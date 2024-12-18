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MHP lideri Devlet Bahçeli SMO komutanlarını kabul etti

Suriye'de baas diktatörlüğü devrildi. Sahadaki en büyük güçlerden olan Suriye Milli Ordusu komutanları MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. O görüntüler MHP'nin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı.

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Giriş Tarihi :18 Aralık 2024 , 21:54 Güncelleme Tarihi :18 Aralık 2024 , 22:39
MHP lideri Devlet Bahçeli SMO komutanlarını kabul etti

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    Suriye'de kanlı baas rejimi 8 Aralık'ta yıkıldı. Beşar Esad Rusya'ya kaçtı.

    Ülke yeni bir yönetim kurma hazırlığındayken sahadaki en büyük güçlerden olan Suriye Milli Ordusu komutanları dikkat çeken bir ziyaret gerçekleştirdi.

    SMO komutanları Seyf Ebubekir Polat ve Muhammet Casim Bahçeli'yi ziyaret etti (X)SMO komutanları Seyf Ebubekir Polat ve Muhammet Casim Bahçeli'yi ziyaret etti (X)

    SMO KOMUTANLARINDAN BAHÇELİ'YE ZİYARET
    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, SMO komutanlarını kabul etti.

    Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

    "Suriye Milli Ordusu 2. Kolordu Özel Kuvvetler Genel Komutanı Seyf Ebubekir Polat, Süleyman Şah Tümen Komutanı Muhammet Casim ve Suriye Türkmen Dernekler Federasyonu Başkanı Tarık Sulo Cevizci, Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'yi ikinci kez ziyaret ederek, bölge ile ilgili bilgi alışverişinde bulundular ve Sayın Genel Başkanımızın hayır dualarını aldılar."

    SMO komutanları Bahçeli'nin makamındaSMO komutanları Bahçeli'nin makamında

    İKİNCİ ZİYARET
    Seyf Polat ve Muhammet Casim, 16 Temmuz 2024 tarihinde MHP Genel Merkezi'ni ziyaret etmişti.

    Casim ve Polat Bahçeli ile birlikte (16 Temmuz)Casim ve Polat Bahçeli ile birlikte (16 Temmuz)

    HTŞ LİDERİ İLE ŞAM'DA GÖRÜŞTÜLER
    SMO komutanları Seyf Polat ve Muhammed Casim geçtiğimiz günlerde Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Ebu Muhammed El Golani ile de biraraya geldiler.

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