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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan D-8 zirvesi! İsrail'i bir kez daha kınadı: Kardeşimizi katlederek soykırımını sürdürmektedir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahire'deki D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstererek, Türkiye'nin kardeşlerine destek olmaya hazır olduğunu vurguladı. Bakan Fidan, bölgesel istikrar için dayanışma çağrısında bulunarak, Azerbaycan'ın D-8 üyeliğini desteklediğini açıkladı.

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Giriş Tarihi :18 Aralık 2024 , 20:31 Güncelleme Tarihi :18 Aralık 2024 , 20:46
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan D-8 zirvesi! İsrail’i bir kez daha kınadı: Kardeşimizi katlederek soykırımını sürdürmektedir

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    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katıldı. Resmi kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen D-8 Toplantısı'nda Orta Doğu'ya yönelik mesajlar verdi.

    İsrail'in binlerce Filistinliyi vahşice katlederek soykırımını sürdürdüğünü, "İsrail, binlerce kardeşimizi vahşice katlederek soykırımını sürdürmektedir" sözleriyle belirtti.

    Bakan Fidan, Mısır'daki D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katıldı. (İHA)Bakan Fidan, Mısır'daki D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katıldı. (İHA)

    Aynı zamanda Bakan Fidan, İsrail'in neden olduğu fiziksel zarar ve kayıpların milyarlarca dolar olduğunun tahmin edildiğine dikkat çekti. Fidan, bu bağlamda Türkiye'nin kardeşlerinin yanında olduğunu, deneyim ve kapasitesini sunmaya da hazır olduğunu bildirdi.

    Bakan Fidan, Mısır'daki D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katıldı. (İHA)Bakan Fidan, Mısır'daki D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katıldı. (İHA)

    "MISIR VE İRAN'IN SALDIRGAN TUTUMUNA KARŞI DAYANIŞMA GÖSTERMELİYİZ"
    Türkiye'nin, bölgesel sahiplenme anlayışını desteklemekte ve teşvik etmekte olduğunu belirten Bakan Fidan, "Bölgesel istikrar ve huzuru sağlamanın yegane yolu budur. İsrail'in bölge ülkelerine, özellikle iki D-8 üyesi Mısır ve İran'a yönelik saldırgan tutumuna karşı dayanışma göstermeliyiz. D-8 olarak gerçek potansiyelimizi ortaya koyma konusunda hala gerideyiz. Genç nüfusumuz bu konuda önemli bir role sahiptir. D-8'in tüm potansiyelini ortaya çıkarmak için tüm üyelerin iş birliğini arttırmaya yönelik koordineli bir çaba göstermesi gerekmektedir" dedi.

    Bakan Fidan, Mısır'daki D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katıldı. (İHA)Bakan Fidan, Mısır'daki D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katıldı. (İHA)

    Kalkınmayı teşvik etmek için KOBİ'lere öncelik verilmesi gerektiğini ifade eden Bakan Fidan, "En yeni fikirlerin ve çözümlerin geliştirilmesini teşvik etmede teknolojinin hayati rolünü kabul etmeliyiz" dedi.

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahire'de düzenlenen D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 21. Toplantısı'na katıldı. (AA)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahire'de düzenlenen D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 21. Toplantısı'na katıldı. (AA)

    AZERBAYCAN'IN D-8 ÜYELİĞİ
    Azerbaycan'ın D-8 üyeliğine de değinen Bakan Fidan, "Azerbaycan'ın üyeliğini tamamen destekliyor ve Konsey'in yarınki Zirve'de onaylanmasını tavsiye edeceğine inanıyoruz" dedi.

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