İETT’nin vukuatsız günü yok! Beykoz’da yokuş aşağı kayan otobüs evin bahçesine düştü

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CHP'li İBB'ye bağlı İETT otobüsleri 5 yılı aşkın bir süredir, kaza, arıza ve seferlerde aksaklıkla anılıyor.



İstanbul Beykoz'da park halindeki İETT otobüsü yokuştan kayarak bir evin bahçesine düştü. Kazada yaralanan olmazken otobüs vinç yardımıyla evin bahçesinden kaldırıldı.

Beykoz'da yokuşta kayan İETT otobüsü evin bahçesine düştü (DHA)



Kaza, 10.30 sıralarında, Merkez Mahallesi Baharatçı Sokak'ta meydana geldi.



PARK HALİNDEYKEN KAYDI



İddiaya göre, 34 HO 3490 plakalı İETT otobüsü, park halindeyken yokuş aşağı kaymaya başladı. Kayan otobüs sokak üzerinde bulunan bir evin duvarına çarptıktan sonra yine sokaktaki başka bir evin bahçesine düştü.