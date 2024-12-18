Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan D-8 zirvesi! İsrail’i bir kez daha kınadı: Kardeşimizi katlederek soykırımını sürdürmektedir

Aynı zamanda Bakan Fidan, İsrail'in neden olduğu fiziksel zarar ve kayıpların milyarlarca dolar olduğunun tahmin edildiğine dikkat çekti. Fidan, bu bağlamda Türkiye'nin kardeşlerinin yanında olduğunu, deneyim ve kapasitesini sunmaya da hazır olduğunu bildirdi.

Bakan Fidan, Mısır'daki D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katıldı. (İHA)

"MISIR VE İRAN'IN SALDIRGAN TUTUMUNA KARŞI DAYANIŞMA GÖSTERMELİYİZ"

Türkiye'nin, bölgesel sahiplenme anlayışını desteklemekte ve teşvik etmekte olduğunu belirten Bakan Fidan, "Bölgesel istikrar ve huzuru sağlamanın yegane yolu budur. İsrail'in bölge ülkelerine, özellikle iki D-8 üyesi Mısır ve İran'a yönelik saldırgan tutumuna karşı dayanışma göstermeliyiz. D-8 olarak gerçek potansiyelimizi ortaya koyma konusunda hala gerideyiz. Genç nüfusumuz bu konuda önemli bir role sahiptir. D-8'in tüm potansiyelini ortaya çıkarmak için tüm üyelerin iş birliğini arttırmaya yönelik koordineli bir çaba göstermesi gerekmektedir" dedi.