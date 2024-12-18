Kırmızı Kitap nedir, ne anlama geliyor? Kırmızı Kitap neden gizli? Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi kapsamı nedir?

Türkiye'nin güvenlik politikalarının temel taşını oluşturan ve kamuoyunda "Kırmızı Kitap" olarak bilinen Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi güncellenmiş haliyle 2025 yılında hayata geçirilecek. Devletin gizli anayasası olarak nitelendirilen bu belge, iç ve dış tehdit algılarını detaylı şekilde belirliyor. Peki, "Kırmızı Kitap" nedir, neden bu kadar önemli ve yeni düzenlemede neler ön plana çıkacak?