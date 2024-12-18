MHP lideri Devlet Bahçeli SMO komutanlarını kabul etti

Ülke yeni bir yönetim kurma hazırlığındayken sahadaki en büyük güçlerden olan Suriye Milli Ordusu komutanları dikkat çeken bir ziyaret gerçekleştirdi.

Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

SMO komutanları Seyf Ebubekir Polat ve Muhammet Casim Bahçeli'yi ziyaret etti (X)

"Suriye Milli Ordusu 2. Kolordu Özel Kuvvetler Genel Komutanı Seyf Ebubekir Polat, Süleyman Şah Tümen Komutanı Muhammet Casim ve Suriye Türkmen Dernekler Federasyonu Başkanı Tarık Sulo Cevizci, Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'yi ikinci kez ziyaret ederek, bölge ile ilgili bilgi alışverişinde bulundular ve Sayın Genel Başkanımızın hayır dualarını aldılar."

SMO komutanları Bahçeli'nin makamında

İKİNCİ ZİYARET

Seyf Polat ve Muhammet Casim, 16 Temmuz 2024 tarihinde MHP Genel Merkezi'ni ziyaret etmişti.

Casim ve Polat Bahçeli ile birlikte (16 Temmuz)