Kırmızı Kitap nedir, ne anlama geliyor? Kırmızı Kitap neden gizli? Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi kapsamı nedir?

Türkiye'nin güvenlik politikalarının temel taşını oluşturan ve kamuoyunda "Kırmızı Kitap" olarak bilinen Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi güncellenmiş haliyle 2025 yılında hayata geçirilecek. Devletin gizli anayasası olarak nitelendirilen bu belge, iç ve dış tehdit algılarını detaylı şekilde belirliyor. Peki, "Kırmızı Kitap" nedir, neden bu kadar önemli ve yeni düzenlemede neler ön plana çıkacak?
(Takvim Foto Arşiv)
Gizli Toplantıda Son Rötuşlar Yapıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan güncelleme çalışmaları kapsamında Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nde ay başında gizli bir toplantı düzenlendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, üst düzey devlet yetkilileri katıldı.
Toplantıda güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı; katılımcıların cep telefonları ve akıllı saatleri alınarak gizliliğe azami özen gösterildi. Bu kapsamda bakanlıklar ve ilgili kuruluşlardan toplanan bilgiler doğrultusunda yapılan çalışmalar değerlendirildi.
(Takvim Foto Arşiv)
Kırmızı Kitap Neden Bu Kadar Önemli?
Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi, Türkiye'nin iç ve dış tehditlerine yönelik stratejik planlamaları içeriyor. Bu belge:
İç ve Dış Tehditler: Terör örgütlerinden bölgesel güvenlik meselelerine,
Siber Güvenlik: Dijital dünyadan gelebilecek tehditlere karşı alınan önlemler,
Ekonomik Güvenlik: Stratejik kaynakların korunması ve enerji politikaları,
Savunma Stratejileri: Ulusal ve bölgesel askeri stratejiler gibi kritik konuları kapsıyor.
Belge, değişen tehdit unsurlarına göre periyodik olarak güncellenerek Türkiye'nin güvenlik politikalarına yön veriyor.