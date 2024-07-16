MOSSAD’ın Levy’si Ukrayna’da sahneye çıktı! Adım attığı her yeri karıştırıyor... Arap Baharı’nın teorisyeni ’teröristan’ın destekçisi

Türkiye çatışmaların başından bu yana her iki ülke ile de diyaloğunu koruyarak 'barış' diplomasisi yürüttü. Moskova ve Kiev temsilcilerini İstanbul'da masaya bile oturttu.
İngiltere'nin çiçeği burnunda başbakanı Keir Starmer ise Ukrayna'nın elindeki İngiltere menşeili füzelerin Rusya'nın içine yapılacak saldırılarda kullanılabileceğini ilan etti.
KÜRESEL YANGINA NİYETLERİ 'WAR'
Ancak barış istemeyen odaklar bölgeyi karıştırmaya devam ediyor. ABD Başkanı Biden NATO Zirvesi'nde Ukrayna'ya 'tarihi önemde bir destek' sağlayacaklarını duyurdu.
Ajan Levy ise "Churchill şunları söyledi: İnsan çatışması alanında hiçbir zaman bu kadar çok kişi bu kadar az kişiye bu kadar çok şey borçlu olmamıştı. Ukrayna'da cesur komutanlarınızla birlikte bu birkaç adamdan birisiniz" paylaşımında bulundu.
Gelelim MOSSAD ajanı Fransız yazar Bernard Henri Lévy'in karanlık siciline...
Levy, kriz, kaos ve çatışmaların hüküm sürdüğü bölgelerde beliren bir figür.
Adım attığı her yerde bir süre sonra çatışmalar şiddetleniyor. Bu bağlamda Ukrayna ordusuna yapılan bu ziyaretin Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın seyrini nasıl etkileyeceği şimdiden merak konusu oldu.
Levy'nin 2022 yılında da Odessa'da Ukrayna özel kuvvetlerinin koruması altında sokakta dolaştığına dair fotoğraflar servis edilmişti.
BOSNA'DAN SURİYE'YE HER KARIŞIKLIĞIN ALTINDA ONUN İMZASI VAR
Bernard Henri Lévy aynı zamanda "Arap Baharı'nın teorisyeni" olarak biliniyor. Yahudi ordusunda savaşmak isteyecek kadar İsrail'e bağlı. Bosna, Afganistan, Libya, Irak ve Suriye'deki karışıklıklarda rolü büyük.
Aynı yıkımı Türkiye'ye de getirmek istedi. 15 Temmuz'da milletin iradesiyle sağlam bir tokat yedi.
Levy, PKK ile de içli dışlı bir profil...
2014'te Suriye'nin Ayn el-Arab şehrine giden Levy, bölgede yaklaşık 10 gün vakit geçirdi.
Terör örgütü PKK/YPG elebaşı Mazlum Kobani (Ferhat Abdi Şahin) ile görüşen Levy, burada yapığı açıklamasında "Kürdistan"ın 2 yıl içerisinde kurulacağını vadetti.
MOSSAD'IN 2014'TEKİ 'KÜRDİSTAN KURULACAK' AÇIKLAMASI | FETÖ'NÜN 2016'DA SINIRLARI PKK İŞGALİNE AÇMASI
Bu sözlerden tam da 2 yıl sonra 15 Temmuz 2016'da Türkiye'nin güney sınırlarını terör işgaline açtı.
Bu durum FETÖ - PKK - MOSSAD denklemindeki ihanet ittifakını açık ederken FETÖ'nün İsrail'in Arz-ı Mev'ud hezeyanına hizmet ettiğini kanıtladı.
Şu sıralar Suriye'nin kuzeyinde kurulmak istenen 'teröristan'a da bu pencereden bakmakta fayda var. 2016'da FETÖ ile başaramadıkları 'teröristan'ı şimdilerde PKK'yı sözde seçimlerle meşrulaştırarak kurmak istiyorlar.
Bu bağlamda TAKVİM, FETÖ - MOSSAD - PKK denklemindeki ihanetin kronolojisini çıkardı:
- MOSSAD 2014'te 'Kürdistan kurulacak' sözü veriyor.
- 2 yıl sonra 15 Temmuz 2016'da FETÖ sınırları PKK işgaline açıyor.
- 2023 - 2024 | ABD'den desteği alan PKK ve türevleri sözde seçimlerle meşrulaşmak için kolları sıvadı. İsrail, Arz-ı Mev'ud hezeyanına kapıldı. 'Netanyahu'lar baba - oğul "Kürdistan kurulsun" demeçleri verdi.
- Ankara 'teröristan' tezgahını dağıttı. PKK seçimleri erteledi. Başkan Erdoğan "Burnumuzun dibinde teröristan kurdurmayız" diyerek harekat sinyali verdi.