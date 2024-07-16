MOSSAD’ın Levy’si Ukrayna’da sahneye çıktı! Adım attığı her yeri karıştırıyor... Arap Baharı’nın teorisyeni ’teröristan’ın destekçisi

Bernard Henri Lévy



Gelelim MOSSAD ajanı Fransız yazar Bernard Henri Lévy'in karanlık siciline...



Levy, kriz, kaos ve çatışmaların hüküm sürdüğü bölgelerde beliren bir figür.



Adım attığı her yerde bir süre sonra çatışmalar şiddetleniyor. Bu bağlamda Ukrayna ordusuna yapılan bu ziyaretin Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın seyrini nasıl etkileyeceği şimdiden merak konusu oldu.



Levy'nin 2022 yılında da Odessa'da Ukrayna özel kuvvetlerinin koruması altında sokakta dolaştığına dair fotoğraflar servis edilmişti.

Bernard Henri Lévy Libya'da



BOSNA'DAN SURİYE'YE HER KARIŞIKLIĞIN ALTINDA ONUN İMZASI VAR



Bernard Henri Lévy aynı zamanda "Arap Baharı'nın teorisyeni" olarak biliniyor. Yahudi ordusunda savaşmak isteyecek kadar İsrail'e bağlı. Bosna, Afganistan, Libya, Irak ve Suriye'deki karışıklıklarda rolü büyük.



Bernard Henri Lévy





Aynı yıkımı Türkiye'ye de getirmek istedi. 15 Temmuz'da milletin iradesiyle sağlam bir tokat yedi.

PKK/YPG elebaşı Mazlum Kobani (Ferhat Abdi Şahin) ve MOSSAD ajanı Levy





Levy, PKK ile de içli dışlı bir profil...



2014'te Suriye'nin Ayn el-Arab şehrine giden Levy, bölgede yaklaşık 10 gün vakit geçirdi.



Terör örgütü PKK/YPG elebaşı Mazlum Kobani (Ferhat Abdi Şahin) ile görüşen Levy, burada yapığı açıklamasında "Kürdistan"ın 2 yıl içerisinde kurulacağını vadetti.

PKK/YPG elebaşı Mazlum Kobani (Ferhat Abdi Şahin) ve MOSSAD ajanı Levy MOSSAD'IN 2014'TEKİ 'KÜRDİSTAN KURULACAK' AÇIKLAMASI | FETÖ'NÜN 2016'DA SINIRLARI PKK İŞGALİNE AÇMASI



Bu sözlerden tam da 2 yıl sonra 15 Temmuz 2016'da Türkiye'nin güney sınırlarını terör işgaline açtı.



Bu durum FETÖ - PKK - MOSSAD denklemindeki ihanet ittifakını açık ederken FETÖ'nün İsrail'in Arz-ı Mev'ud hezeyanına hizmet ettiğini kanıtladı.



Şu sıralar Suriye'nin kuzeyinde kurulmak istenen 'teröristan'a da bu pencereden bakmakta fayda var. 2016'da FETÖ ile başaramadıkları 'teröristan'ı şimdilerde PKK'yı sözde seçimlerle meşrulaştırarak kurmak istiyorlar.

MOSSAD 2014te ne dedi FETÖ 2 yıl sonra ne yaptı? Arz-ı Mevuda parke taşı 15 Temmuz ihaneti: Hedef Anadolu amaç teröristan araç PKK

Bu bağlamda TAKVİM, FETÖ - MOSSAD - PKK denklemindeki ihanetin kronolojisini çıkardı:



- MOSSAD 2014'te 'Kürdistan kurulacak' sözü veriyor.



- 2 yıl sonra 15 Temmuz 2016'da FETÖ sınırları PKK işgaline açıyor.



- 2023 - 2024 | ABD'den desteği alan PKK ve türevleri sözde seçimlerle meşrulaşmak için kolları sıvadı. İsrail, Arz-ı Mev'ud hezeyanına kapıldı. 'Netanyahu'lar baba - oğul "Kürdistan kurulsun" demeçleri verdi.



- Ankara 'teröristan' tezgahını dağıttı. PKK seçimleri erteledi. Başkan Erdoğan "Burnumuzun dibinde teröristan kurdurmayız" diyerek harekat sinyali verdi.