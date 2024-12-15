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İETT'nin vukuatsız günü yok! Beykoz'da yokuş aşağı kayan otobüs evin bahçesine düştü

İstanbul Beykoz'da facianın eşiğinden dönüldü. Yokuş aşağı kayan İETT otobüsü müstakil bir evin bahçesine düştü. Kazada şans eseri yaralanan olmazken otobüsü bulunduğu noktadan 2 vinç zor çıkardı.

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Giriş Tarihi :15 Aralık 2024 , 14:47 Güncelleme Tarihi :15 Aralık 2024 , 14:47
İETT’nin vukuatsız günü yok! Beykoz’da yokuş aşağı kayan otobüs evin bahçesine düştü

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    CHP'li İBB'ye bağlı İETT otobüsleri 5 yılı aşkın bir süredir, kaza, arıza ve seferlerde aksaklıkla anılıyor.

    İstanbul Beykoz'da park halindeki İETT otobüsü yokuştan kayarak bir evin bahçesine düştü. Kazada yaralanan olmazken otobüs vinç yardımıyla evin bahçesinden kaldırıldı.

    Beykoz'da yokuşta kayan İETT otobüsü evin bahçesine düştü (DHA)Beykoz'da yokuşta kayan İETT otobüsü evin bahçesine düştü (DHA)

    Kaza, 10.30 sıralarında, Merkez Mahallesi Baharatçı Sokak'ta meydana geldi.

    PARK HALİNDEYKEN KAYDI

    İddiaya göre, 34 HO 3490 plakalı İETT otobüsü, park halindeyken yokuş aşağı kaymaya başladı. Kayan otobüs sokak üzerinde bulunan bir evin duvarına çarptıktan sonra yine sokaktaki başka bir evin bahçesine düştü.

    Beykoz'da yokuşta kayan İETT otobüsü evin bahçesine düştü (DHA)Beykoz'da yokuşta kayan İETT otobüsü evin bahçesine düştü (DHA)


    2 VİNÇ ANCA ÇIKARDI

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken İETT otobüsünde hasar meydana geldi.



    Otobüs olay yerine gelen 2 vinç yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı.


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