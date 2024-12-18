Başkan Erdoğan Mısır’a gidecek!

ZİRVEYE HİTAP EDECEK ÖZEL OTURUM'A KATILACAK Erdoğan, "Gençlere Yatırım ve KOBİ'lere Destek: Yarının Ekonomisini Şekillendirmek" temasıyla düzenlenecek zirveye hitapta bulunacak, Filistin ve Lübnan'daki duruma ilişkin Özel Oturum'a katılacak.

Gazze (AA)

Ziyareti duyuran Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, zirveye katılan mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek olan Erdoğan'ın, Suriye ve Filistin başta olmak üzere güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında devlet ve hükümet başkanlarıyla fikir teatisinde bulunacağını belirtti.