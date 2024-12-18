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Kırmızı Kitap nedir, ne anlama geliyor? Kırmızı Kitap neden gizli? Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi kapsamı nedir?

Kamuoyunda “Kırmızı Kitap” olarak bilinen ve Türkiye’nin milli güvenlik politikasını belirleyen Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi, 2025 yılında güncellenmiş haliyle yürürlüğe girecek. Belgenin revize edilmesi süreci kapsamında Beştepe’de gizli bir toplantı gerçekleştirildi. Bu kritik toplantıya Cumhurbaşkanı, Milli Güvenlik Kurulu üyeleri, bakanlar ve üst düzey bürokratlar katıldı. Peki Kırmızı Kitap nedir, ne anlama geliyor? Kırmızı Kitap neden gizli, kapsamı ne? İşte konuya dair merak edilenler.

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Giriş Tarihi :18 Aralık 2024 , 14:37 Güncelleme Tarihi :18 Aralık 2024 , 14:42
Kırmızı Kitap nedir, ne anlama geliyor? Kırmızı Kitap neden gizli? Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi kapsamı nedir?

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    Türkiye'nin güvenlik politikalarının temel taşını oluşturan ve kamuoyunda "Kırmızı Kitap" olarak bilinen Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi güncellenmiş haliyle 2025 yılında hayata geçirilecek. Devletin gizli anayasası olarak nitelendirilen bu belge, iç ve dış tehdit algılarını detaylı şekilde belirliyor. Peki, "Kırmızı Kitap" nedir, neden bu kadar önemli ve yeni düzenlemede neler ön plana çıkacak?

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Gizli Toplantıda Son Rötuşlar Yapıldı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan güncelleme çalışmaları kapsamında Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nde ay başında gizli bir toplantı düzenlendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, üst düzey devlet yetkilileri katıldı.

    Toplantıda güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı; katılımcıların cep telefonları ve akıllı saatleri alınarak gizliliğe azami özen gösterildi. Bu kapsamda bakanlıklar ve ilgili kuruluşlardan toplanan bilgiler doğrultusunda yapılan çalışmalar değerlendirildi.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Kırmızı Kitap Neden Bu Kadar Önemli?

    Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi, Türkiye'nin iç ve dış tehditlerine yönelik stratejik planlamaları içeriyor. Bu belge:

    İç ve Dış Tehditler: Terör örgütlerinden bölgesel güvenlik meselelerine,

    Siber Güvenlik: Dijital dünyadan gelebilecek tehditlere karşı alınan önlemler,

    Ekonomik Güvenlik: Stratejik kaynakların korunması ve enerji politikaları,

    Savunma Stratejileri: Ulusal ve bölgesel askeri stratejiler gibi kritik konuları kapsıyor.

    Belge, değişen tehdit unsurlarına göre periyodik olarak güncellenerek Türkiye'nin güvenlik politikalarına yön veriyor.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Son Güncelleme 2019'da Yapılmıştı

    Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi, en son 30 Eylül 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu toplantısında güncellenmişti. 2025 yılına hazırlanan yeni versiyonda ise bölgesel ve uluslararası gelişmelere yönelik yeni stratejilerin eklenmesi bekleniyor.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    2025'te Yeni Dönem Başlıyor

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yeni Milli Güvenlik Siyaseti Belgemizin önümüzdeki Milli Güvenlik Kurulu toplantısında resmileşeceğini ve devletin kurumlarına yön vereceğini öngörüyoruz." dedi.

    2025 yılında yürürlüğe girecek olan bu yeni belgeyle birlikte Türkiye'nin ulusal güvenlik politikalarının daha modern ve kapsamlı bir hale gelmesi hedefleniyor.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Kırmızı Kitap: Gizemli Ama Hayati

    "Kırmızı Kitap", kamuoyunda gizemiyle her zaman merak konusu olmayı sürdürüyor. İçeriği tam olarak bilinmese de, bu belgenin Türkiye'nin güvenlik politikalarındaki hayati rolü tartışılmaz. Yeni versiyonun, Türkiye'nin güvenlik ve savunma stratejilerinde nasıl bir değişim yaratacağı ise şimdiden merakla bekleniyor.

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