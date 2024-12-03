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Haniye'yi MOSSAD'a satan İran'ın Türkiye'ye "İsrail" iftirası atma 'acem'iliği! TAKVİM deşifre etti: Tel Aviv-Tahran-Washington şer üçgeni

Suriye'de mezhepçi katliamlarla elde ettiği kazanımları 5 günde kaybeden İran, "Halep" sancısıyla Türkiye'yi açıktan hedef almaya başladı. Dini lider Ali Hamaney'in satılık kalemleri Başkan Erdoğan ve Türkiye'ye "İsrail" iftirası attı. Oysa İran'ın Hamas'ın merhum lideri Haniye'yi Tahran'da MOSSAD'a satması unutulmuyor. İran - ABD hattındaki gizli görüşmelere şüpheleri daha da artırırken akıllara "İran ve ABD, Haniye'nin şehadeti üzerinden pazarlık mı yaptı?" sorusu geldi. Trump'ın itirafı ise ABD - İran - İsrail hattındaki danışıklı dövüşü açık etti.

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Giriş Tarihi :03 Aralık 2024 , 17:43 Güncelleme Tarihi :03 Aralık 2024 , 18:06
Haniye’yi MOSSAD’a satan İran’ın Türkiye’ye İsrail iftirası atma ’acem’iliği! TAKVİM deşifre etti: Tel Aviv-Tahran-Washington şer üçgeni

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Suriye'de muhalifler lehine değişen denklem ve harita hiç şüphesiz İran'ın çıkarlarını yerle yeksan etti.

Şii milisler, Şebbihalar ve Şam rejimi unsurları sahada ağır kayıplar verirken İran'daki rejimin önde gelen isimleri ile dini lider Hamaney'e yakın medya Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösterdi.

HAMANEY'İN DANIŞMANI TÜRKİYE'YE NEFRET KUSTU

İran eski dışişleri bakanı ve Hamaney'in Danışmanı Ali Ekber Velayeti, "Maalesef Türkiye, ABD ve İsrail'in kurduğu tuzağa düşerek Suriye'de siyonist rejimin elindeki bir araç haline geldi" ifadeleriyle Türkiye'ye nefret kustu.

İran eski dışişleri bakanı ve Hamaney'in Danışmanı Ali Ekber Velayeti (Takvim.com.tr)İran eski dışişleri bakanı ve Hamaney'in Danışmanı Ali Ekber Velayeti (Takvim.com.tr)

"Türkiye'nin Libya'daki rolü yanlış" diyerek Ankara'nın dış politikada attığı adımlardan rahatsızlık duyduğunu itiraf eden Velayeti, "Türkiye bir süredir Amerika ve İsrail'in elinde bir araçtı" deme cüreti gösterdi.

HAKAN FİDAN'I HEDEF ALDI

Velayeti sözlerinin devamında bir dönem MİT Başkanlığı yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı hedef aldı.

"Sayın Hakan'ın Türkiye'nin dış politikasındaki sorunları çözeceğini umuyorduk" diyen Velayeti "İslam'da köklü geçmişi olan, büyük büyükleri ve mutasavvıfları olan Türkiye'nin, Amerika ve Siyonistlerin açtığı çukura düşeceğini düşünmüyorduk" sözleriyle fitne çıkarma hevesine kapıldı.

Eski İran Danışma Meclisi üyesi Ali Motahari'den skandal paylaşım (Takvim.com.tr)Eski İran Danışma Meclisi üyesi Ali Motahari'den skandal paylaşım (Takvim.com.tr)

İRANLI MECLİS ÜYESİNDEN AKLA ZİYAN SÖZLER

Eski İran Danışma Meclisi üyesi Ali Motahari ise Başkan Erdoğan ve soykırımcı Netanyahu'yu aynı düzlemde konumlandırarak "Lübnan'da ateşkesin hemen ardından Türk destekli güçlerin Halep vilayetinde Suriye ordusuna saldırması, Erdoğan'ın Netanyahu ile Hizbullah'ın donatılmasını önlemek için işbirliği yaptığı şüphesini güçlendiriyor" diyecek kadar ileri gitti.

