki İngiltere menşeili füzelerin Rusya'nın içine yapılacak saldırılarda kullanılabileceğini ilan etti.
Levy, Ukrayna ordusunun başkomutanı Oleksandır Sırskiy ileLevy, Ukrayna ordusunun başkomutanı Oleksandır Sırskiy ile



MOSSAD AJANI LEVY UKRAYNA'DA SAHNEYE ÇIKTI

Son olarak sahneye 'Arap Baharı'nın teorisyeni olarak bilinen MOSSAD ajanı Fransız yazar Bernard Henri Lévy çıktı.

Levy, Ukrayna ordusunun başkomutanı Oleksandır Sırskiy'i ziyaret etti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden ziyarete ilişkin yapılan açıklamada "Bernard-Henri Levy ile konuştuk. Mücadelemizi anlatmak için her fırsatı değerlendiriyoruz. Artık tarih yazılıyor. Ukrayna'yı seven büyük kalbiniz için teşekkür ederiz Bay Bernard! Sanatsal yeteneğiniz sayesinde dünya Ukrayna'daki olayları öğrenecek" denildi.


Ajan Levy ise "Churchill şunları söyledi: İnsan çatışması alanında hiçbir zaman bu kadar çok kişi bu kadar az kişiye bu kadar çok şey borçlu olmamıştı. Ukrayna'da cesur komutanlarınızla birlikte bu birkaç adamdan birisiniz" paylaşımında bulundu.

Bernard Henri LévyBernard Henri Lévy

Gelelim MOSSAD ajanı Fransız yazar Bernard Henri Lévy'in karanlık siciline...

Levy, kriz, kaos ve çatışmaların hüküm sürdüğü bölgelerde beliren bir figür.

Adım attığı her yerde bir süre sonra çatışmalar şiddetleniyor. Bu bağlamda Ukrayna ordusuna yapılan bu ziyaretin Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın seyrini nasıl etkileyeceği şimdiden merak konusu oldu.

Levy'nin 2022 yılında da Odessa'da Ukrayna özel kuvvetlerinin koruması altında sokakta dolaştığına dair fotoğraflar servis edilmişti.

Bernard Henri Lévy Libya'daBernard Henri Lévy Libya'da

BOSNA'DAN SURİYE'YE HER KARIŞIKLIĞIN ALTINDA ONUN İMZASI VAR

Bernard Henri Lévy aynı zamanda "Arap Baharı'nın teorisyeni" olarak biliniyor. Yahudi ordusunda savaşmak isteyecek kadar İsrail'e bağlı. Bosna, Afganistan, Libya, Irak ve Suriye'deki karışıklıklarda rolü büyük.

Bernard Henri LévyBernard Henri Lévy


Aynı yıkımı Türkiye'ye de getirmek istedi. 15 Temmuz'da milletin iradesiyle sağlam bir tokat yedi.

PKK/YPG elebaşı Mazlum Kobani (Ferhat Abdi Şahin) ve MOSSAD ajanı LevyPKK/YPG elebaşı Mazlum Kobani (Ferhat Abdi Şahin) ve MOSSAD ajanı Levy


Levy, PKK ile de içli dışlı bir profil...

2014'te Suriye'nin Ayn el-Arab şehrine giden Levy, bölgede yaklaşık 10 gün vakit geçirdi.

Terör örgütü PKK/YPG elebaşı Mazlum Kobani (Ferhat Abdi Şahin) ile görüşen Levy, burada yapığı açıklamasında "Kürdistan"ın 2 yıl içerisinde kurulacağını vadetti.

PKK/YPG elebaşı Mazlum Kobani (Ferhat Abdi Şahin) ve MOSSAD ajanı LevyPKK/YPG elebaşı Mazlum Kobani (Ferhat Abdi Şahin) ve MOSSAD ajanı Levy

MOSSAD'IN 2014'TEKİ 'KÜRDİSTAN KURULACAK' AÇIKLAMASI | FETÖ'NÜN 2016'DA SINIRLARI PKK İŞGALİNE AÇMASI

Bu sözlerden tam da 2 yıl sonra 15 Temmuz 2016'da Türkiye'nin güney sınırlarını terör işgaline açtı.

Bu durum FETÖ - PKK - MOSSAD denklemindeki ihanet ittifakını açık ederken FETÖ'nün İsrail'in Arz-ı Mev'ud hezeyanına hizmet ettiğini kanıtladı.

Şu sıralar Suriye'nin kuzeyinde kurulmak istenen 'teröristan'a da bu pencereden bakmakta fayda var. 2016'da FETÖ ile başaramadıkları 'teröristan'ı şimdilerde PKK'yı sözde seçimlerle meşrulaştırarak kurmak istiyorlar.

MOSSAD 2014te ne dedi FETÖ 2 yıl sonra ne yaptı? Arz-ı Mevuda parke taşı 15 Temmuz ihaneti: Hedef Anadolu amaç teröristan araç PKKMOSSAD 2014te ne dedi FETÖ 2 yıl sonra ne yaptı? Arz-ı Mevuda parke taşı 15 Temmuz ihaneti: Hedef Anadolu amaç teröristan araç PKK


Bu bağlamda TAKVİM, FETÖ - MOSSAD - PKK denklemindeki ihanetin kronolojisini çıkardı:

- MOSSAD 2014'te 'Kürdistan kurulacak' sözü veriyor.

- 2 yıl sonra 15 Temmuz 2016'da FETÖ sınırları PKK işgaline açıyor.

- 2023 - 2024 | ABD'den desteği alan PKK ve türevleri sözde seçimlerle meşrulaşmak için kolları sıvadı. İsrail, Arz-ı Mev'ud hezeyanına kapıldı. 'Netanyahu'lar baba - oğul "Kürdistan kurulsun" demeçleri verdi.

- Ankara 'teröristan' tezgahını dağıttı. PKK seçimleri erteledi. Başkan Erdoğan "Burnumuzun dibinde teröristan kurdurmayız" diyerek harekat sinyali verdi.

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