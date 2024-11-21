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Ayağı 'CIA'sal olan masasının avukatı Rezan Epözdemir! MOSSAD ajanını aklayıp topu CHP'ye attı | İsrail ve FETÖ ile nasıl bir bağı var?

Takvim.com.tr'nin CIA - CHP - MOSSAD yuvarlak masasını deşifre ettiği haber Türkiye'nin gündemine oturdu. Görüşmelerin İstanbul ayağında kritik davalarda adı geçen Rezan Epözdemir'in yer alması dikkat çekti. Süslü cümlelerle skandalın üzerini örtmeye niyetlen Epözdemir, yengesi Aylin Epözedemir'in "tercüman" sıfatıyla masada olduğunu, görüşmenin Galatasaray Adası'nda yapıldığını kabul etti. MOSSAD ajanı Dan Arbell'I "TV programcısı" olarak aklamaya çalışan Epözdemir'in İsrail Büyükelçiliğinin davalarını takip ettiği kamuoyunda konuşuluyor. Peki, bahse konu avukatın İsrail ve FETÖ ile nasıl bir bağı var? Takvim.com.tr kamuoyu adına soruyor.

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Giriş Tarihi :20 Kasım 2024 , 19:51 Güncelleme Tarihi :21 Kasım 2024 , 09:30
Ayağı ’CIA’sal olan masasının avukatı Rezan Epözdemir! MOSSAD ajanını aklayıp topu CHP’ye attı | İsrail ve FETÖ ile nasıl bir bağı var?

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Takvim.com.tr siyasetin derinlerinde saklı karanlık bir teması ortaya çıkardı. CHP'nin 15 Temmuz'dan önce 17-25 Aralık ihanetinden sonra CIA ve İsrail istihbarat servisi MOSSAD'la yuvarlak masa toplantısı yaptığını belgelerle ortaya koydu.

FETÖ kumpaslarıyla zaman ayarlı CHP-CIA-MOSSAD masası



21 Haziran 2014'te İstanbul'da, 24 Haziran 2014'te Ankara'da yapılan toplantılara CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, MOSSAD ajanı Dan Arbell, CIA - Pentagon ajanı Michael Rubin'in katılım sağladığı görüldü.

Takvim.com.tr gündemi belirledi... Türkiye CHP’nin CIA ve MOSSAD’la görüşmesini konuşuyor!Takvim.com.tr gündemi belirledi... Türkiye CHP’nin CIA ve MOSSAD’la görüşmesini konuşuyor!



Takvim.com.tr'nin "İHANETİN CIA'SAL AYAĞI" manşetiyle ortaya çıkardığı bilgiler, Türkiye'nin gündemine oturdu. Bu görüşmeler FETÖ'nün Türkiye'ye kurduğu kumpaslara zemin hazırlayan diplomatik bir planın parçası olarak yorumlandı.

AVUKATIN VUKUATLI TEMASLARI! MOSSAD İLE YAN YANA CIA İLE AYNI MASADA

Görüşmelerin İstanbul ayağındaki bir isim ise tüm dikkatleri üzerine topladı. Kamuoyunda avukat kimliğiyle tanınan ve gündemdeki kritik davalarda adı geçen Rezan Epözdemir de o gün masadaydı.

Kamuoyunda avukat kimliğiyle tanınan, CIA ve MOSSAD'la aynı masaya oturan Rezan Epözdemir (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Kamuoyunda avukat kimliğiyle tanınan, CIA ve MOSSAD'la aynı masaya oturan Rezan Epözdemir (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)


Epözdemir'in hemen yanı başında oturan isim ise Gazze'yi kan gölüne çeviren soykırımcı İsrail'in MOSSAD ajanı Dan Arbell.

Rezan Epözdemir, 2023 seçimlerine giden süreçte TV ekranlarında boy boy Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını savunup "Kılıçdaroğlu'nun aday olması gerekir. HDP olmadan seçim kazanılamaz. %100 oy vereceği tek isim Kemal Kılıçdaroğlu" açıklaması ise hafızalardaki yerini koruyor.

Bir dönem Galatasaray yöneticiliği de yapan bahse konu avukat, futboldan siyasete birçok alanda pek çok isimli dirsek teması halinde.

Rezan Epözdemir CIA ve MOSSAD'la aynı masada (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Rezan Epözdemir CIA ve MOSSAD'la aynı masada (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)


Tam da bu noktada bir soru önem kazandı:

KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINI ISRARLI SAVUNMASININ ALTINDA NE YATIYOR?

Rezan Epözdemir'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığını savunmasının altında o günkü CIA - CHP - MOSSAD masasında alınan kararlar mı yatıyor?

Bilindiği üzere bu görüşmeler Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı döneminde, Kılıçdaroğlu'nun A Takımı'nda yer alan isimlerle yapıldı.

HALKBANK'A KUMPAS BU MASADA MI TASARLANDI? REZAN EPÖZDEMİR BU İŞİN NERESİNDE?

Karanlık toplantının zamanlaması ise oldukça manidar... Yuvarlak masa toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "17-25 Aralık'ta ülkemize tarihin en büyük tuzaklarından biri kuruldu. Bu tuzak başarısız olunca aynı tezgahı götürdüler Amerika'da kurdular" ifadelerini kullandığı Halkbank kumpasının tasarlanma sürecine denk geliyor.

