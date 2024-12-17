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PKK'da kopuşlar hızlandı: Sözde sorumlu terörist teslim oldu

Türkiye, terörle mücadeledeki kararlı tutumunu sürdürürken, hem saha operasyonları hem de ikna çalışmalarıyla örgüt içindeki çözülme arttı. Şanlıurfa'da, terör örgütü PKK/PYD/YPG'de sözde sorumlu olarak yer alan ve örgütün suikastçıları arasında bulunan kadın terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

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Giriş Tarihi :17 Aralık 2024 , 11:05 Güncelleme Tarihi :17 Aralık 2024 , 11:22
PKK’da kopuşlar hızlandı: Sözde sorumlu terörist teslim oldu

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    Türkiye'nin terörle mücadelede hem askeri hem de istihbari kapasitesini etkin bir şekilde kullanması örgütten kopuşların artırdı.

    ŞANLIURFA'DA SÖZDE SORUMLU TERÖRİST TESLİM OLDU
    Şanlıurfa'da, terör örgütü PKK/PYD/YPG'de sözde sorumlu olarak yer alan ve örgütün suikastçıları arasında bulunan kadın terörist, güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu teslim oldu.

    Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, özellikle PYD/YPG'nin Suriye'de bulunduğu alanlarda kontrolü kaybetmesiyle terör örgütü içerisindeki çözülme süreci de hızlandı.

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    ÖRGÜTÜN SUİKASTÇILARINDANDI!
    Bu kapsamda Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı tarafından yapılan çalışmada, terör örgütüne 2008 yılında katılan ve 2010'da Suriye üzerinden Irak'taki örgütün kırsal kadrosuna geçiş yapan, örgütte uzun yıllar sözde sorumlu seviyesinde bulunan G.Y. teslim olması için ikna edildi.

    Şanlıurfa'da, terör örgütü PKK/PYD/YPG'de sözde sorumlu olarak yer alan ve örgütün suikastçıları arasında bulunan kadın terörist, güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu teslim oldu (Fotoğraf: AA)Şanlıurfa'da, terör örgütü PKK/PYD/YPG'de sözde sorumlu olarak yer alan ve örgütün suikastçıları arasında bulunan kadın terörist, güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu teslim oldu (Fotoğraf: AA)

    Terör örgütünden kaçan G.Y, güvenlik güçlerine teslim oldu.

    Kadın teröristin Irak'tan Suriye'ye gönderilerek bölgedeki halkın zorla terör örgütüne katılmasını sağladığı ve örgütün suikastçıları arasında yer aldığı tespit edildi.

    PKK/PYD/YPG'NİN KONTROL KIRILIYOR
    Son dönemde Türkiye'nin hem sınır içinde hem de Irak ve Suriye'de gerçekleştirdiği etkili operasyonlarla terör örgütü kritik kayıplar yaşıyor. Suriye'de PYD/YPG'nin elinde tuttuğu alanlarda kontrolün azalması, örgüt içindeki kaos ve çözülmeyi daha da hızlandırdı.

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