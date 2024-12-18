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Başkan Erdoğan Mısır'a gidecek!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı 11’inci Zirve Toplantısına iştirak etmek üzere yarın Mısır'a gidecek. Zirveye hitap edecek Erdoğan, Filistin ve Lübnan'daki duruma ilişkin Özel Oturum’a katılacak.

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Giriş Tarihi :18 Aralık 2024 , 15:52 Güncelleme Tarihi :18 Aralık 2024 , 16:09
Başkan Erdoğan Mısır’a gidecek!

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı 11'inci Zirve Toplantısına iştirak etmek üzere 19 Aralık 2024 Perşembe günü Mısır'ı ziyaret edeceği bildirildi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Mısırlı mevkidaşı Abdel Fattah al-Sisi (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Mısırlı mevkidaşı Abdel Fattah al-Sisi (AA)

    ZİRVEYE HİTAP EDECEK ÖZEL OTURUM'A KATILACAK

    Erdoğan, "Gençlere Yatırım ve KOBİ'lere Destek: Yarının Ekonomisini Şekillendirmek" temasıyla düzenlenecek zirveye hitapta bulunacak, Filistin ve Lübnan'daki duruma ilişkin Özel Oturum'a katılacak.

    Gazze (AA)Gazze (AA)

    Ziyareti duyuran Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, zirveye katılan mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek olan Erdoğan'ın, Suriye ve Filistin başta olmak üzere güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında devlet ve hükümet başkanlarıyla fikir teatisinde bulunacağını belirtti.

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