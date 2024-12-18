MHP lideri Devlet Bahçeli SMO komutanlarını kabul etti

Suriye'de kanlı baas rejimi 8 Aralık'ta yıkıldı. Beşar Esad Rusya'ya kaçtı.
Ülke yeni bir yönetim kurma hazırlığındayken sahadaki en büyük güçlerden olan Suriye Milli Ordusu komutanları dikkat çeken bir ziyaret gerçekleştirdi.
Suriye'de kanlı baas rejimi 8 Aralık'ta yıkıldı. Beşar Esad Rusya'ya kaçtı.
Ülke yeni bir yönetim kurma hazırlığındayken sahadaki en büyük güçlerden olan Suriye Milli Ordusu komutanları dikkat çeken bir ziyaret gerçekleştirdi.
SMO KOMUTANLARINDAN BAHÇELİ'YE ZİYARET
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, SMO komutanlarını kabul etti.
Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Suriye Milli Ordusu 2. Kolordu Özel Kuvvetler Genel Komutanı Seyf Ebubekir Polat, Süleyman Şah Tümen Komutanı Muhammet Casim ve Suriye Türkmen Dernekler Federasyonu Başkanı Tarık Sulo Cevizci, Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'yi ikinci kez ziyaret ederek, bölge ile ilgili bilgi alışverişinde bulundular ve Sayın Genel Başkanımızın hayır dualarını aldılar."
İKİNCİ ZİYARET
Seyf Polat ve Muhammet Casim, 16 Temmuz 2024 tarihinde MHP Genel Merkezi'ni ziyaret etmişti.
HTŞ LİDERİ İLE ŞAM'DA GÖRÜŞTÜLER
SMO komutanları Seyf Polat ve Muhammed Casim geçtiğimiz günlerde Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Ebu Muhammed El Golani ile de biraraya geldiler.