Peki, Halkbank kumpası bu masada mı tasarlandı? Rezan Epözdemir bu işin neresinde?

Takvim.com.tr kamuoyu adına sorduğu bu sorular yanıt beklerken Rezan Epözdemir'den "panik" açıklaması geldi.

BOMBAYI CHP'NİN KUCAĞINA BIRAKTI: ORGANİZATÖR GÜRSEL TEKİN

CIA ve MOSSAD ajanlarıyla aynı masada görüntüsü olan Epözdemir, süslü cümlelerle skandalın üzerini örtmeye niyetlendi. Bombayı o dönem Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı olan CHP'li Gürsel Tekin'in kucağına bıraktı.

MEKAN GALATASARAY ADASI... YENGE AYLİN EPÖZDEMİR DE MASADA!
Görüşmenin Galatasaray Adası'nda (O dönemki adı Su Ada) yapıldığını belirten Epözemir, yengesi Aylin Epözedemir'in de "tercüman" sıfatıyla masada olduğunu kabul etti.

Kendisinin yargıda kurduğu girift ilişkiler ağı ve karanlık bağlantıları görmezden gelen Rezan Epözdemir, "Amaç tarafıma yargı eliyle kumpas kurmaktır" diyerek şüphe oklarını üzerinden atmak istedi.

Ajanlarla dolu masada CHP'nin davetiyle oturan Epözdemir, davetteki katılımcıları tanımadığını öne sürdü.

"TANIMIYORUM" DEDİĞİ MOSSAD AJANINA "TV PROGRAMCISI" DEDİ, KENDİSİYLE ÇELİŞTİ

Katılımcıları tanımadığını öne süren Rezan Epözdemir daha sonra MOSSAD ajanı Dan Arbell'ın TV programcısı olduğunu söyleyerek kendisiyle çelişti. Akıllara "Maden tanımıyorsun TV programcısı olduğunu nerden biliyorsun?" sorusu geldi.

Öte yandan Dan Arbell, Epözdemir'in iddia ettiği üzere masum bir TV programcısı değil.

KİM BU DAN ARBELL?

25 yılı aşkın İsrail devletine hizmet etmiş, Şimon Peres, Biden, Obama, Clinton vb. isimlerle teması olan bir profil. Türkiye - İsrail ilişkilerini özel çalışma alanı olarak belirleyen Arbell, Doğu Akdeniz'deki doğal gaz politikaları üzerine de araştırmalar yaparak İsrail tezlerine katkı sunuyor.

İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİNİN DAVALARINI MI TAKİP EDİYOR?

Bir yandan da Rezan Epözdemir'in İsrail Büyükelçiliğinin davalarını takip ettiği kamuoyunda konuşuluyor.

Burak Bekiroğlu'nun paylaşımı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Burak Bekiroğlu'nun paylaşımı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)



"SEN FETÖ'NÜN AĞABABALARI İLE OTURUP KALKAN BİRİSİN"

CHP - CIA - MOSSAD görüşmesiyle ilgili paylaşımlarda bulunan Avukat Burak Bekiroğlu konuya ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Bekiroğlu şu ifadeleri kullandı:

Açık ve net söylüyorum. Evet sen FETÖ'cü değilsin, FETÖ'nün ağababaları ile oturup kalkan birisin.

Onların ağababalarının dümeninde bu ülkede kaptanlık yapanlardan birisin sen.

FETÖ'nün ağababalarının Türkiye temsilcisisin .Bilmiyorum zannetme, uzun süredir süreci takip ediyorum.

Bu koşullar altında sana FETÖ'cü demem. Nasıl FETÖ'cü olacaksın ki? Zaten pozisyon itibariyle FETÖ ancak sana tabi olabilir. Sen çok öncesinden yetiştirildin. Ama hassas olduğun bir nokta var. PARA. İşte ben o noktada hiç hassas değilim. Para için satmam. Senin paran benim yüreğime, aklıma, vatan aşkıma yetmez aslanım. Her şeyden haberim var ve sen bu topraklarda rahat nefes alırsan bu topraklar rahatsız olur. Sen kendini iyi biliyorsun.

Ama sana hatırlatırım,

Vatan ne Türkiye'dir Türklere, ne Türkistan, Vatan, büyük ve müebbet bir ülkedir, Turan!

Burak Bekiroğlu'nun paylaşımı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Burak Bekiroğlu'nun paylaşımı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)


"İSRAİL KONSOLOSLUĞUNUN HUKUK İŞLERİNİ YÜRÜTEN AVUKAT"

Bekiroğlu bir başka paylaşımında ise "Türkiye'de İsrail Başkonsolosluğu'nun hukuk işlerini yürüten avukatın / avukatların bu aşamadan sonra vekâletinden / vekâletlerinden istifa etmesi doğru olacaktır. Artık mızrak çuvala sığmamaktadır" dedi.


EPÖZDEMİR'İN İSRAİL VE FETÖ İLE NASIL BİR BAĞI VAR?
Hakkında "FETÖ'nün ağababaları ile oturup kalkıyor" denen, İsrail elçiliğinin hukuk işlerini yürüttüğü ifade edilen Rezan Epözdemir'in İsrail ve FETÖ ile nasıl bir bağı var?

Epözdemi'in Su Ada'da kurulan CIA-MOSSAD masasının baş köşesinde oturması sonrası kafalardaki soru işaretleri daha da arttı.

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