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Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 6 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde yer alan Barış Pınarı bölgesindeki 4 PKK/YPG’li ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Giriş Tarihi :17 Aralık 2024 , 10:21 Güncelleme Tarihi :17 Aralık 2024 , 10:21
Suriye ve Irak’ın kuzeyinde 6 PKK/YPG’li etkisiz hale getirildi

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    Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

    Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımı (Ekran görüntüsü)Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımı (Ekran görüntüsü)


    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

    Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam ediyoruz.

    Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlediği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

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