İranda Halep sancısı... Manşet manşet Şia fitnesi! Hamaneyin gazetesinden Başkan Erdoğana İsrail iftirası Rusyaya Suriye baskısıİranda Halep sancısı... Manşet manşet Şia fitnesi! Hamaneyin gazetesinden Başkan Erdoğana İsrail iftirası Rusyaya Suriye baskısı



İRAN'IN KARIN AĞRISI BELLİ... TÜRKMEN YURDU HALEP'TEN DEFEDİLDİLER

İran'ın canhıraş bir şekilde Esad'ı savunup Türkiye'yi hedef almasının altında ise "Halep sancısı" yatıyor... Halep'te mezhepçi katliamlar yapan İranlı milislerin bugün Türkmen yurdu olan Halep'ten kapı dışarı edilmesi "Kasım Süleymani" artıklarında hazımsızlık yaptı.

Haniyeyi Tahranın göbeğinde şehadete götüren Acemi süreç! ABD - İran neyin pazarlığını yaptı? Sır görüşmelerde başrol Lawrence McGurkHaniyeyi Tahranın göbeğinde şehadete götüren Acemi süreç! ABD - İran neyin pazarlığını yaptı? Sır görüşmelerde başrol Lawrence McGurk



TÜRKİYE'YE İSRAİL İFTİRASI ATANLAR MOSSAD'LA İŞ TUTUP HANİYE'Yİ SATTI

Oysa Türkiye'ye "İsrail" iftirası atan İran'ın Gazze'de İsrail'e karşı destansı bir mücadele örneği sergileyen Hamas'ın merhum lideri Haniye'yi Tahran'ın göbeğinde MOSSAD'a satması unutulmuyor.

ABD - İRAN NEYİN PAZARLIĞINI YAPTI?

İran - ABD hattında kurulan kırmızı hat ve yürütülen gizli görüşmeler Haniye suikastındaki şüpheleri daha da tırmandırdı. Mayıs 2024'te İran ve ABD, Umman'da gizli bir görüşme yaptı. Görüşmenin "Orta Doğu'daki gerilimi kontrol altına almak için" yapıldığı açıklandı.

"BU MÜZAKERELER NE İLKTİ NE DE SON OLACAK"

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği İran ile ABD arasında Umman'da dolaylı görüşme yapıldığına dair haberleri doğruladı. İran hükümetine yakın Mehr Haber Ajansı'nda yer alan haberde ise görüşmelere ilişkin "Bu müzakereler ne ilkti ne de son olacak" ifadesi kullanıldı.

İsrail'in Gazze'deki katliamları sürerken Ocak 2024'te de Washington ve Tahran'ın gizli bir şekilde görüştüğü konuşuluyor.

İRAN VE ABD, HANİYE ÜZERİNDEN PAZARLIK MI YAPTI?

Tüm bu somut gerçekler çerçevesinde akıllara "İran ve ABD, Haniye'nin şehadeti üzerinden pazarlık mı yaptı?" sorusu geldi.

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İRAN, ABD, İSRAİL... GÖSTERMELİK MİSİLLEME, DANIŞIKLI DÖVÜŞ

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz aylarda İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluğunu füzelerle vurmuş, sonrasında Tahran bir misilleme operasyonuna kalkışmıştı.

Ancak İran'ın attığı füzelerin hiçbiri İsrail'e etki etmemiş, göstermelik saldırılar İsrail ve Netanyahu'ya alan açmıştı. Tahran kendi kamuoyunu dengelemek isteyip resmi hesaplardan animasyonlu görseller paylaşarak İran halkına gazlama yapmıştı.

ABD Başkanı Trump (Takvim.com.tr / Arşiv)ABD Başkanı Trump (Takvim.com.tr / Arşiv)


TRUMP'IN İTİRAFINI HATIRLAYALIM: "İRAN ÖNCEDEN ARAYIP SALDIRILARI HABER VERDİ"

Eski ABD Başkanı Trump da İran ve ABD arasındaki danışıklı dövüşü itiraf etti...

Trump, İran'ın Kasım Süleymani'nin ölümü sonrası ABD'yi arayıp "İtibarımızı kurtarmak için sizi vurmamız lazım. Belli bir askeri üsse füze fırlatacağız ama endişelenmeyin üsse ulaşmayacaklar" dediğini söyledi.

Bu somut gerçekler ABD - İran - İsrail hattındaki ortak çıkarlara dayalı kirli danışıklı dövüşü de tescilledi.

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